Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 3
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неправильно работает отладчик
не показывает значение элемента массива (всегда 0)
неправильно работает отладчик
не показывает значение элемента массива (всегда 0)
Точку останова нужно ставить на следующую строку.
из скрина видно, что я уже сделал шаг вперед (F10).
Если точку остановки поставить на следующую стоку - результат тот же.
из скрина видно, что я уже сделал шаг вперед (F10).
Если точку остановки поставить на следующую стоку - результат тот же.
Да, сразу не обратил внимание.
На
также воспроизводится - обращение по индексу в окне наблюдения выдает '0'. При этом если развернуть весь массив (двойной клик в окне наблюдений) - массив корректно показывает изменение значений элементов массива.
Уважаемые разработчики, посмотрите пож-ста, как в статусной строке отображаются "большие" цифры. К примеру цена биткоина с 3 цифрами после запятой. Наверное не хватает для ценовых строк отступа справа. Цена примыкает вплотную к разделителю.
неправильно работает отладчик
не показывает значение элемента массива (всегда 0)
Спасибо за сообщение, исправлено
Как такое возможно?
Как такое возможно?
Ошибка в отладчике
Спасибо за сообщение, исправлено.
В 2746-2755 в отладчике проблемы остались. В 2741 - OK. В 2743-2744 другие проблемы, описанные ранее.
Это скелет кода. К сожалению, не удалось упростить и выложить код, воспроизводящий проблему. Всё зависит от предыдущих действий, код у меня сложный. Суть в том, что проблема возникает в присвоении возвращаемому результату.
Не знаю, как быть дальше, билд 2741 обновляется насильно.
Проверил 2757. Выяснилось