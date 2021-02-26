Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 17
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build 2755:
что-то в отладчике индикатора time[0] всегда показывает 0( 01 января 1970 года )
но если присвоить например переменной strt_time=time[0]; то strt_time показывает в отладчике правильное текущее время
отлаживать неудобно в чем проблема?
кроме того в настройках МТ5 вкладка сервер опция [сохранять личные настройки и данные при старте] включена
но при запуске на мгновение восстанавливается предыдущее состояние МТ5 но потом все сбрасывается в меню ВИД все опции
типа статусная строка панели все сбрасывается в чем дело? мелочь но очень неудобно
build 2755:
что-то в отладчике индикатора time[0] всегда показывает 0( 01 января 1970 года )
но если присвоить например переменной strt_time=time[0]; то strt_time показывает в отладчике правильное текущее время
отлаживать неудобно в чем проблема?
кроме того в настройках МТ5 вкладка сервер опция [сохранять личные настройки и данные при старте] включена
но при запуске на мгновение восстанавливается предыдущее состояние МТ5 но потом все сбрасывается в меню ВИД все опции
типа статусная строка панели все сбрасывается в чем дело? мелочь но очень неудобно
Обновите билд, пожалуйста:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Vladimir Karputov, 2021.01.25 08:34
Обновите билд (подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo и далее два шага:
. )
***.
Текущий билд 2766
Это действительно помогло бы для быстрой ориентации, если бы объемы имели фиксированное количество десятичных знаков, поэтому вместо 0,001 => 0,00100, чтобы легко сравнить его с 0,00036.
Depth of Market:
It really would help for a fast orientation if the volumes would ha a fixed number of decimals so instead of 0.001 => 0.00100 to compare it easily with 0.00036.
Не обманывайтесь, просто в коде робота была ошибка.
Не надо мистики и думать, что ваш робот без ошибок.
Обновите билд, пожалуйста:
Текущий билд 2766
Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927 failed to load debug symbols
кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
DebugBreak();тоже не работает
Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927 failed to load debug symbols
кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
DebugBreak();тоже не работает
На примере такой конфигурации (кстати, эти трои строки Вы просто обязаны вставлять в пост)
Также при отладке нужно думать, какое значение Вы отслеживаете.
На примере индикатора [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\Accelerator.mq5, ставим точку останова в начале OnCalculate и ставим в отслеживание два значения: time[0] и time[rates_total-1].
Все работает:
Динозавр из зарождения интернета, вылез под названием Internet explorer, при попытке открыть ссылку ))
Обновил и что? вообще отладочные точки останова проскакивает и ничего не посмотреть 2021.01.27 19:55:42.927 failed to load debug symbols
кроме того также личные настройки и данные при старте НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!
DebugBreak();тоже не работает
Предоставьте пожалуйста мне код для исследования, по завершению я его удалю.
Код:
Внутри цикла стоит точка останова. Запускаю тестирование на исторических данных ( ), после останова продолжаю по кнопке .
В чем вижу ошибку:
Массив rates, после копирования в него 'count' элементов становится массивом из трех элементов.
В чем вижу ошибку:
При отслеживании значения i-того элемента 'rates[i].time' его значение не отображается. А если сделать двойной клик, то это значение разворачивается как массив.