Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 11

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Vladimir Karputov:

Запустите Диспетчер Задача Windows, отсортируйте по колонке "ЦП" (Центральный процессор), затем по колонке "Диск". 

Приложите скриншоты.

Тормозит даже когда я там ничего не делаю.

 
Ivan Titov:

Тормозит даже когда я там ничего не делаю.

Работает фоновая перекомпиляция. Когда билд довольно сильно меняется, включается фоновая компиляция Ваших кодов.

Хотя, потребление 6 Гб ... В терминале закрыты все графики? Почему на двух скриншотах такие разные значения потребления памяти и процессора?

Если это ноутбук - подключите его питание к розетке.

 
Vladimir Karputov:

Работает фоновая перекомпиляция. Когда билд довольно сильно меняется, включается фоновая компиляция Ваших кодов.

Хотя, потребление 6 Гб ... В терминале закрыты все графики? Почему на двух скриншотах такие разные значения потребления памяти и процессора?

Если это ноутбук - подключите его питание к розетке.

Билд сегодня не обновлял.

В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.

Не ноутбук.

 
Ivan Titov:

Билд сегодня не обновлял.

В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.

Не ноутбук.

На графиках работают программы (советники или индикаторы)?

 
Ivan Titov:
Заметил, что при запущенном MT5 комп стал подвисать. Связано ли это с обновлением?

За 90% memory без тормозов может быть только в случае отключения swap-файла.

 
Vladimir Karputov:

На графиках работают программы (советники или индикаторы)?

На двух графиках - по индикатору. Один стандартный CCI, другой - не тяжелый.

 
Ivan Titov:

Билд сегодня не обновлял.

В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.

Не ноутбук.

Явно тормозит из-за свопа при нехватке памяти.

Надо выяснять, кто ест память, или, по возможности, добавить памяти и/или перенести систему(или хотя бы своп, но в этом сысла меньше) на ssd.

 
Ivan Titov:

На двух графиках - по индикатору. Один стандартный CCI, другой - не тяжелый.

В следующий раз, сначала очищайте терминал (закрывайте все чарты) и только потом пытайтесь обвинить терминал. Кстати, когда задаёте вопрос, минимально что нужно сделать - это перегрузить терминал и взять первые три строчки. Выглядит это примерно так:

2021.01.23 13:38:34.816 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2761 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.23 13:38:34.818 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 871 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.01.23 13:38:34.818 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 
Vladimir Karputov:

В следующий раз, сначала очищайте терминал (закрывайте все чарты) и только потом пытайтесь обвинить терминал. Кстати, когда задаёте вопрос, минимально что нужно сделать - это перегрузить терминал и взять первые три строчки. Выглядит это примерно так:

Обновил таким образом. Пока не тормозит:

OQ      0       15:10:01.298    Terminal        Alpari MT5 x64 build 2761 started for Alpari International Limited
EG      0       15:10:01.298    Terminal        Windows 10 build 14393, Intel Core i7-3770  @ 3.40GHz, 5 / 7 Gb memory, 29 / 223 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
ML      0       15:10:01.298    Terminal        C:\Alpari\MT5
 
JRandomTrader:

Явно тормозит из-за свопа при нехватке памяти.

Надо выяснять, кто ест память, или, по возможности, добавить памяти и/или перенести систему(или хотя бы своп, но в этом сысла меньше) на ssd.

Система и своп на ssd. Объем свопа автоматический: 11.6 Гб. Поставить больше или увеличить физическую память?

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