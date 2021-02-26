Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 46
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SYMBOL_MARGIN_INITIAL всё время выдаёт 0.0 , при том, что спецификация выдаёт маржу:
Код:
Решено:
Вспомнил, что нужно через SymbolInfoMarginRate делать. Теперь всё работает.
Странный баг
Если открыты 2 разных стакана, то если немного переместить первый стакан,
второй стакан становится таким же как первый
Поправьте, пожалуйста.
Предложения по доделке стакана (сейчас он сырой) в MetaTrader 5:
1) Возможность настроить ширину всех столбцов с сохранением при выходе;
2) Уменьшение - увеличение глубины стакана, - нужно в частности для фьючерсов, где глубина значительно больше чем 20 (здесь MetaTrader 5 здорово уступает Квику);
3) Возможность подкрашивать заявки в стакане более определенного объема другим цветом;
4) Возможность вывести ленту сделок в отдельное окно (отделить от стакана);
5) Добавить возможность выводить общий наторгованный объем на каждом ценовом уровне в стакане;
6) Увеличить возможную степень сжатия тикового графика в стакане еще на несколько ступеней, - чем больше, тем лучше.
Это улучшит наглядность представления данных в скальперском стакане, позволит буыстрее замечать крупные объемы, быстрее реагировать на изменение ситуации в стакане.
Есть такой привод для скальпинга Qscalp, ориентируюсь в своих пожеланиях на него, - это то, к чему нужно стремиться.
Предложения по доделке стакана (сейчас он сырой) в MetaTrader 5:
1) Возможность настроить ширину всех столбцов с сохранением при выходе;
2) Уменьшение - увеличение глубины стакана, - нужно в частности для фьючерсов, где глубина значительно больше чем 20 (здесь MetaTrader 5 здорово уступает Квику);
3) Возможность подкрашивать заявки в стакане более определенного объема другим цветом;
4) Возможность вывести ленту сделок в отдельное окно (отделить от стакана);
5) Добавить возможность выводить общий наторгованный объем на каждом ценовом уровне в стакане;
6) Увеличить возможную степень сжатия тикового графика в стакане еще на несколько ступеней, - чем больше, тем лучше.
Поддерживаю, особенно п.2
Поддерживаю, особенно п.2
А на что это повлияет?
есть вот такая возможность получать данные из мт5 например на сайт или в какую-то систему для анализа https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
а есть ли такой же api чтобы получать данные из МТ4 без использования EA?
Уважаемые разработчики, есть такой вопрос.
А для программ типа "сервис" функция SeriesInfoInteger() должна работать в обычном режиме, как например и для скрипта?
В Документации указано, что:
Запрет на использование функций в сервисах
Сервисы не принимают никаких событий, так как не имеют привязки к графику. В сервисах запрещены следующие функции:
ExpertRemove();
EventSetMillisecondTimer();
EventSetTimer();
EventKillTimer();
SetIndexBuffer();
IndicatorSetDouble();
IndicatorSetInteger();
IndicatorSetString();
PlotIndexSetDouble();
PlotIndexSetInteger();
PlotIndexSetString();
PlotIndexGetInteger();
Уважаемые разработчики, есть такой вопрос.
А для программ типа "сервис" функция SeriesInfoInteger() должна работать в обычном режиме, как например и для скрипта?
В Документации указано, что:
О чём вопрос-то?
В документации, судя даже по Вашему копипасту из документации, нет запрета на вызов SeriesInfoInteger
Пока один агент трудиться все остальные простаивают. И этот один агент занимает хорошее время...
Я пишу об оптимизации...
Может есть смысл как то иначе делать распределения ?
О чём вопрос-то?
В документации, судя даже по Вашему копипасту из документации, нет запрета на вызов SeriesInfoInteger
Slava, да, запрета на вызов SeriesInfoInteger() нет.
У меня вот такой вопрос. Стоит задача: сделать программу-сервис по работе с историей котировок.
Для целей тестирования написал простой скрипт:
Функция SeriesInfoInteger() тут вернула true сразу же. Запись в логах:
Этот же код в форме сервиса:
Запись в логах:
Прошёл в режиме Отладки по коду сервиса. Функция SeriesInfoInteger() возвращает false.
В сервисе всё нормально с указанной функцией? Или я сам что-то неверно делаю?
Спасибо.