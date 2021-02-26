Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 39
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Не смешите меня....
Не смешите меня....
Вы хотите сказать что напрямую через МТ5 подключаетесь к бирже? Без брокера посредника?
F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...
Я требую ОТОБРАТЬ МЫШЬ У РАЗРАБОТЧИКА GUI MT5!!! Пусть помучается и адаптирует интерфейс под клаву. Путь для TAB и SHIFT+TAB везде исправлять нужно.
Поддерживаю, привяжите ЛЮБОЙ хоткей на запуск тестера кнопкой "Старт". Умоляю!!!
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
fxsaber, 2021.02.09 09:01
О чем говорит параметр Packet Loss?
Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.
Другая машина, где Терминал вместе с Сервером.
Странные потери пакетов там, где их, вроде, даже теоретически не должно быть.
Другая машина, где Терминал вместе с Сервером.
Странные потери пакетов там, где их, вроде, даже теоретически не должно быть.
Потери пакетов считаются на всем сетевом интерфейсе по всему трафику, а не по торговому соединению(отдельно у соединения нельзя посчитать). У обычного компьютера/сервера достаточный уровень паразитного трафика в далекие точки, что всегда разгоняет packet loss level на интерфейсе.
Потери пакетов с ретрансмиттами бывают всегда и до 2% считается приемлемым уровнем. Учитывать уровень потерь надо собрав приличный объем трафика. На холодную с несколькими мегабайтами не имеет смысла, особенно на старте операционки.
Мы показываем уровень потери пакетов, так как это позволят мгновенно разобрать сетевые проблемы:
Потери пакетов считаются на всем сетевом интерфейсе по всему трафику, а не по торговому соединению(отдельно у соединения нельзя посчитать). У обычного компьютера/сервера достаточный уровень паразитного трафика в далекие точки, что всегда разгоняет packet loss level на интерфейсе.
Потери пакетов с ретрансмиттами бывают всегда и до 2% считается приемлемым уровнем. Учитывать уровень потерь надо собрав приличный объем трафика. На холодную с несколькими мегабайтами не имеет смысла, особенно на старте операционки.
Мы показываем уровень потери пакетов, так как это позволят мгновенно разобрать сетевые проблемы:
Спасибо за подробное разъяснение! Получается, что на скринах все в норме.
Из особенностей работы сервера. MT4-PAMM.
50 мс на модификацию при пинге 10 мс.
MT5:
1.3 мс при пинге 0.6 мс.
Однозначно, MT5 предпочтительнее.
Существенное отличие платформ разных поколений.
Просьба обновиться на последнюю бету 2783.
В прошлой бете 2782 были проблемы с оптимизацией MQL5 программ.
Добавили явное управление оптимизацией кода для профайлинга:
Не могли бы вы добавить возможность отображать описание объектов при наведении на них указателя мыши вместо отображения имени объекта?
Это имеет больше смысла, потому что вы не можете давать одно и то же имя разным объектам.