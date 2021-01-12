Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor
В четверг 12 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
...
Обновление будет доступно через систему Live Update.
А это будет исправлено, успеет войти в эту версию?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1280
Vitaly Muzichenko, 2020.11.09 19:37
Да, что-то страшное происходит.
Это с мт5, при том авторизации не было и не планируется
Зачем оно показывает сообщение, если там на 101% пусто?
Ну или как минимум- сделать его серым цветом.
Спасибо!
А это будет исправлено, успеет войти в эту версию?
Ну или как минимум- сделать его серым цветом.
Спасибо!
Данное поведение исправлено ?
https://www.mql5.com/ru/forum/354802/page3#comment_19158787
- 2020.11.09
- www.mql5.com
Прошу сделать GUI-поиск по тикету сделки/ордера в исторических таблицах. Таблица состоит из десятков тысяч записей. Найти что-то в ней ОЧЕНЬ сложно.
Особенно в режиме "Ордера и сделки" - там даже сортировка не работает. Прошу пойти навстречу активному алготрейдингу и через GUI.Строка для поиска: Uluchshenie 033.
Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!
Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!
Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!
Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!
Поддерживаю!
На машине стоит виртуалка, в которой работает Терминал.
В виртуалке текущее время отличается от основной машины на один час - выставлен другой часовой пояс.
Функция Alert выводит в Журнал запись со временем виртуальной машины. А в Alert-окно - со временем основной машины.
Т.е. одна и та же запись в Журнале и в Alert-окне имеет разное время. Просьба в Alert-окно выводить время из виртуальной машины, как в Журнале.
Строка для поиска: Oshibka 014.
Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!
Логичная просьба хотя бы потому, что у Экспертов есть такая защита
А чем Скрипт хуже Эксперта?
Очень прошу сделать защиту от случайной замены скрипта другим скриптом в момент работы первого!
Очень обидно, когда у тебя идут вычисления третьи сутки и ты случайно запускаешь скрипт на чарте, где уже запущен другой скрипт, и без предупреждения первый перестаёт работать! Очень нужно запретить такое поведение, хотя бы по желанию в настройках терминала!
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В четверг 12 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Синтетический стакан цен используется для символов, по которым не транслируются цены Level 2. Уровни в нем строятся автоматически — они откладываются от лучших Bid и Ask с шагом изменения цены. Это удобный инструмент для выставления, модификации и удаления ордеров с минимальными затратами времени и максимальной наглядностью.
Функция слежения за буфером позволяет повысить удобство работы с исходным кодом за счет быстрого доступа к последним использованным данным. Нажмите Alt+V в любой позиции исходного кода, выберите в меню любую из ранее скопированных строк, и она будет вставлена по месту.
Для включения/отключения слежения воспользуйтесь соответствующей командой на панели инструментов или настройками редактора.
Обновление будет доступно через систему Live Update.