Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 38

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Vladimir Pastushak:

Сталкивался с тем что поля не заполняет именно брокер, эта обязанность лежит на стороне брокера.

После претензий брокер заполнил необходимые поля.

Я тоже так думал, но это не так. С контрактом Si-12.20 был баг по дате экспирации,

MQ делали патч, который должен был исправить эту проблему.

Так кто заполняет спецификацию? 

 
prostotrader:

Я тоже так думал, но это не так. С контрактом Si-12.20 был баг по дате экспирации,

MQ делали патч, который должен был исправить эту проблему.

Так кто заполняет спецификацию? 

Возможно сервер метатрейдер должен получать эти данные с биржи и направлять клиентам.

Возможно брокер может отключить эту отправку данных, по причини дополнительной оплаты за  трафик данных или иной...

В теории клиент должен получать все, клиент работает с брокером. На биржах, почему то я уверен что все данные есть иначе будут проблемы.

Биржи своим клиентам брокерам передают данные ... 

Слабое звено брокер... 

 

Вот ещё глюк заметил в 2755:

Если на графике открыть, а потом закрыть стакан, в нижней строке перестаёт обновляться информация о свече (Time,OHLC) при наведении курсора на свечу, застывает последняя.

 

Наверное, это недоработка Тестера.

Если не хвататет места под котиры.

2021.02.11 15:42:19.692 Core 5  pass 0 on EURGBP.p tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" (0:00:00.000)
2021.02.11 15:42:19.924 Core 5  pass 0 on GBPNZD.p tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" (0:00:00.000)
2021.02.11 15:42:19.924 Tester  AUDUSD.p: history data begins from 2018.01.02 00:00
2021.02.11 15:42:19.924 Core 6  pass 0 on GBPCHF.p tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" (0:00:00.000)
2021.02.11 15:42:19.924 Tester  EURZAR.p: history data begins from 2018.01.02 00:00
2021.02.11 15:42:19.925 Core 5  pass 0 on AUDUSD.p tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" (0:00:00.000)
2021.02.11 15:42:19.925 Core 5  connection closed
2021.02.11 15:42:19.925 Core 6  pass 0 on EURZAR.p tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" (0:00:00.000)

То все Агенты становятся disabled даже тогда, когда Тестер уже не работает.


 

Возможно ли убрать дублирование содержимого этих папок?

MetaTrader 5\Bases
MetaTrader 5\Tester\bases

Сейчас приходится чистить последнюю от неиспользуемых данных. Особенно, когда Тестер работает не на резиновом RAM-drive.


Чревато ли пробросить через mklink базу Терминала в базу Тестера?

 
fxsaber:

Чревато ли пробросить через mklink базу Терминала в базу Тестера?

Делал так где-то год назад, налетел на очень неприятные грабли. Детали точно не помню, то ли тестер не всегда получить доступ к ним мог, то ли что такое. Но тестирование запоролось, и заметил очень не сразу, как обычно была неприметная строка в куче хлама в логах. С тех пор больше не пробовал.

 
Vladimir Pastushak:

Возможно сервер метатрейдер должен получать эти данные с биржи и направлять клиентам.

Возможно брокер может отключить эту отправку данных, по причини дополнительной оплаты за  трафик данных или иной...

В теории клиент должен получать все, клиент работает с брокером. На биржах, почему то я уверен что все данные есть иначе будут проблемы.

Биржи своим клиентам брокерам передают данные ... 

Слабое звено брокер... 

Вы сами посудите..

Биржа транслирует эту информацию.

Зачем Брокеру что-то вбивать руками?

Если вбиыают руками (в чем я сильно сомневаюсь),

то это "Каменный век"

 
prostotrader:

Вы сами посудите..

Биржа транслирует эту информацию.

Зачем Брокеру что-то вбивать руками?

Если вбиыают руками (в чем я сильно сомневаюсь),

то это "Каменный век"

Был прецедент, сам лично принимал участие. 

Есть брокеры которых пока не пнешь не начнут шевелиться....

Может руками и не вбивают, а включают трансляцию определенной информации..

 
Vladimir Pastushak:

Был прецедент, сам лично принимал участие. 

Есть брокеры которых пока не пнешь не начнут шевелиться....

Может руками и не вбивают, а включают трансляцию определенной информации..

Вы про какой рынок говорите?

 
prostotrader:

Вы про какой рынок говорите?

Разницы нет.

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