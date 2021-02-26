Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 11
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Запустите Диспетчер Задача Windows, отсортируйте по колонке "ЦП" (Центральный процессор), затем по колонке "Диск".Приложите скриншоты.
Тормозит даже когда я там ничего не делаю.
Тормозит даже когда я там ничего не делаю.
Работает фоновая перекомпиляция. Когда билд довольно сильно меняется, включается фоновая компиляция Ваших кодов.
Хотя, потребление 6 Гб ... В терминале закрыты все графики? Почему на двух скриншотах такие разные значения потребления памяти и процессора?
Если это ноутбук - подключите его питание к розетке.
Работает фоновая перекомпиляция. Когда билд довольно сильно меняется, включается фоновая компиляция Ваших кодов.
Хотя, потребление 6 Гб ... В терминале закрыты все графики? Почему на двух скриншотах такие разные значения потребления памяти и процессора?
Если это ноутбук - подключите его питание к розетке.
Билд сегодня не обновлял.
В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.
Не ноутбук.
Билд сегодня не обновлял.
В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.
Не ноутбук.
На графиках работают программы (советники или индикаторы)?
Заметил, что при запущенном MT5 комп стал подвисать. Связано ли это с обновлением?
За 90% memory без тормозов может быть только в случае отключения swap-файла.
На графиках работают программы (советники или индикаторы)?
На двух графиках - по индикатору. Один стандартный CCI, другой - не тяжелый.
Билд сегодня не обновлял.
В терминале открыто 3 графика. Потребление за 6 Гб бывает периодически. В эти моменты все на компе виснет. Скриншоты позволяет снимать только когда начинает отпускать, так что возможно потребляет и больше.
Не ноутбук.
Явно тормозит из-за свопа при нехватке памяти.
Надо выяснять, кто ест память, или, по возможности, добавить памяти и/или перенести систему(или хотя бы своп, но в этом сысла меньше) на ssd.
На двух графиках - по индикатору. Один стандартный CCI, другой - не тяжелый.
В следующий раз, сначала очищайте терминал (закрывайте все чарты) и только потом пытайтесь обвинить терминал. Кстати, когда задаёте вопрос, минимально что нужно сделать - это перегрузить терминал и взять первые три строчки. Выглядит это примерно так:
В следующий раз, сначала очищайте терминал (закрывайте все чарты) и только потом пытайтесь обвинить терминал. Кстати, когда задаёте вопрос, минимально что нужно сделать - это перегрузить терминал и взять первые три строчки. Выглядит это примерно так:
Обновил таким образом. Пока не тормозит:
Явно тормозит из-за свопа при нехватке памяти.
Надо выяснять, кто ест память, или, по возможности, добавить памяти и/или перенести систему(или хотя бы своп, но в этом сысла меньше) на ssd.
Система и своп на ssd. Объем свопа автоматический: 11.6 Гб. Поставить больше или увеличить физическую память?