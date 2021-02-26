Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 2
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В 2746-2755 в отладчике проблемы остались. В 2741 - OK. В 2743-2744 другие проблемы, описанные ранее.
Это скелет кода. К сожалению, не удалось упростить и выложить код, воспроизводящий проблему. Всё зависит от предыдущих действий, код у меня сложный. Суть в том, что проблема возникает в присвоении возвращаемому результату.
Не знаю, как быть дальше, билд 2741 обновляется насильно.
Представители БКС официально отвечают, что на премаркетах (и открытии), а также на вечерних аукционах Request Timeout при модификации и отмене ордеров возникают,
так как на открытии торгов, наблюдается большое количество выставляемых поручений а фондовый шлюз только начинает работать, обработка сразу всех выставляемых заявок занимает некоторое время, опять же, из-за их большого количества, в связи с чем, если обработка занимает 3 мин. И более, заявка отклоняется с такой ошибкой. Соответствующие запросы были направлены непосредственно разработчикам терминала MetaQuotes Ltd. К сожалению, в настоящее время, точных сроков решения вопроса не поступало. Возможно, исправление произойдет вместе со следующим обновлением торгового терминала.
N/A сделки выделили.
А это что за сделки вне спреда?
Не уж то, заброс лимитки по худшим ценам показывает?
Но не похоже, это же исполнение, а не цена заброса.
Что это за сделки?
Есть подозрение что изменение спреда запаздывает. А от сюда и отрисовка линий запаздывает.
Если это так, то возможно в историю сохраняется не корректная база по спреду.
Поддерживаю. Это сильно портит показания нужных мне индикаторов.
Эта тема поднималась неоднократно.
Поддерживаю. Это сильно портит показания нужных мне индикаторов.
Эта тема поднималась неоднократно.
Предполагаю что уровни, по которым строится синтетический или биржевой стакан, обрабатываются в цикле.
Я бы развернул цикл, каждый уровень в свою переменную.
Не так много отображаемых уровней в стакане, можно для быстроты и отказаться от перебора в цикле.
Предполагаю что уровни, по которым строится синтетический или биржевой стакан, обрабатываются в цикле.
Я бы развернул цикл, каждый уровень в свою переменную.
Не так много отображаемых уровней в стакане, можно для быстроты и отказаться от перебора в цикле.
Абсолютно ничего не смыслю в программировании.
Меня просто интересует правильная работа терминала.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения
traveller00, 2020.12.23 17:51
Последняя релизная сборка MT5 2715. Форекс, CFD под названием DJI30, это индекс. Размер контакта 1, точность 0, размер тика 1, валюты маржи и прибыли USD, счёт открыт в EUR. Вопроса 2.
1. Почему цена тика 100? Представитель брокера утверждает, что на серверной части это не задаётся и вопрос надо задавать здесь. В MT4 он выдаёт цену тика в районе 0.82. И это логично, контракт и размер тика по 1, конвертация из USD в валюту счёта EUR и даст как раз порядка 0.82. Но почему МТ5 показывает 100?
2. Почему цена тика фиксирована на 100? Она же зависит от валюты счёта. И в МТ4 это так. А тут прибита гвоздями.
Это где-то баги или я всё считаю неправильно?
В этой версии 2755 этот баг на месте.
Приятно слышать что работа над подписками продолжается, будем надеяться что когда сервис будет запушен, то символы, созданные по подписке будут "редактируемые", т.е. в них в случае ошибок загрузки данных можно будет внести исправления.
Сейчас с фьючерсными склейками от брокеров тут беда полная - исторических данных мало (1-2 года от силы), в данных присутствуют ошибки (см. принт скрин текущих проблем у одного уважаемого СМЕ-брокера), на запросы по правке ошибок данных тех.поддержка не отвечает (видимо это не считается существенной проблемой). И при всем при этом на стороне клиентской части МТ5 в брокерские символы не возможно внести исправления - удалить кривые данные и импортировать исправленные бары.
Но ведь по сути, брокерские символы - такие же .hcc файл на локальном диске, почему бы не дать возможность их редактировать в целях исправления ошибок и/или дополнения истории??? Прошу рассмотреть данный вопрос на предмет включения как улучшение в след. релиз платформы.
Приятно слышать что работа на подписками продолжается, будем надеяться что когда сервис будет запушен, то символы, созданные о подписке будут "редактируемые", т.е. в них в случае ошибок загрузки данных можно будет внести исправления.
Сейчас в фьючерсными склейками от брокеров тут беда полная - исторических данных мало (1-2 года от силы), в данных присутствуют ошибки (см. принт скрин текущих проблем у одного уважаемого СМЕ-брокера), на запросы по правке ошибок данных тех.поддержка не отвечает (видимо это не считается существенной проблемой). И при всем при этом на стороне клиентской части МТ5 в брокерские символы не возможно внести исправления - удалить кривые данные и импортировать исправленные бары.
Но ведь по сути, брокерские символы - такие же .hcc файл на локальном диске, почему бы не дать возможность их редактировать в целях исправления ошибок и/или дополнения истории??? Прошу рассмотреть данный вопрос на предмет включения как улучшение в след. релиз платформы.
Полностью согласен и поддерживаю.
На клиенте нет возможности редактирования загруженной с сервера истории, без последующей авто перезаписи этой истории.
Кастомные символы под дубляж? Не выход.
В редакторе MetaEditor включение опции (клик на чекбоксе) и нажатие на кнопку 'OK' вызвало зависание редактора MetaEditor:
Интересует, как технически такое возможно?
На машине три Терминала подлючены к одной и той же точке Сервера.
На двух Терминалах последний тик из CopyTicks секунду не совпадает (еще не пришел) с SymbolInfoTick. А на третьем - совпадает.