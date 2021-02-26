Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 9
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b2760. Отладчик показывает разные значения одного и того же.
обычная компиляция проходит
b2760, критический баг. Только по одному символу чарты (старые и новые) не обновляются, OnTick не вызывается. В Обзоре рынка все отлично.
На других Терминалах с этим же сервером чарты в порядке.
Проблема исчезла только после релогина. В логах никаких намеков на неладное.
ЗЫ Сделка по тейку закрылась после заморозки чартов. Терминал отметил на этих чартах графическое закрытие сделок - там, где бары уже не генерировались.
Код:
Ставлю точку останова на строке 'if(a==1)' и на следующем шаге курсор выходит из OnTick даже не пытаясь попасть на 'if(b==2)'
Видео:
В 2761 проблема с отладчиком (неправильное отображение значений после присвоения значения) остаётся.
Так же не работает профилирование.
Код:
Ставлю точку останова на строке 'if(a==1)' и на следующем шаге курсор выходит из OnTick даже не пытаясь попасть на 'if(b==2)'
Видео:
Скорее всего весь код вырезается оптимизатором.
Код то бесполезный.
Скорее всего весь код вырезается оптимизатором.
Код то бесполезный.
Вряд-ли вырезается. просто не останавливается на проверках и простейшем вычислении. Я чуток изменил код
и отладка так-же перескочила всё, но результат получен.
Вряд-ли вырезается. просто не останавливается на проверках и простейшем вычислении. Я чуток изменил код
и отладка так-же перескочила всё, но результат получен.
Скорее всего весь код вырезается оптимизатором.
Код то бесполезный.
Это максимально приближенный пример, так как я не мог войти по точке останова сюда:
То есть я на строку ставлю точку останова, чтобы предварительно провести отладку и проверить захожу ли вообще в цикл.
По моему сильно переоптимизировали оптимизатор - иногда и в более сложные конструкции (где есть некоторые вычисления) не заходит курсор. Причем плавающее. Мучался полдня сегодня.