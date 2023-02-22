MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 43
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Скачал ваши скрипты бенчмарков + пример.
Спасибо, выглядит круто!
Тесты проводились на полновесном терминале 2630, а рабочие впс терминалы в разы меньше ресурсов тратят и их задержки заведомо ниже.
Использовались рабочие хосты нашего VPS сервиса.
Да вот приходится через WinAPI извращаться, чтобы аппетит десктопного Терминала умерить.
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MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.30 21:42
Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!
Вуаля, CPU Терминала 2.5%! Разгружайте свои VPS. Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.
Уважаемые разработчики, просьба иметь возможность переключать Терминал в режим минимального потребления ресурсов для алготорговли.
Укажите имя сервера брокера, пожалуйста
Это не относится к конкретному серверу брокера.
Это относится к выбору замера пинга в вашем предложенном сервисе.
То есть карта иногда предлагает расстояние дальше, чем другого сервера брокера, хотя к примеру оба они находятся в LD4.
Конкретных серверов не назову для сравнения, просто когда перебирал эти сервера, заметил эту особенность.
Вообще лучше был бы список всех локаций, для самостоятельного выбора.
Но на данный момент интересует AMPGlobalEU-Live и его американский сервер.
Спасибо, выглядит круто!
Да вот приходится через WinAPI извращаться, чтобы аппетит десктопного Терминала умерить.
Так как терминал делает fps часто больше компьютерных игр из-за необходимости очень частых апдетов, то на первый план выходит видеокарта. Особенно на впсках без карт вся нагрузка ложится на придушенный процессор.
Поэтому правильно делаете, что минимизируете и отключаете панели на виртуалках.
В своем сервисе мы вообще половину кода терминалов вырезали и полностью убрали визуализацию. Терминалы стали исполнительными придатками к впс-контроллеру и работают только с ним.
Поэтому ресурсные требования в разы ниже. Все это описано в статьях про VPS сервис.
Так как терминал делает fps часто больше компьютерных игр из-за необходимости очень частых апдетов, то на первый план выходит видеокарта. Особенно на впсках без карт вся нагрузка ложится на придушенный процессор.
Поэтому правильно делаете, что минимизируете и отключаете панели на виртуалках.
В своем сервисе мы вообще половину кода терминалов вырезали и полностью убрали визуализацию. Терминалы стали исполнительными придатками к впс-контроллеру и работают только с ним.
Поэтому ресурсные требования в разы ниже. Все это описано в статьях про VPS сервис.
Такой ещё вопрос возник, по вашим впс.
Есть ли ограничения по работе сокетов в mql программе на ваших впс?
То есть разрешено ли самостоятельно подключатся из mql программы, к OpenAPI брокера, не MQ API.
Или ваши впс поддерживают работу только привязанные к счёту брокера?
Такой ещё вопрос возник, по вашим впс.
Есть ли ограничения по работе сокетов в mql программе на ваших впс?
То есть разрешено ли самостоятельно подключатся из mql программы, к OpenAPI брокера, не MQ API.
Или ваши впс поддерживают работу только привязанные к счёту брокера?
Ограничений на операции с сокетами нет, кроме обращений к localhost/127.0.0.1
Наследуются разрешения, заданные на вашем терминале.
Так как терминал делает fps часто больше компьютерных игр из-за необходимости очень частых апдетов, то на первый план выходит видеокарта. Особенно на впсках без карт вся нагрузка ложится на придушенный процессор.
Так почему не снепшотить обновление с частотой 20 Гц, тем самым снизив fps? Визуалка же все равно нужна только для человеческих глаз. Не заметит, если будет 200 fps или 20.
Поэтому правильно делаете, что минимизируете и отключаете панели на виртуалках.
К сожалению, чтобы это делать, необходим WinAPI. И до сих пор не научились закрывать окно Обзора рынка и окно Инструменты. Просьба подскаказть, как это сделать через WinAPI.
Маркет-продукты полностью в тормозах на сторонних VPS. Автоматизированную минимизацию не сделать. Определить скрытость от глаз чарта - аналогично. К тому же не заменить тормозной GetMicrosecondsCount на аналог с миллисекундным квантованием. Навязывается грубый GetTickCount с 16 мс, что чересчур много для снепшот-механизмов торгового окружения.
Ну не для маркетинга своего VPS-сервиса же так ограничиваете? Наверное, пока это не было актуально. Однако, речь зашла уже с замерами и какими-то костыльными решениями.
В своем сервисе мы вообще половину кода терминалов вырезали и полностью убрали визуализацию. Терминалы стали исполнительными придатками к впс-контроллеру и работают только с ним.
Поэтому ресурсные требования в разы ниже. Все это описано в статьях про VPS сервис.
Да вот десктопный Терминал поближе бы к алготрейдингу сделать, через MQL-возможности урезать потребляемые ресурсы.
Скажите, если запросить тиковую историю по всем символам в Обзоре рынка (скринер), то 128К тиков для каждого символа будет и VPS-сервис хранить в качестве кеша?
Нет же.чтобы можно было без огромных ресурсов запрашивать только последние тики, дабы забыть про пропуски в OnTick.
Это не относится к конкретному серверу брокера.
Это относится к выбору замера пинга в вашем предложенном сервисе.
То есть карта иногда предлагает расстояние дальше, чем другого сервера брокера, хотя к примеру оба они находятся в LD4.
Конкретных серверов не назову для сравнения, просто когда перебирал эти сервера, заметил эту особенность.
Вообще лучше был бы список всех локаций, для самостоятельного выбора.
Но на данный момент интересует AMPGlobalEU-Live и его американский сервер.
У AMPGlobalEU-Live c MetaTrader 4 сервером в Лондоне на LD4 показывает пинг 1.73 мс:
А вот AMPGlobalEU-Live (на самом деле его лучше искать как AMPGlobalUSA-Live) для MetaTrader 5 с физическим ядром платформы в Чикаго на самом деле 19.53 мс, так как наши ближайшие серверы в Нью Йорке:
Специально просканил все их точки вручную - минималка 19 мс.
Мы постараемся в ближайшие дни поставить серверы в Чикаго. Руки не доходили.
У AMPGlobalEU-Live c MetaTrader 4 сервером в Лондоне на LD4 показывает пинг 1.73 мс:
А вот AMPGlobalEU-Live (на самом деле его лучше искать как AMPGlobalUSA-Live) для MetaTrader 5 с физическим ядром платформы в Чикаго на самом деле 19.53 мс, так как наши ближайшие серверы в Нью Йорке:
Специально просканил все их точки вручную - минималка 19 мс.
Мы постараемся в ближайшие дни поставить серверы в Чикаго. Руки не доходили.
Это я видел всё, и тоже проанализировал ))
Если ставить сервер в Чикаго, ставьте сразу в Авроре, где локация биржи и всех провайдеров.
Неоднократно видел ситуации, когда Терминал грузит CPU на 100% настолько, что ни на что не реагирует.
Потом по логам смотрел, что там дикие пропуски тиков в OnTick. Но если написать грамотно советник, то реально, что на результате торговли такое ужасное обстоятельство не скажется. Специально это анализировал, все четко.
Интересно, насколько распространены механизмы борьбы с задержками в Маркет-продуктах? Ни разу не видел, чтобы говорилось о мощности машины для запуска. Минимальный пинг - это да.
Так почему не снепшотить обновление с частотой 20 Гц, тем самым снизив fps? Визуалка же все равно нужна только для человеческих глаз. Не заметит, если будет 200 fps или 20.
Потому что набежит толпа пользователей с обвинениями.
Это прям однозначно.
Но при этом мы на самом деле используем небольшие пропуски.
К сожалению, чтобы это делать, необходим WinAPI. И до сих пор не научились закрывать окно Обзора рынка и окно Инструменты. Просьба подскаказть, как это сделать через WinAPI.
MQL5 функция минимизации всех окон и самого приложения - это отличная идея. Проработаем.
Но при этом, если человек пускает самостоятельно терминал на VPS, то тут он сильно будет против того, что у него все резко свернется. Он сам может и должен сворачивать окна, если уходит с RDP сессии.
Маркет-продукты полностью в тормозах на сторонних VPS. Автоматизированную минимизацию не сделать. Определить скрытость от глаз чарта - аналогично. К тому же не заменить тормозной GetMicrosecondsCount на аналог с миллисекундным квантованием. Навязывается грубый GetTickCount с 16 мс, что чересчур много для снепшот-механизмов торгового окружения.
Похоже, вы ничего не поняли.
Это не GetMicrosecondsCount тормозит, а операционка квантует CPU ресурсы для любого потока вашей придушенной впски. Для любой функции, любого действия, любой программы внутри вашей ВПС.
Ну не может никакой CPU шедулер нарезать честно и распределить ресурсы, когда у него 20 (это еще по божески) операционок по 1500 потоков выполнения в каждой копии. Возьмите 8-16 ядер и распределите их на 20 * 1 500 = 30 000 (тридцать тысяч физических тредов).
А вот для сравнения наш хост VPS со 97 активными терминалами: всего 3 333 треда и всего 205 процессов - вообще системного оверхеда нет
Вот для сравнения мой рабочий компьютер сейчас - кроме броузеров, одной копии МТ5 и нескольких незатратных программ больше ничего нет: 3 876 потоков работают
Получается, что VPS хост с кучей терминалов работает экономнее десктопа. На VPS 8 ядер, а на десктопе 128.