Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Противоречие в двух соседних предложениях.
Что же он помогает найти, если в реальности эти "узкие места" вообще не занимают процессорного времени?
Нужно просто допилить новый профилировщик, сейчас он действительно работает очень нестабильно.
С чем может быть связана очень тяжелая закачка тиковой истории через CopyTicksRange на некоторых торговых серверах?
Запрос истории всего лишь за месяц и постоянно нарываешься на
ERR_HISTORY_TIMEOUT
4403
Превышен таймаут при запросе истории
Выручает только такой способ.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2020.01.25 12:39
Самый удобный способ закачать историю тиков (запускать советник в Терминале).
После этого можно запускать в Терминале скрипты, которые работают с тиками, и не ждать тучу времени без признаков жизни.
Раз Тестер закачивает нормально, а Терминал - нет, то проблема в реализации CopyTicks.
С чем может быть связана очень тяжелая закачка тиковой истории через CopyTicksRange на некоторых торговых серверах?
Запрос истории всего лишь за месяц и постоянно нарываешься на
ERR_HISTORY_TIMEOUT
4403
Превышен таймаут при запросе истории
Выручает только такой способ.
Раз Тестер закачивает нормально, а Терминал - нет, то проблема в реализации CopyTicks.
терминал не закачивает при профилировании, вчера убедился, при смене дц
add
есть в справке гарантированно рабочий скрипт, и он действительно рабочий, занимает копейки если уже все загружено, а если нет, то догружать все равно нужно, почему все еще есть эти проблемы, убил время на непонятную работу индикатора в свое время, на не правильную работу из-за неопытности и непонятной во многом работы системы, для чего MQ возлагает вот этот нюанс на пользователя
если есть лимит по загрузке истории автоматической, а остальное сами через входящие от куда запрос делать, это нужно сообщить,
add
лимит помню что там есть, константа по разным символам каждый раз, на форуме писал об этом
Профилировщик улучшили и дальше будем работать.
Попробуйте новую бету 2775 и режим профилирования с отключенной галочкой инлайнинга.
(Переводит с deepL.com):
БУГ: С версии 2617(!) в закладке "Торговля" тестера больше нельзя создавать "неторговые временные периоды"!Я сообщал об этом паре версий, но вы, очевидно, игнорируете или не можете? 😡
BUG: Since version 2617(!) it is no longer possible to create "non tradable time periods" in the "Trading" tester tab!
I've been reporting this for a couple of versions, but you're obviously ignoring it, or are you unable to? 😡
Исправлено в билде 2775
Попробуйте новую бету 2775 и режим профилирования с отключенной галочкой инлайнинга.
Так же одна строка, только другая. И в это место выполнение не попадает ни разу (я уже писал об этом) - по логике кода, и проверено установкой брекпойнта:
Так же одна строка, только другая. И в это место выполнение не попадает ни разу (я уже писал об этом) - по логике кода, и проверено установкой брекпойнта:
Когда-то решился отправить своего большого робота разработчикам, как есть. Получил быстрое исправление моментов, на воспроизведение которых им указал.
Думаю, без этого до сих пор те проблемы были бы не решены. Отправлять или нет - уже каждый решает сам.
Ради сравнения попробовал профилировать "MACD Sample.mq5", так там куча информации. А у моего эксперта стабильно 1 строка. Я в непонятках.
Почему в принципе так может быть? Эксперт в тестере отлично работает.
Вечером попробую профилировать боевой вариант.