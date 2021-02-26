Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 8
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Мое мнение, что терминал изначально затачивался под маркетмейкерские изолированные схемы, раньше же было и instant исполнение и проч. Сейчас большинство тех, кто агрегирует ликвидность из разных источников, а не предоставляет свою. Новые условия требуют наиболее быстрой отправки приказов, чтобы быть конкурентным. Иначе медленные ордера просто могут отклоняться из-за их быстрого устаревания в общем потоке.
Понятно, что мы у них очень умные и всему найдём объяснение) Но всё же хотелось бы услышать начальника транспортного цеха официальное мнение метаквот)
Наверно настало то время, когда необходимо плавно приучать дилеров к A-book.
И платформа должна этому способствовать.
Да и B-book по моему уже вне закона в регулируемых странах. (?)
Намекаете, что только живительные судебные иски изменят ситуацию?) Было бы интересно на это посмотреть)
Насколько я понимаю, суть их позиции в том, что так как сейчас - дешевле для трейдеров, а если сделать всё "по закону", то будет для нас дорого.
Намекаете, что только живительные судебные иски изменят ситуацию?) Было бы интересно на это посмотреть)
Насколько я понимаю, суть их позиции в том, что так как сейчас - дешевле для трейдеров, а если сделать всё "по закону", то будет для нас дорого.
По закону нет возможности для нас))) а для судебной практики еще не доросли законы и суды))) Да и декларируемая позиция перекладывания ответственности за деятельность в не законной сфере на плечи потерпевших говорит за себя)
Намекаете, что только живительные судебные иски изменят ситуацию?) Было бы интересно на это посмотреть)
Насколько я понимаю, суть их позиции в том, что так как сейчас - дешевле для трейдеров, а если сделать всё "по закону", то будет для нас дорого.
Иски не изменят ситуацию в целом, а вот программное обеспечение которое используется глобально, изменит.
Нет технической возможности, нет и соблазна ))
Дорого, дешевле - это страшилки. Так как регулятор по любому обязывает при определённом обороте, дилеру получать лицензию.
А расходы на эту лицензию, он по любому будет компенсировать за счёт конечного пользователя. Не спроста конские комиссии у большинства дилеров.
По этому куда ещё дороже?
Иски не изменят ситуацию в целом, а вот программное обеспечение которое используется глобально, изменит.
Нет технической возможности, нет и соблазна ))
Дорого, дешевле - это страшилки. Так как регулятор по любому обязывает при определённом обороте, дилеру получать лицензию.
А расходы на эту лицензию, он по любому будет компенсировать за счёт конечного пользователя. Не спроста конские комиссии у большинства дилеров.
По этому куда ещё дороже?
Вопрос в том, что именно может послужить стимулом к данной модификации данного программного продукта) Вряд ли наше ворчание на форуме может послужить таковым стимулом)
Вопрос в том, что именно может послужить стимулом к данной модификации данного программного продукта) Вряд ли наше ворчание на форуме может послужить таковым стимулом)
Стремление сделать этот бизнес чище!
Приблизить хоть частично к биржевому.
У основной массы людей, ведь уже сложился чёткий стереотип, что Форекс это лохотрон.
От части это заслуга грязных дилеров, которые пользуются возможностью софта.
Нет возможности, бизнес чище! Доверие масс, приток новых денег. Всё просто.
Хехехе, решил схитрить, прописал 2 переменные, которые в основном в сигнатуре функции, нажал ЕНТЕР а получил ChartOpen() :)
Уважаемые разработчики, проверьте пож-ста такой момент. Насколько понимаю, сломали в последних бетах вывод значения в двоичном или шестнадцатеричном виде:
Уважаемые разработчики, проверьте пож-ста такой момент. Насколько понимаю, сломали в последних бетах вывод значения в двоичном или шестнадцатеричном виде:
Мы полностью переходим на новую мощную версию отладчика и вычислителя выражений. Поэтому есть ошибки.
В ближайших бетах полностью откажемся от старого наследства поддержки 32 битных режимов совместимости и раскроем новые функции отладчика и просмотрщика массивных данных.
При всем уважении к вам как автору многих полезных библиотек, судя по тексту последних ваших тем и постов - вы устроились развивать hft-трейдинг в какую-то форекс-контору и по сути должны покинуть этот форум.
Поясню: баги и потребности, которые вы тут публикуете, вероятно и имеют место быть, но они далеки от нужд и потребностей 99% участников и разработчиков на Mql. Если вы намерены заниматься hft и считать миллисекунды в конкуренции с реальными hft, то и приобретайте спец.платформы, типа SunGard, где прайс у вас будет 10х стоимости МТ5-сервера, и там за эти деньги долбите дальше качество микросекундного исполнения.
На MT5 еще предостаточно проблем и направлений развития, касающихся широких кругов. Да те же ваши библиотеки - большинство из них по сути костыли, перекрывающие различные проблемы и пробелы в функционале МТ5, и можно прямо из них компилировать план устранения слабых мест платформы, который будет интересен и упростить жизнь очень многим. Вам же при вашей текущей сфере деятельности стоит все же найти себе новую платформу и новый форум под hft-тематику.
Необязательно соревноваться с HFT, часто достаточно понимать, что там происходит.
Вот здесь нужны миллисекунды для анализа. А работать при этом можно и на М1 и на Н1.