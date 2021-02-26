Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 2

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В 2746-2755 в отладчике проблемы остались. В 2741 - OK. В 2743-2744 другие проблемы, описанные ранее.

void
f1(double& result) {
        double f = f2();        // f == 1.044474735096605
        double t = f;           // t == 1.044474735096605
        result = f;             // result == 2.9671582316238385E-315
}

Это скелет кода. К сожалению, не удалось упростить и выложить код, воспроизводящий проблему. Всё зависит от предыдущих действий, код у меня сложный. Суть в том, что проблема возникает в присвоении возвращаемому результату.

Не знаю, как быть дальше, билд 2741 обновляется насильно.

 

Представители БКС официально отвечают, что на премаркетах (и открытии), а также на вечерних аукционах Request Timeout при модификации и отмене ордеров возникают, 

так как на открытии торгов, наблюдается большое количество выставляемых поручений а фондовый шлюз только начинает работать, обработка сразу всех выставляемых заявок занимает некоторое время, опять же, из-за их большого количества, в связи с чем, если обработка занимает 3 мин. И более, заявка отклоняется с такой ошибкой. Соответствующие запросы были направлены непосредственно разработчикам терминала MetaQuotes Ltd. К сожалению, в настоящее время, точных сроков решения вопроса не поступало. Возможно, исправление произойдет вместе со следующим обновлением торгового терминала.

Были ли внесены правки, чтобы исправить эту ошибку? 
 
Roman:

N/A сделки выделили.
А это что за сделки вне спреда?
Не уж то, заброс лимитки по худшим ценам показывает?
Но не похоже, это же исполнение, а не цена заброса.
Что это за сделки?
Есть подозрение что изменение спреда запаздывает. А от сюда и отрисовка линий запаздывает.
Если это так, то возможно в историю сохраняется не корректная база по спреду.


Поддерживаю. Это сильно портит показания нужных мне индикаторов.
Эта тема поднималась неоднократно. 

 
Andrey Gladyshev:

Поддерживаю. Это сильно портит показания нужных мне индикаторов.
Эта тема поднималась неоднократно. 

Предполагаю что уровни, по которым строится синтетический или биржевой стакан, обрабатываются в цикле.
Я бы развернул цикл, каждый уровень в свою переменную.
Не так много отображаемых уровней в стакане, можно для быстроты и отказаться от перебора в цикле.

 
Roman:

Предполагаю что уровни, по которым строится синтетический или биржевой стакан, обрабатываются в цикле.
Я бы развернул цикл, каждый уровень в свою переменную.
Не так много отображаемых уровней в стакане, можно для быстроты и отказаться от перебора в цикле.

Абсолютно ничего не смыслю в программировании. 
Меня просто интересует правильная работа терминала.

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения

traveller00, 2020.12.23 17:51

Последняя релизная сборка MT5 2715. Форекс, CFD под названием DJI30, это индекс. Размер контакта 1, точность 0, размер тика 1, валюты маржи и прибыли USD, счёт открыт в EUR. Вопроса 2.

1. Почему цена тика 100? Представитель брокера утверждает, что на серверной части это не задаётся и вопрос надо задавать здесь. В MT4 он выдаёт цену тика в районе 0.82. И это логично, контракт и размер тика по 1, конвертация из USD в валюту счёта EUR и даст как раз порядка 0.82. Но почему МТ5 показывает 100?

2. Почему цена тика фиксирована на 100? Она же зависит от валюты счёта. И в МТ4 это так. А тут прибита гвоздями.

Это где-то баги или я всё считаю неправильно?

В этой версии 2755 этот баг на месте.

 

Приятно слышать что работа над подписками продолжается, будем надеяться что когда сервис будет запушен, то символы, созданные по подписке будут "редактируемые", т.е. в них в случае ошибок загрузки данных можно будет внести исправления.

Сейчас с фьючерсными склейками от брокеров тут беда полная - исторических данных мало (1-2 года от силы), в данных присутствуют ошибки (см. принт скрин текущих проблем у одного уважаемого СМЕ-брокера), на запросы по правке ошибок данных тех.поддержка не отвечает (видимо это не считается существенной проблемой). И при всем при этом на стороне клиентской части МТ5 в брокерские символы не возможно внести исправления - удалить кривые данные и импортировать исправленные бары.

Но ведь по сути, брокерские символы - такие же .hcc файл на локальном диске, почему бы не дать возможность их редактировать в целях исправления ошибок и/или дополнения истории??? Прошу рассмотреть данный вопрос на предмет включения как улучшение в след. релиз платформы.

Кривые данные - кривой анализ

 
Sergey Lebedev:

Приятно слышать что работа на подписками продолжается, будем надеяться что когда сервис будет запушен, то символы, созданные о подписке будут "редактируемые", т.е. в них в случае ошибок загрузки данных можно будет внести исправления.

Сейчас в фьючерсными склейками от брокеров тут беда полная - исторических данных мало (1-2 года от силы), в данных присутствуют ошибки (см. принт скрин текущих проблем у одного уважаемого СМЕ-брокера), на запросы по правке ошибок данных тех.поддержка не отвечает (видимо это не считается существенной проблемой). И при всем при этом на стороне клиентской части МТ5 в брокерские символы не возможно внести исправления - удалить кривые данные и импортировать исправленные бары.

Но ведь по сути, брокерские символы - такие же .hcc файл на локальном диске, почему бы не дать возможность их редактировать в целях исправления ошибок и/или дополнения истории??? Прошу рассмотреть данный вопрос на предмет включения как улучшение в след. релиз платформы.


Полностью согласен и поддерживаю.
На клиенте нет возможности редактирования загруженной с сервера истории, без последующей авто перезаписи этой истории.
Кастомные символы под дубляж? Не выход. 

  
MetaTrader 5 x64 build 2755 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 885 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
202C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

В редакторе MetaEditor включение опции (клик на чекбоксе) и нажатие на кнопку 'OK' вызвало зависание редактора MetaEditor:


 

Интересует, как технически такое возможно?

На машине три Терминала подлючены к одной и той же точке Сервера.

На двух Терминалах последний тик из CopyTicks секунду не совпадает (еще не пришел) с SymbolInfoTick. А на третьем - совпадает.

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