Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 43
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@Ilyas, cоздал кастомный символ, который не идет в Визуализаторе. Другие - без проблем. Этот - ступор. Отправил символ и настройки Тестера в ЛС.
Что обозначает Cycles в Task Manager MT5?
Одиночный проход содержит такую строку. Просьба пояснить.
Если история по символу имеется только с 2021.01.01, то Тестер не может с нее стартовать, т.к. требует, чтобы было еще немного истории ДО начала интервала тестирования.
К сожалению, это ограничение касается и кастомных символов. Если кастомный содержит, например, только два дня истории, то по нему невозможно делать бэктест.
Сейчас это ограничение приходится обходить тем, что в начало дописывается фейковая история.
Такая ситуация с кастомными в Тестере останется или подумаете?
Если история по символу имеется только с 2021.01.01, то Тестер не может с нее стартовать, т.к. требует, чтобы было еще немного истории ДО начала интервала тестирования.
К сожалению, это ограничение касается и кастомных символов. Если кастомный содержит, например, только два дня истории, то по нему невозможно делать бэктест.
Сейчас это ограничение приходится обходить тем, что в начало дописывается фейковая история.
Такая ситуация с кастомными в Тестере останется или подумаете?
Думаю, что останется. Чем кастомные символы лучше реальных? Тем более, что тестер не знает, кастомный символ ему дали, или нет
Тестируйтесь на минутках. 100 минутных баров перед началом тестирования - это не так и много
Тестируйтесь на минутках. 100 минутных баров перед началом тестирования - это не так и много
Вроде, значительно больше.
Привет, пользователь немецкого форума хочет использовать VPS (https://www.mql5.com/de/forum/362854):
He has re-installed everything with no success but a paid VPS: / Он переустановил все безуспешно, кроме платного VPS: