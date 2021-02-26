Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, есть ли на этом сервере инструменты МосБиржи? и IP сервера.
Для доступа к рилтаймовым данным Мосбиржи нужно иметь реальный счет у брокера, предоставляющего трейтдинг на MOEX.
....
Непонятно, отчего вы вдруг решили, что мы отложим свои главные задачи и откажемся от бета-тестирования на своем собственном демо-сервере.
Как говориться, да Боже упаси! И в мыслях не было. Я искренне желаю вам удачи во всех ваших разработках.
Но из Вашего ответа я могу сделать заключение, что сервер НЕ предназначен для тестирования и отладки пользовательских разработок? Значит все статьи на форуме, основанные на данных именно вашего сервера, не могут восприниматься как достоверные?
Извините за ... ну в общем, извините.
Для доступа к рилтаймовым данным Мосбиржи нужно иметь реальный счет у брокера, предоставляющего трейтдинг на MOEX.
ежу понятно) порекомендуйте пожалуйста сервер на котором штатно обрабатываются ордера срочного рынка любой площадки, хотя бы страну сориентируйте, а если есть ещё и опционы будет заМЕЧТАтельно!
Действительно были проблемы с вычислениями значений для массивов указателей
Исправлено
Build 2798.
Код приложен.
1) Проблема с "Expression could not be evaluated" осталась (нет типа - см рис):
2) Проблема с "bad pointer" осталась.
Хотелось бы узнать, вследствие чего runtime генерит такие ошибки:
Код под отладчиком требует 20 нажатий F10.
Хотелось бы узнать, вследствие чего runtime генерит такие ошибки:
Ошибка сообщается ошибочно?
Ошибка сообщается ошибочно?
Если честно, то понятия не имею. Поэтому и спрашиваю. В первом случае, который я описал, объекты копируются полностью и проблем я не заметил, но ошибка (хотя пожалуй это не ошибка, это скорее warning).
Вторая генериться, когда на вход StringFind приходит пустая в первом параметре (один из случаев, мной замеченных).
Вопрос, собственно, в том, как правильно на них реагировать, и реагировать ли вообще, или относиться просто как warning-гам?...
Build 2799.
Вернулась старая бага, которая связана с размещением динамических библиотек. Сейчас, если dll лежат в Librares, то отладчик, при вызове функций dll, вылетит по эксепшену.
Если разместить dll в корне МТ - все работает штатно.
Во время обычного исполнения индикатора эксепшена не возникает.