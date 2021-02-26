Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 13
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Плавающая ошибка - то останавливается, то не останавливается на точке останова. Мало того, в режиме отладки и на DebugBreak останавливается не всегда.
Такое ощущение, что нужно раз пять точку останова поставить снять поставить и тогда начнет останавливаться.
Приме: игнорирование точки останова в OnTradeTransaction (гифка размером 1024 * 768)
профилирование только у меня не работает последние билды? на стабильной все работало
@Ilyas убедительно прошу обратить внимание на проблему описанную здесь https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page10#comment_20330135
Если я что-то не понятно объяснил, готов постараться объяснить более подробно.
Спасибо поправил.
Проблема касалась старой версии отладчика
профилирование только у меня не работает последние билды? на стабильной все работало
Планируем сегодня выпустить бету, в которой данная ошибка устранена
Спасибо поправил.
Проблема касалась старой версии отладчика
Спасибо, но поправили не всё.
2021.01.25 19:52:45.130 Network '6304': authorized on MetaQuotes-Beta through MetaTrader 5 Access Server (ping: 77.04 ms, build 2765)
После выхода из пользовательской функции, стока следующая за вызовом этой функции пропускается. На гифке строка 26
Если-же из пользовательской функции выйти по Shift+F11 то эта строка не пропускается. Отладчик на ней останавливается. Или нажав F10 обойти пользовательскую функцию, то так-же на следующей за вызовом пользовательской функции, строке 26 отладчик останавливается.
На гифке первый раз показан выход из функции по Shift+F11, а второй раз в обход, через F10.
Планируем сегодня выпустить бету, в которой данная ошибка устранена
b2765
профилирование запускается, но при Остановке нет Результатапри полном прогоне только есть результат, так теперь и будет?
b2761. Во время Оптимизации локальные Агенты завершили работу без причин. Основной агент висит, не потребляя ресурсов. Кнопка Стоп горит.
В логах ничего.
После нажатия на Стоп в логах вышло.
Повторные запуски дают схожую картину: на первый агент идет тысяча заданий, остальные - десятки. В логе полно таких строк.
Проблема исчезла после перезагрузки Терминала.
Отключил контекстное меню на правой кнопке мыши но события клик, на графике нет
Вот пример