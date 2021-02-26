Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 17

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build 2755:

что-то в отладчике индикатора time[0] всегда показывает 0( 01 января 1970 года )

но если присвоить например переменной strt_time=time[0]; то  strt_time  показывает в отладчике правильное текущее время

отлаживать неудобно в чем проблема?

кроме того в настройках МТ5 вкладка сервер опция [сохранять личные настройки и данные при старте] включена

но при запуске на мгновение восстанавливается предыдущее состояние МТ5 но потом все сбрасывается в меню ВИД все опции

типа статусная строка панели все сбрасывается в чем дело? мелочь но очень неудобно

 
IuriiPrugov:
 

build 2755:

что-то в отладчике индикатора time[0] всегда показывает 0( 01 января 1970 года )

но если присвоить например переменной strt_time=time[0]; то  strt_time  показывает в отладчике правильное текущее время

отлаживать неудобно в чем проблема?

кроме того в настройках МТ5 вкладка сервер опция [сохранять личные настройки и данные при старте] включена

но при запуске на мгновение восстанавливается предыдущее состояние МТ5 но потом все сбрасывается в меню ВИД все опции

типа статусная строка панели все сбрасывается в чем дело? мелочь но очень неудобно

Обновите билд, пожалуйста:

Текущий билд 2766

 
Alert-окно может не появляться, при этом в логах все есть.
 
Стакан цен:

Это действительно помогло бы для быстрой ориентации, если бы объемы имели фиксированное количество десятичных знаков, поэтому вместо 0,001 => 0,00100, чтобы легко сравнить его с 0,00036.

Depth of Market:

It really would help for a fast orientation if the volumes would ha a fixed number of decimals so instead of 0.001 =>  0.00100 to compare it easily with 0.00036.


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
  • www.mql5.com
Виды заявок в стакане цен - Торговые константы - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Renat Fatkhullin:

Не обманывайтесь, просто в коде робота была ошибка.

Не надо мистики и думать, что ваш робот без ошибок.

Нашел. Ошибку, логическую (был закомментирован if, но тело условия выполнялось). Заодно отпрофилировал код :) Спасибо, что не промолчали.
 
Vladimir Karputov:

Обновите билд, пожалуйста:


Текущий билд 2766

Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927       failed to load debug symbols
 кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! 

DebugBreak();тоже не работает

Документация по MQL5: Общие функции / DebugBreak
Документация по MQL5: Общие функции / DebugBreak
  • www.mql5.com
DebugBreak - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
IuriiPrugov:

Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927       failed to load debug symbols
 кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! 

DebugBreak();тоже не работает

На примере такой конфигурации (кстати, эти трои строки Вы просто обязаны вставлять в пост)

2021.01.27 06:02:21.477 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2766 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.27 06:02:21.478 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 869 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.01.27 06:02:21.478 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Также при отладке нужно думать, какое значение Вы отслеживаете.

На примере индикатора [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Accelerator.mq5, ставим точку останова в начале OnCalculate и ставим в отслеживание два значения: time[0] и time[rates_total-1].

Все работает:

Отладка

 

Динозавр из зарождения интернета, вылез под названием Internet explorer, при попытке открыть ссылку ))

 
IuriiPrugov:

Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927       failed to load debug symbols
 кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! 

DebugBreak();тоже не работает

Предоставьте пожалуйста мне код для исследования, по завершению я его удалю.


  
2021.01.27 06:02:21.477 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2766 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.01.27 06:02:21.478 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 869 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.01.27 06:02:21.478 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Expert 1.mq5 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates,true);
   int start_pos=0,count=3;
   if(CopyRates(Symbol(),Period(),start_pos,count,rates)!=count)
      return;
   datetime rates_0=rates[0].time;
   datetime rates_1=rates[1].time;
   datetime rates_2=rates[2].time;
   for(int i=0; i<count; i++)
     {
      datetime time_test=rates[i].time;
      int d=0;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Внутри цикла стоит точка останова. Запускаю тестирование на исторических данных ( ), после останова продолжаю по кнопке  .

В чем вижу ошибку:

Массив rates, после копирования в него 'count' элементов становится массивом из трех элементов.

В чем вижу ошибку:

При отслеживании значения i-того элемента 'rates[i].time' его значение не отображается. А если сделать двойной клик, то это значение разворачивается как массив.

гиф

Файлы:
Expert_1.mq5  2 kb
1...101112131415161718192021222324...49
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