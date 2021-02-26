Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 32
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Понятно, что без инлайнинга(это один из важнейших методов оптимизации) и остальных оптимизаций, верить в найденные узкие места вообще нельзя.
Штатные функции не инлайнятся, включая очень дорогие.
Штатные функции не инлайнятся, включая очень дорогие.
Инлайнится достаточное количество мелких системных/crt функций. Мы методично выносим часть crt кода в прямой инлайнинг.
Это дает реальное ускорение.
Инлайнится достаточное количество мелких системных/crt функций. Мы методично выносим часть crt кода в прямой инлайнинг.
Это дает реальное ускорение.
Вы, действительно, многое улучшаете. Мы с Вами уже обсуждали, как важно снепшотить (со стороны пользователей) торговое окружение, а не работать с ним напрямую не могущими не быть дорогими некоторыми штатными функциями.
Поэтому важно видеть вызовы штатных функций (которые не инлайнятся) в штуках, времени и т.д.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
fxsaber, 2021.02.05 13:02
Возможно ли пару-тройку тормозных примеров, где профилировщик показывает проблему?
И демонстрация исправления тормозного исходника, чтобы профилировщик показал, что тормоза убраны?
То есть, если видите много }, значит знатно мусорите и это серьезная проблема производительности.
Ок. Значит, какую-никакую полезную информацию я уже вижу в своём профилировании. Но, разве, если я буду явно уничтожать динамические объекты перед выходом из функции, это будет быстрее?
Ок. Значит, какую-никакую полезную информацию я уже вижу в своём профилировании. Но, разве, если я буду явно уничтожать динамические объекты перед выходом из функции, это будет быстрее?
Добрый день!
Может не туда пишу, поправьте, если что.
Не получается подключить локальных агентов по сети. Есть два ноута с win7-64. Пробовал на обоих устанавливать и отдельно метатестер и запускать его из папки мт5, службы устанавливаются, а при поиске по сети мт5 видит только те, что на его машине установлены. Пробовал добавлять агентов вручную. В журнале появляется следующая запись:
2021.02.06 17:35:11.870 Agent_192.168.0.51:2000 connecting to 192.168.0.51:2000
2021.02.06 17:35:11.871 Agent_192.168.0.51:2001 connecting to 192.168.0.51:2001
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2000 authorization on still connected agent
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2000 connection closed
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2001 authorization on still connected agent
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2001 connection closed
При установке агентов в папке Tester появляются папки вида "Agent-0.0.0.0-2000". Хотя метатестер в окне пишет реальный ip ноута. Пробовал устанавливать агентов используя консольные команды, в папке Tester появляются папки вида "Agent-192.168.0.51-2000", но по сети все равно агенты не находятся. В окне метатестера написано что агенты запущены. Поставил галку "продавать мощности" на одном ноуте, видно что какой то трафик есть. Было несколько проходов из облака. Сейчас агентов переустановил, статистика по ним сбросилась.
На ноутах стоит аваст, для проверки его отключал, результата нет. Еще мт5 писал, что ie надо обновить до 9 версии хотя бы, обновил до 9й, результата тоже нет.
Может подскажет кто, что можно сделать?
Чем меньше динамически пересоздаваемых обьектов, тем лучше.
Такой код
для современного компилятора хуже такого?Или одинаково только для штатных типов? Но классы/структуры лучше так не делать, как в первом?
Такой код
для современного компилятора хуже такого?Или одинаково только для штатных типов? Но классы/структуры лучше так не делать, как в первом?
Чем меньше динамически пересоздаваемых обьектов, тем лучше.
А, ну это понятно. Но тут опять нюанс - если использовать глобальный динамический объект, а в функциях делать Resize, всё равно не будет экономии.
Добрый день!
Может не туда пишу, поправьте, если что.
Не получается подключить локальных агентов по сети. Есть два ноута с win7-64. Пробовал на обоих устанавливать и отдельно метатестер и запускать его из папки мт5, службы устанавливаются, а при поиске по сети мт5 видит только те, что на его машине установлены. Пробовал добавлять агентов вручную. В журнале появляется следующая запись:
2021.02.06 17:35:11.870 Agent_192.168.0.51:2000 connecting to 192.168.0.51:2000
2021.02.06 17:35:11.871 Agent_192.168.0.51:2001 connecting to 192.168.0.51:2001
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2000 authorization on still connected agent
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2000 connection closed
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2001 authorization on still connected agent
2021.02.06 17:35:21.948 Agent_192.168.0.51:2001 connection closed
При установке агентов в папке Tester появляются папки вида "Agent-0.0.0.0-2000". Хотя метатестер в окне пишет реальный ip ноута. Пробовал устанавливать агентов используя консольные команды, в папке Tester появляются папки вида "Agent-192.168.0.51-2000", но по сети все равно агенты не находятся. В окне метатестера написано что агенты запущены. Поставил галку "продавать мощности" на одном ноуте, видно что какой то трафик есть. Было несколько проходов из облака. Сейчас агентов переустановил, статистика по ним сбросилась.
На ноутах стоит аваст, для проверки его отключал, результата нет. Еще мт5 писал, что ie надо обновить до 9 версии хотя бы, обновил до 9й, результата тоже нет.
Может подскажет кто, что можно сделать?