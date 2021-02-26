Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 34
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Привык с нулем не делать сравнений.
это ведь чревато только для индикаторных буферов
Это правильное поведение CopyTicks?
Последний INFO-тик присутствует, а ALL-тик - нет.
В таком наипростейшем примере сделать столько ошибок - это надо уметь - браво!!!
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Stanislav Korotky, 2021.02.07 11:42
Лучше проще (зависит от смысла проверки, которой мы не знаем):
В таком наипростейшем примере сделать столько ошибок - это надо уметь - браво!!!
А прочесть в скобочках текст не удалось? Там про то и речь, что даже пустая строка и NULL для конкретной проверки могут разное значение иметь (можно было в строке не 0, а слово целое написать - тоже был бы как бы ноль) - потому я и напомнил про стандартный прием через isEmpty (явная проверка строки с булевым результатом). А все эти приведения типов хотя и работают, но на кодеревью в приличной компании зарубят.
Меню Окна в МЕ:
Снять ограничение списка в 10 окон (очень мало). Лучше пусть все и с прокруткой.
Выводить с путями относительно папки МКЛ5, а то имена совпадают.
Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10
Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10
Значит Вы меняете разрешение экрана (например играете в танчики). Когда меняется разрешение экрана все Windows приложения сворачиваются. Вам в ветку "Вопросы от начинающих".
Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10
Это может быть не связано с терминалом, если запущены другие программы. Например, Chrome может так сделать.
Значит Вы меняете разрешение экрана (например играете в танчики). Когда меняется разрешение экрана все Windows приложения сворачиваются. Вам в ветку "Вопросы от начинающих".
Не знаю из чего но только перезагрузка терминала лечит
Не знаю из чего но только перезагрузка терминала лечит
Не нужно с больной головы на здоровую. Вы как пользователь что-то делаете: или меняете разрешение экрана (играете в игрушки) или проводите двойной клик по заголовку окна.
Добавлено: или вообще банально - панель задач у Вас не закреплена. Нужно закрепить: