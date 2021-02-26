Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 43

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Одиночный проход содержит такую строку. 
2021.02.16 17:50:21.525 Core 1  7615 Mb available, 94 blocks set for ticks generating
Просьба пояснить.
 
Ilyas:

@Ilyas, cоздал кастомный символ, который не идет в Визуализаторе. Другие - без проблем. Этот  - ступор. Отправил символ и настройки Тестера в ЛС.

 

Что обозначает Cycles в Task Manager MT5?


 
fxsaber:
Одиночный проход содержит такую строку. Просьба пояснить.
94 блока памяти было установлено (но пока не выделено) для процесса генерации тиков. Это знание вам ничем не поможет. Эта строчка для нас на случай разбирательств.
 

Если история по символу имеется только с 2021.01.01, то Тестер не может с нее стартовать, т.к. требует, чтобы было еще немного истории ДО начала интервала тестирования.

К сожалению, это ограничение касается и кастомных символов. Если кастомный содержит, например, только два дня истории, то по нему невозможно делать бэктест.


Сейчас это ограничение приходится обходить тем, что в начало дописывается фейковая история.


Такая ситуация с кастомными в Тестере останется или подумаете?

 
fxsaber:

Если история по символу имеется только с 2021.01.01, то Тестер не может с нее стартовать, т.к. требует, чтобы было еще немного истории ДО начала интервала тестирования.

К сожалению, это ограничение касается и кастомных символов. Если кастомный содержит, например, только два дня истории, то по нему невозможно делать бэктест.


Сейчас это ограничение приходится обходить тем, что в начало дописывается фейковая история.


Такая ситуация с кастомными в Тестере останется или подумаете?

Думаю, что останется. Чем кастомные символы лучше реальных? Тем более, что тестер не знает, кастомный символ ему дали, или нет

Тестируйтесь на минутках. 100 минутных баров перед началом тестирования - это не так и много

 
Вопрос по сервису "Подписки". При попытке выбора   выскакивает предупреждение, что подписка возможна только с реального счета (я подключаюсь на демо сервер MetaQuotes). При попытке подключиться на реальный счет (например Just2Trade) сервис "Подписки" вообще исчезает из окна "Навигатор". И как тогда в таком случае попробовать, пощупать этот сервис "Подписки" - с демо нельзя, а с реала этот сервис блокируется.
 
Slava:

Тестируйтесь на минутках. 100 минутных баров перед началом тестирования - это не так и много

Вроде, значительно больше.

 
Привет, пользователь немецкого форума хочет использовать VPS (https://www.mql5.com/de/forum/362854):
  • он уже заплатил 15 долларов за 1 месяц,
  • он успешно открыт и подключен к своему брокерскому счету
  • он успешно подключился к MQ.com (виден его баланс)
  • сборка терминала 2755 или выше
  • и он использует MAC BigSur 11.1
  • НО опция отключена и / или недоступна ??
Hi, a user in the German forum wants to use the VPS (https://www.mql5.com/de/forum/362854):
  • he already paid 15 USD for 1 month,
  • he is successfully opened and connected to his broker account
  • he is successfully connected to the MQ.com (one can see his acc. balance)
  • terminal build is 2755 or higher
  • and he uses MAC BigSur 11.1
  • BUT the option is deactivated and/or not available ??

 

 

 



Virtueller Server fehlt im Kontextmenü
Virtueller Server fehlt im Kontextmenü
  • 2021.02.16
  • www.mql5.com
Obwohl ich mich bei MQL5 angemeldet habe und 20 USD eingezahlt habe, finde ich den Menüpunkt "Register a Virtual Server" nicht im Metatrader vor...
 
Carl Schreiber:
Привет, пользователь немецкого форума хочет использовать VPS (https://www.mql5.com/de/forum/362854):
  • он уже заплатил 15 долларов за 1 месяц,
  • он успешно открыт и подключен к своему брокерскому счету
  • он успешно подключился к MQ.com (виден его баланс)
  • сборка терминала 2755 или выше
  • и он использует MAC BigSur 11.1
  • НО опция отключена и / или недоступна ??
Hi, a user in the German forum wants to use the VPS (https://www.mql5.com/de/forum/362854):
  • he already paid 15 USD for 1 month,
  • he is successfully opened and connected to his broker account
  • he is successfully connected to the MQ.com (one can see his acc. balance)
  • terminal build is 2755 or higher
  • and he uses MAC BigSur 11.1
  • BUT the option is deactivated and/or not available ??

He has re-installed everything with no success but a paid VPS: / Он переустановил все безуспешно, кроме платного VPS:

 

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