Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 36
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О чем говорит параметр Packet Loss?
Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.
Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.
Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).
Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.
Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).
Один Терминал, раз в 20 секунд делается WebRequest. Возможно, в нем дело.
Потери пакетов при хорошем канале появляются, если большой трафик.
Если остановить на VPS всех экспертов и потери есть, это ненормально. У меня без трафика 4.9ms и 0.00% (VPS в Европе).
Один Терминал, раз в 20 секунд делается WebRequest. Возможно, в нем дело.
Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.
Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?
Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.
Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?
Смотрю, и мой включился в состав МТ5
Пока искал ваш, увидел свой в том месте, где его быть не должно
билд 2776 рано радовался простенький индикатор
отладчик на массив time[] ругается на time[0] invalid array access хотя переменная fff заполняется правильно т.е. массив time[] заполняется правильно
win10 1809 сборка 17763.1098
Здравствуйте, Я очень рад и получил огромное моральное удовлетворение от того факта, что, мой индикатор включён в терминал МТ5 как штатный индикатор, наравне с еще 6-тью типами индикаторов! Спасибо за признание моего скромного труда в этой области. Надеюсь, что, он поможет миллионам трейдеров улучшить свои торговые показатели и в течении многих лет будет служить на благо прогресса.
Вопрос: Положены-ли, в таких случаях, какое либо материальное вознаграждение авторам разработок?
Смотрю, и мой включился в состав МТ5
Пока искал ваш, увидел свой в том месте, где его быть не должно
Не льстите себе... Нет Ваших индикаторов в штатных поставках...
Не льстите себе... Нет Ваших индикаторов в штатных поставках...
Извините за глупый вопрос.
F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...
Я требую ОТОБРАТЬ МЫШЬ У РАЗРАБОТЧИКА GUI MT5!!! Пусть помучается и адаптирует интерфейс под клаву. Путь для TAB и SHIFT+TAB везде исправлять нужно.
F2 - правка параметров в тестере, а теперь Task Manager ёпт...
Появился.