Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 36

Новый комментарий
 
fxsaber:

О чем говорит параметр Packet Loss?



Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.

Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.

Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).

 
Edgar Akhmadeev:

Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.

Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).

Один Терминал, раз в 20 секунд делается WebRequest. Возможно, в нем дело.

 
Edgar Akhmadeev:

Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.

Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).

Один Терминал, раз в 20 секунд делается WebRequest. Возможно, в нем дело.

 

Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.

Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.

Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?

Смотрю, и мой включился в состав МТ5

Пока искал ваш, увидел свой в том месте, где его быть не должно


 

билд 2776 рано радовался простенький индикатор

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     test2776.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window
datetime     mLineUpperDateTime[][2];         
         //  mLineUpper.DateTime[i][0]         // Время первой координаты
         //  mLineUpper.DateTime[i][1]         // Время второй координаты
double       mLineUpperPrice[][2];            
         //  mLineUpper.Price[i][0]            // Цена первой координаты
         //  mLineUpper.Price[i][1]            // Цена второй координаты       

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   datetime fff=time[0];
   return(rates_total);//--- return value of prev_calculated for next call
  }
//+------------------------------------------------------------------+

отладчик на массив time[]  ругается на  time[0]  invalid array access хотя переменная fff заполняется правильно т.е. массив  time[]  заполняется правильно

win10 1809 сборка 17763.1098

Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • 2021.02.09
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 
Yousufkhodja Sultonov:

Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.

Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?

Vitaly Muzichenko:

Смотрю, и мой включился в состав МТ5

Пока искал ваш, увидел свой в том месте, где его быть не должно

Не льстите себе... Нет Ваших индикаторов в штатных поставках...

 
Vladimir Pastushak:

Не льстите себе... Нет Ваших индикаторов в штатных поставках...

Извините за глупый вопрос.

 

F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...

Я требую ОТОБРАТЬ МЫШЬ У РАЗРАБОТЧИКА GUI MT5!!! Пусть помучается и адаптирует интерфейс под клаву. Путь для TAB и SHIFT+TAB везде исправлять нужно.

 
Roffild:

F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...

Появился.

1...293031323334353637383940414243...49
Новый комментарий