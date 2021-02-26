Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 39

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Vladimir Pastushak:

Разницы нет.

Не смешите меня....

 
prostotrader:

Не смешите меня....

Вы хотите сказать что напрямую через МТ5 подключаетесь к бирже? Без брокера посредника?

 
Roffild:

F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...

Я требую ОТОБРАТЬ МЫШЬ У РАЗРАБОТЧИКА GUI MT5!!! Пусть помучается и адаптирует интерфейс под клаву. Путь для TAB и SHIFT+TAB везде исправлять нужно.

Поддерживаю, привяжите ЛЮБОЙ хоткей на запуск тестера кнопкой "Старт". Умоляю!!!

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике

fxsaber, 2021.02.09 09:01

О чем говорит параметр Packet Loss?



Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.

2021.02.09 09:49:18.646 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2776 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.02.09 09:49:18.646 Terminal        Windows Server 2019 build 17763, Intel Core i7-7700K  @ 4.20GHz, 29 / 31 Gb memory, 3710 / 3725 Gb disk, IE 11, RDP, UAC, Admin, GMT+2

Другая машина, где Терминал вместе с Сервером.

Странные потери пакетов там, где их, вроде, даже теоретически не должно быть.

 
fxsaber:

Другая машина, где Терминал вместе с Сервером.

Странные потери пакетов там, где их, вроде, даже теоретически не должно быть.

Потери пакетов считаются на всем сетевом интерфейсе по всему трафику, а не по торговому соединению(отдельно у соединения нельзя посчитать). У обычного компьютера/сервера достаточный уровень паразитного трафика в далекие точки, что всегда разгоняет packet loss level на интерфейсе.

Потери пакетов с ретрансмиттами бывают всегда и до 2% считается приемлемым уровнем. Учитывать уровень потерь надо собрав приличный объем трафика. На холодную с несколькими мегабайтами не имеет смысла, особенно на старте операционки.


Мы показываем уровень потери пакетов, так как это позволят мгновенно разобрать сетевые проблемы:

  • трейдеры сидят на островах с 3G и жалуются на скорость, при этом потери пакетов на уровне 30%
  • жуткий WiFi сигнал, задушенный интерференцией от 20 соседских точек дает десятки процентов потерь пакетов вплоть до полного зависания связи
  • перепроданные VPS серверы, где из-за огромных системных задержек сеть деградирует и живет только за счет постоянных ретрансмитов пакетов
  • сбойные сетевые компоненты сети, например: глючит умирающий коммутатор

 
Renat Fatkhullin:

Потери пакетов считаются на всем сетевом интерфейсе по всему трафику, а не по торговому соединению(отдельно у соединения нельзя посчитать). У обычного компьютера/сервера достаточный уровень паразитного трафика в далекие точки, что всегда разгоняет packet loss level на интерфейсе.

Потери пакетов с ретрансмиттами бывают всегда и до 2% считается приемлемым уровнем. Учитывать уровень потерь надо собрав приличный объем трафика. На холодную с несколькими мегабайтами не имеет смысла, особенно на старте операционки.


Мы показываем уровень потери пакетов, так как это позволят мгновенно разобрать сетевые проблемы:

  • трейдеры сидят на островах с 3G и жалуются на скорость, при этом потери пакетов на уровне 30%
  • жуткий WiFi сигнал, задушенный интерференцией от 20 соседских точек дает десятки процентов потерь пакетов вплоть до полного зависания связи
  • перепроданные VPS серверы, где из-за огромных системных задержек сеть деградирует и живет только за счет постоянных ретрансмитов пакетов
  • сбойные сетевые компоненты сети, например: глючит умирающий коммутатор

Спасибо за подробное разъяснение! Получается, что на скринах все в норме.

 
Наверное, эта информация будет полезна не только в телеграмм-группе.

Из особенностей работы сервера. MT4-PAMM.

2021.02.11 22:05:20.424  '9001791': pending order #46526519 sell limit was modified
2021.02.11 22:05:20.371  '9001791': modify pending order #46526519 sell limit

50 мс на модификацию при пинге 10 мс.

MT5:

2021.02.11 22:10:07.593  Trades  '': modify #2206392 sell limit done in 1.307 ms

1.3 мс при пинге 0.6 мс.


Однозначно, MT5 предпочтительнее.

Существенное отличие платформ разных поколений.

 
начиная с билда 2780 начали сохраняться личные настройки при старте(сервис->настройки->сервер),  test2776 так и не работает правильно(отладчик)
 

Просьба обновиться на последнюю бету 2783.

В прошлой бете 2782 были проблемы с оптимизацией MQL5 программ.

Добавили явное управление оптимизацией кода для профайлинга:


 


Не могли бы вы добавить возможность отображать описание объектов при наведении на них указателя мыши вместо отображения имени объекта?

Это имеет больше смысла, потому что вы не можете давать одно и то же имя разным объектам.

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