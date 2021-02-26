Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 13

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2021.01.23 13:38:34.816 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2761 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.23 13:38:34.818 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 871 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.01.23 13:38:34.818 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Плавающая ошибка - то останавливается, то не останавливается на точке останова. Мало того, в режиме отладки и на DebugBreak останавливается не всегда.

Такое ощущение, что нужно раз пять точку останова поставить снять поставить и тогда начнет останавливаться.


Приме: игнорирование точки останова в OnTradeTransaction (гифка размером 1024 * 768)

пропуск


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
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Информация о запущенной MQL5-программе - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
  
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Internal compiler error

профилирование только у меня не работает последние билды? на стабильной все работало

 
Alexey Viktorov:

@Ilyas убедительно прошу обратить внимание на проблему описанную здесь https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page10#comment_20330135

Если я что-то не понятно объяснил, готов постараться объяснить более подробно.

Спасибо поправил.

Проблема касалась старой версии отладчика

 
Fast235:

профилирование только у меня не работает последние билды? на стабильной все работало

Планируем сегодня выпустить бету, в которой данная ошибка устранена

 
Выпустили бету 2765
 
Ilyas:

Спасибо поправил.

Проблема касалась старой версии отладчика

Спасибо, но поправили не всё.

2021.01.25 19:52:45.130 Network '6304': authorized on MetaQuotes-Beta through MetaTrader 5 Access Server (ping: 77.04 ms, build 2765)

После выхода из пользовательской функции, стока следующая за вызовом этой функции пропускается. На гифке строка 26


Если-же из пользовательской функции выйти по Shift+F11 то эта строка не пропускается. Отладчик на ней останавливается. Или нажав F10 обойти пользовательскую функцию, то так-же на следующей за вызовом пользовательской функции, строке 26 отладчик останавливается.

На гифке первый раз показан выход из функции по Shift+F11, а второй раз в обход, через F10.


 
Отключил контекстное меню на правой кнопке мыши но события клик, на графике нет
 
Ilyas:

Планируем сегодня выпустить бету, в которой данная ошибка устранена

b2765

профилирование запускается, но при Остановке нет Результата

при полном прогоне только есть результат, так теперь и будет?
 

b2761. Во время Оптимизации локальные Агенты завершили работу без причин. Основной агент висит, не потребляя ресурсов. Кнопка Стоп горит.

В логах ничего.


После нажатия на Стоп в логах вышло.

2021.01.26 08:15:39.404 Core 1  connection closed
2021.01.26 08:15:39.405 Core 2  connection closed
2021.01.26 08:15:39.405 Core 3  connection closed
2021.01.26 08:15:39.406 Core 4  connection closed
2021.01.26 08:15:39.406 Core 5  connection closed
2021.01.26 08:15:39.406 Core 6  connection closed


Повторные запуски дают схожую картину: на первый агент идет тысяча заданий, остальные - десятки. В логе полно таких строк.

2021.01.26 08:29:43.229 Core 5  4 rejected passes returned to queue


Проблема исчезла после перезагрузки Терминала.

 
BillionerClub:
Отключил контекстное меню на правой кнопке мыши но события клик, на графике нет

Вот пример


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  MouseEvents.mq5 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- включение сообщений о перемещении мыши по окну чарта
   ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);
   ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);     // отключаем контекстное меню чарта (по правой кнопке)
   ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);   // отключаем перекрестие (по средней снопке)   
//--- принудительное обновление свойств графика гарантирует готовность к обработке событий
   ChartRedraw();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| MouseState                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string MouseState(uint state)
  {
   string res;
   res+="\nML: "   +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP");   // mouse left
   res+="\nMR: "   +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP");   // mouse right 
   res+="\nMM: "   +(((state&16)==16)?"DN":"UP");   // mouse middle
   res+="\nMX: "   +(((state&32)==32)?"DN":"UP");   // mouse first X key
   res+="\nMY: "   +(((state&64)==64)?"DN":"UP");   // mouse second X key
   res+="\nSHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP");   // shift key
   res+="\nCTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP");   // control key
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
   if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
      Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"\n",MouseState((uint)sparam));
  }
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