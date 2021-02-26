Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 34

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fxsaber:

Привык с нулем не делать сравнений.

это ведь чревато только для индикаторных буферов

 

Это правильное поведение CopyTicks?

CopyTicks(Symb, Ticks, COPY_TICKS_INFO, 0, 1); // Возвращает 1.
CopyTicks(Symb, Ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);  // Возвращает 0.

Последний INFO-тик присутствует, а ALL-тик - нет.

 

В таком наипростейшем примере сделать столько ошибок - это надо уметь - браво!!!

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике

Stanislav Korotky, 2021.02.07 11:42

Лучше проще (зависит от смысла проверки, которой мы не знаем):

if(f() != NULL)
string f() { return "0"; }
void OnStart()
{                              //Результат:
    Print( (int)f() != 0    ); //           false
    Print(      f() != NULL ); //           true
}
 
A100:

В таком наипростейшем примере сделать столько ошибок - это надо уметь - браво!!!

А прочесть в скобочках текст не удалось? Там про то и речь, что даже пустая строка и NULL для конкретной проверки могут разное значение иметь (можно было в строке не 0, а слово целое написать - тоже был бы как бы ноль) - потому я и напомнил про стандартный прием через isEmpty (явная проверка строки с булевым результатом). А все эти приведения типов хотя и работают, но на кодеревью в приличной компании зарубят.

 

Меню Окна в МЕ:

Снять ограничение списка в 10 окон (очень мало). Лучше пусть все и с прокруткой.

Выводить с путями относительно папки МКЛ5, а то имена совпадают.

 

Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10

 
BillionerClub:

Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10

Значит Вы меняете разрешение экрана (например играете в танчики). Когда меняется разрешение экрана все Windows приложения сворачиваются. Вам в ветку "Вопросы от начинающих".

 
BillionerClub:

Раз в день, нижняя планка виндовс перестает скрываться, и низ терминала не доступен. Win 10

Это может быть не связано с терминалом, если запущены другие программы. Например, Chrome может так сделать.

 
Vladimir Karputov:

Значит Вы меняете разрешение экрана (например играете в танчики). Когда меняется разрешение экрана все Windows приложения сворачиваются. Вам в ветку "Вопросы от начинающих".

Не знаю из чего но только перезагрузка терминала лечит

 
BillionerClub:

Не знаю из чего но только перезагрузка терминала лечит

Не нужно с больной головы на здоровую. Вы как пользователь что-то делаете: или меняете разрешение экрана (играете в игрушки) или проводите двойной клик по заголовку окна.


Добавлено: или вообще банально - панель задач у Вас не закреплена. Нужно закрепить: 

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