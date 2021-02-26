Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 41

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Vitaly Muzichenko:

Да, это сработало.

Теперь вопрос: каким образом включить программно эту галочку?

Это не решение. Мы хотим видеть описание в поле данных, которое появляется, когда мы наводим указатель мыши на объект, мы НЕ хотим видеть описание в виде текста в каждом отдельном объекте, загрязняя ценовой график.

 
beto_gauer:

Это не решение. Мы хотим видеть описание в поле данных, которое появляется, когда мы наводим указатель мыши на объект, мы НЕ хотим видеть описание в виде текста в каждом отдельном объекте, загрязняя ценовой график.

Ну да, в мт4 работает полноценно, а вот в мт5 это не работает.

 

Пункт меню "Присоединить к графику" (двойное нажатие мышью) не работает, если активно окно результатов оптимизации, а не чарт символа.

 

Последний релизный билд 2755.

const int a=0;

void OnStart()
{
  int b[]={0,a}; //'a' - constant expression required
}

Что-то может быть более константное, чем константа? Костыль всегда воткнуть можно, конечно, но в чём тут у компилятора сложность?

 
traveller00:

Что-то может быть более константное, чем константа?

"a" - это константа, константное выражение - это "0", это и требует.

traveller00:

Костыль всегда воткнуть можно, конечно, но в чём тут у компилятора сложность?

Тоже не нравится заменять дефайном. Но так было в MQL5 всегда. Как в C++, я уже не помню.

 
Какая-то особенность NULL, что вызывает ошибку компиляции. 
void f( const string ) {}
void f( const string& ) {}

void OnStart()
{
  f(_Symbol + "");
  f(_Symbol + NULL); // 'f' - ambiguous call to overloaded function with the same parameters
}
 

Нулевая цена COPY_TICKS_INFO-тика - это ошибка?

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  CopyTicksRange("GBPUSD", Ticks, COPY_TICKS_INFO, D'2020.10.02 23:54:54' * 1000, D'2020.10.05 00:07:01' * 1000);
    
  ArrayPrint(Ticks);
  Print(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER));
}


Результат.

                         [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
        [0] 2020.10.02 23:54:54 1.29378 1.29385 0.0000        0 1601682894091       4       0.00000
        [1] 2020.10.02 23:54:54 1.29377 1.29383 0.0000        0 1601682894404     134       0.00000
        [2] 2020.10.02 23:54:54 1.29375 1.29379 0.0000        0 1601682894471     134       0.00000
        [3] 2020.10.02 23:54:55 1.29375 1.29381 0.0000        0 1601682895248       4       0.00000
        [4] 2020.10.05 00:06:14 0.00000 1.29313 0.0000        0 1601856374091       6       0.00000
        [5] 2020.10.05 00:07:00 1.29271 1.29332 0.0000        0 1601856420497     134       0.00000
        [6] 2020.10.05 00:07:00 1.29271 1.29331 0.0000        0 1601856420497       4       0.00000
        RannForex-Server
 

Вызов конструктора класса по-умолчанию из параметрического конструктора вызывает деструктор класса на выходе из параметрического конструктора. Есть какие-то запреты на использование такой конструкции или это бага компилятора?

Код, демонстрирующий проблему, прилагаю.

class clTuneParam {
        public:
        clTuneParam();
        clTuneParam( eParType iParType );
        ~clTuneParam();
};

clTuneParam::clTuneParam()      {
        Print("Constructor default clTuneParam");
}

clTuneParam::clTuneParam( eParType iParType )   {
        /* такой вызов сначала вызовет конструктор по умолчанию */
        clTuneParam();
        Print("Constructor clTuneParam with Pars");
        /* А на выходе из конструктора вызовет деструктор */
}
Файлы:
Test_class5.mq5  6 kb
  
datetime time[]=D'7.2.2020 00:00:00';


invalid date    test.mq5        7       21

Компилятор пишет что дата с неправильным форматом, но все работает

2021.02.15 19:02:52.143 test (FUTSP500CONT,D1)  2020.02.07 00:00:00
 
fxsaber:

Нулевая цена COPY_TICKS_INFO-тика - это ошибка?


Результат.

Наблюдал такое для тиков в начале и конце сессии, похоже на недокументированную особенность платформы, писал об этом в блоге (искать фрагмент, начинающийся "on stock exchange tickers"). Было бы здорово прояснить этот момент.

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