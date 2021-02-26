Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 41
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Да, это сработало.
Теперь вопрос: каким образом включить программно эту галочку?
Это не решение. Мы хотим видеть описание в поле данных, которое появляется, когда мы наводим указатель мыши на объект, мы НЕ хотим видеть описание в виде текста в каждом отдельном объекте, загрязняя ценовой график.
Это не решение. Мы хотим видеть описание в поле данных, которое появляется, когда мы наводим указатель мыши на объект, мы НЕ хотим видеть описание в виде текста в каждом отдельном объекте, загрязняя ценовой график.
Ну да, в мт4 работает полноценно, а вот в мт5 это не работает.
Пункт меню "Присоединить к графику" (двойное нажатие мышью) не работает, если активно окно результатов оптимизации, а не чарт символа.
Последний релизный билд 2755.
Что-то может быть более константное, чем константа? Костыль всегда воткнуть можно, конечно, но в чём тут у компилятора сложность?
Что-то может быть более константное, чем константа?
"a" - это константа, константное выражение - это "0", это и требует.
Костыль всегда воткнуть можно, конечно, но в чём тут у компилятора сложность?
Тоже не нравится заменять дефайном. Но так было в MQL5 всегда. Как в C++, я уже не помню.
Нулевая цена COPY_TICKS_INFO-тика - это ошибка?
Результат.
Вызов конструктора класса по-умолчанию из параметрического конструктора вызывает деструктор класса на выходе из параметрического конструктора. Есть какие-то запреты на использование такой конструкции или это бага компилятора?
Код, демонстрирующий проблему, прилагаю.
datetime time[]=D'7.2.2020 00:00:00';
Компилятор пишет что дата с неправильным форматом, но все работает
Нулевая цена COPY_TICKS_INFO-тика - это ошибка?
Результат.
Наблюдал такое для тиков в начале и конце сессии, похоже на недокументированную особенность платформы, писал об этом в блоге (искать фрагмент, начинающийся "on stock exchange tickers"). Было бы здорово прояснить этот момент.