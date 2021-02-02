Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения
Сортировка списка позиций по Мэджику (справа) не работает.
По комментарию (слева) - без пролем.
MetaQuotes:
MQL5: Исправлена ошибка в неявном операторе копирования для объектов, содержащих динамические массивы. Теперь при копировании размер объекта назначения уменьшается до размера копируемого объекта.
Ранее в результате вызова такой функции массив "а1" имел размер 3. Теперь он будет иметь размер 1.
Будем надеяться, что ни у кого ничего не сломается.
В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
- Terminal: Исправлено зависание платформы при использовании доски опционов. Оно могло возникать при нулевом размере тика в настройках торгового инструмента.
Где доступна торговля опционами из MT5?
В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
- MQL5: Исправлена ошибка в неявном операторе копирования для объектов, содержащих динамические массивы. Теперь при копировании размер объекта назначения уменьшается до размера копируемого объекта.
Ранее в результате вызова такой функции массив "а1" имел размер 3. Теперь он будет иметь размер 1.
Как теперь правильно принимать значения из десятка массивов в один?
MqlTradeRequest Request = {0}; MqlTradeResult Result; void OnInit() { Request.action = TRADE_ACTION_DEAL; Request.symbol = _Symbol; Request.volume = 0.1; Request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); if (!OrderSend(Request, Result)) // Открыли BUY-позицию ExpertRemove(); Request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); Request.type = ORDER_TYPE_SELL; if (!OrderSend(Request, Result)) // Открыли SELL-позицию ExpertRemove(); Request.action = TRADE_ACTION_SLTP; Request.tp = Result.price - 2000 * _Point; Request.position = Result.order; } void OnTick() { // Показываем, какую позицию будем модифицировать - прописана в торговом запросе. if (PositionSelectByTicket(Request.position)) Print(EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE))); if (!OrderSend(Request, Result)) // Модифицируем SELL-позицию ExpertRemove(); }
Результат.
EURUSD,H1: testing of Experts\Test9.ex5 from 2020.07.01 00:00 to 2020.08.01 00:00 started 2020.07.01 00:00:00 market buy 0.1 EURUSD (1.12330 / 1.12342) 2020.07.01 00:00:00 deal #2 buy 0.1 EURUSD at 1.12342 done (based on order #2) 2020.07.01 00:00:00 deal performed [#2 buy 0.1 EURUSD at 1.12342] 2020.07.01 00:00:00 order performed buy 0.1 at 1.12342 [#2 buy 0.1 EURUSD at 1.12342] 2020.07.01 00:00:00 market sell 0.1 EURUSD (1.12330 / 1.12342) 2020.07.01 00:00:00 deal #3 sell 0.1 EURUSD at 1.12330 done (based on order #3) 2020.07.01 00:00:00 deal performed [#3 sell 0.1 EURUSD at 1.12330] 2020.07.01 00:00:00 order performed sell 0.1 at 1.12330 [#3 sell 0.1 EURUSD at 1.12330] EURUSD : real ticks begin from 2018.07.01 00:00:00 2020.07.01 00:00:00 POSITION_TYPE_SELL 2020.07.01 00:00:00 position modified [#3 sell 0.1 EURUSD 1.12330 tp: 1.10330] 2020.07.01 00:01:27 POSITION_TYPE_SELL 2020.07.01 00:01:27 failed modify #2 buy 0.1 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 0.00000, tp: 1.10330 [Invalid stops] 2020.07.01 00:01:27 ExpertRemove() function called removed itself within OnTick
Тестер говорит, будто была попытка модификации BUY-позиции. Но на самом деле модифицировалась SELL-позиция.
Строка для поиска: Oshibka 016.
Сделайте пожалуйста вот эти элементы отключаемыми:
"input group" досихпор не подсвечен, если это фишка, то в справке значит лишняя подсветка
в Обзоре рынка "Набор символов", свои наборы нормально добавляются с сортировкой только в пустой список, постоянно нужно двигать туда, сюда
в инструментах "правильнее" добавить в колонках что это время локальное или сервера, хорошо когда оно совпадает по GMT с торговыми и журнальными колонками, так ведь далеко не у всех?
Как теперь правильно принимать значения из десятка массивов в один?
Поведение функции ArrayCopy не менялось, изменилось поведение оператора копирования по умолчанию для объектов содержащих динамические массивы
Поведение функции ArrayCopy не менялось, изменилось поведение оператора копирования по умолчанию для объектов содержащих динамические массивы
Пока до конца не понял, документация не обновилась получается?
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В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Ранее в результате вызова такой функции массив "а1" имел размер 3. Теперь он будет иметь размер 1.
Обновление будет доступно через систему Live Update.