Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 28

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Профилировщик улучшили и дальше будем работать.

Ждите бета версий
 
Andrey Khatimlianskii:

Противоречие в двух соседних предложениях.

Что же он помогает найти, если в реальности эти "узкие места" вообще не занимают процессорного времени?

Нужно просто допилить новый профилировщик, сейчас он действительно работает очень нестабильно.

Нет смысла больше спорить на эту тему, если разработчики похоронили инструмент.
Но безбожно врал он в абсолютных значениях. Т.е., очень грубо говоря, к оператору на 1 мкс добавлял 10 мкс наблюдения, и к оператору на 100 мкс добавлял 10 мкс. Это не мешало видеть самые большие значения наверху.
А что дополнительные неопределенные погрешности вносит перемешивание кода и инлайнинг - что мешает не использовать оптимизацию при профилировании? Нас интересует не абсолютное время выполнения оператора, а относительное.
Иногда будут погрешности и в относительных значениях, но ничто не идеально.
 
меня вообще интересовал только кол-во вызовов, а с какой скоростью обрабатываются операции (т.е. сколько раз попадает счетчик на функцию), это как мне кажется на плечах самой MQ, убрать лишние и вообще левые вызовы в случае логических ошибок на 1 месте было, сейчас я пока не вижу плюсов в новом
 

С чем может быть связана очень тяжелая закачка тиковой истории через CopyTicksRange на некоторых торговых серверах?

Запрос истории всего лишь за месяц и постоянно нарываешься на

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Превышен таймаут при запросе истории


Выручает только такой способ.

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Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2020.01.25 12:39

Самый удобный способ закачать историю тиков (запускать советник в Терминале).

После этого можно запускать в Терминале скрипты, которые работают с тиками, и не ждать тучу времени без признаков жизни.

Раз Тестер закачивает нормально, а Терминал - нет, то проблема в реализации CopyTicks.

 
fxsaber:

С чем может быть связана очень тяжелая закачка тиковой истории через CopyTicksRange на некоторых торговых серверах?

Запрос истории всего лишь за месяц и постоянно нарываешься на

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Превышен таймаут при запросе истории


Выручает только такой способ.

Раз Тестер закачивает нормально, а Терминал - нет, то проблема в реализации CopyTicks.

терминал не закачивает при профилировании, вчера убедился, при смене дц

add

есть в справке гарантированно рабочий скрипт, и он действительно рабочий, занимает копейки если уже все загружено, а если нет, то догружать все равно нужно, почему все еще есть эти проблемы, убил время на непонятную работу индикатора в свое время, на не правильную работу из-за неопытности и непонятной во многом работы системы, для чего MQ возлагает вот этот нюанс на пользователя

если есть лимит по загрузке истории автоматической, а остальное сами через входящие от куда запрос делать, это нужно сообщить,

add

лимит помню что там есть, константа по разным символам каждый раз, на форуме писал об этом

 
Renat Fatkhullin:
Профилировщик улучшили и дальше будем работать.

Ждите бета версий

Попробуйте новую бету 2775 и режим профилирования с отключенной галочкой инлайнинга.

 
signalfollower:
(Переводит с deepL.com):

БУГ: С версии 2617(!) в закладке "Торговля" тестера больше нельзя создавать "неторговые временные периоды"!

Я сообщал об этом паре версий, но вы, очевидно, игнорируете или не можете? 😡


BUG: Since version 2617(!) it is no longer possible to create "non tradable time periods" in the "Trading" tester tab!

I've been reporting this for a couple of versions, but you're obviously ignoring it, or are you unable to? 😡


Исправлено в билде 2775


 
Renat Fatkhullin:

Попробуйте новую бету 2775 и режим профилирования с отключенной галочкой инлайнинга.

Так же одна строка, только другая. И в это место выполнение не попадает ни разу (я уже писал об этом) - по логике кода, и проверено установкой брекпойнта:

 
Edgar Akhmadeev:

Так же одна строка, только другая. И в это место выполнение не попадает ни разу (я уже писал об этом) - по логике кода, и проверено установкой брекпойнта:

Когда-то решился отправить своего большого робота разработчикам, как есть. Получил быстрое исправление моментов, на воспроизведение которых им указал.

Думаю, без этого до сих пор те проблемы были бы не решены. Отправлять или нет - уже каждый решает сам.

 

Ради сравнения попробовал профилировать "MACD Sample.mq5", так там куча информации. А у моего эксперта стабильно 1 строка. Я в непонятках.

Почему в принципе так может быть? Эксперт в тестере отлично работает.

Вечером попробую профилировать боевой вариант.

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