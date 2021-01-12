Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor

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В четверг 12 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлен показ синтетического стакана цен. Ранее он мог быть недоступен для некоторых инструментов.

    Синтетический стакан цен используется для символов, по которым не транслируются цены Level 2. Уровни в нем строятся автоматически — они откладываются от лучших Bid и Ask с шагом изменения цены. Это удобный инструмент для выставления, модификации и удаления ордеров с минимальными затратами времени и максимальной наглядностью.




  2. MQL5: Оптимизирован и значительно ускорен доступ к последним ценам из MQL5-программ при помощи функции SymbolInfoTick.
  3. MQL5: Исправлен сброс параметров индикатора "Ichimoku Kinko Hyo" через диалоговое окно.




  4. MQL5: Исправлено зависание функций Copy* при отсутствии истории по торговому инструменту.
  5. MQL5: Продолжаются работы по полному обновлению профилировщика кода. В дополнение к нововведениям версии 2650 мы внесли ряд улучшений в его работу:

    • Улучшено представление данных
    • Сокращено название колонок в отчете
    • Добавлена возможность сохранять отчет профилирования в файл
    • Добавлен показ номера строки во всплывающей подсказке для функций в отчете




  6. MetaEditor: Добавлена возможность отключать слежение за буфером обмена и очищать его историю.

    Функция слежения за буфером позволяет повысить удобство работы с исходным кодом за счет быстрого доступа к последним использованным данным. Нажмите Alt+V в любой позиции исходного кода, выберите в меню любую из ранее скопированных строк, и она будет вставлена по месту.

    Для включения/отключения слежения воспользуйтесь соответствующей командой на панели инструментов или настройками редактора.




  7. MetaEditor: Исправлена ошибка вычисления некоторых наблюдаемых выражений при отладке программ.
  8. MetaTester: Запрещена торговля для советников, запущенных в тестере стратегий в режиме приема фреймов.
  9. MetaTester: Исправлена ошибка, возникавшая при импорте результатов оптимизации в тестер стратегий. Из-за нее значения таймфреймов могли импортироваться некорректно.
  10. Обновлена документация.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
MetaQuotes:

В четверг 12 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
...

Обновление будет доступно через систему Live Update.

А это будет исправлено, успеет войти в эту версию?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280

Vitaly Muzichenko, 2020.11.09 19:37

Да, что-то страшное происходит.

Это с мт5, при том авторизации не было и не планируется

Зачем оно показывает сообщение, если там на 101% пусто?


Ну или как минимум- сделать его серым цветом.

Спасибо! 

 
Vitaly Muzichenko:

А это будет исправлено, успеет войти в эту версию?

Ну или как минимум- сделать его серым цветом.

Спасибо! 

Это не ошибка.
 
Это будет исправлено?
Файлы:
2015.png  59 kb
 

Данное поведение исправлено ?

https://www.mql5.com/ru/forum/354802/page3#comment_19158787

Ошибка работы функции ChartSaveTemplate()
Ошибка работы функции ChartSaveTemplate()
  • 2020.11.09
  • www.mql5.com
При сохранении программным методом шаблона с использованием ChartSaveTemplate() если на графике есть индикатор шаблон сохраняется не верно...
 

Прошу сделать GUI-поиск по тикету сделки/ордера в исторических таблицах. Таблица состоит из десятков тысяч записей. Найти что-то в ней ОЧЕНЬ сложно.

Особенно в режиме "Ордера и сделки" - там даже сортировка не работает. Прошу пойти навстречу активному алготрейдингу и через GUI.

Строка для поиска: Uluchshenie 033.
 

Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!

Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!

 
Aleksey Vyazmikin:

Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!

Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!

Поддерживаю!

 

На машине стоит виртуалка, в которой работает Терминал.

В виртуалке текущее время отличается от основной машины на один час - выставлен другой часовой пояс.


Функция Alert выводит в Журнал запись со временем виртуальной машины. А в Alert-окно - со временем основной машины.

Т.е. одна и та же запись в Журнале и в Alert-окне имеет разное время. Просьба в Alert-окно выводить время из виртуальной машины, как в Журнале.

Строка для поиска: Oshibka 014.

 
Aleksey Vyazmikin:

Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!

Логичная просьба хотя бы потому, что у Экспертов есть такая защита

А чем Скрипт хуже Эксперта?

 
Aleksey Vyazmikin:

Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!

Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!

+++

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