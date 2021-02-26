Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 7
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В ME часто использую ALT+LEFT или CTRL+MINUS. Не первый год вылетает ME, если нажимать несколько раз. Жалко терять не сохраненные изменения в исходниках. Выбивает из рабочего процесса очень сильно.
Много раз писал об этом. Но, видимо, не воспроизводится у разработчиков.
Спасибо всем, у кого хватает терпения во всем разбираться, писать замечания и добиваться исправления.
И Вам спасибо... Хочу описать небольшую проблему взаимодействия разработчиков в поле и разработчиков терминала..
Работал над большим и сложным проектом... Начали поступать жалобы от покупателей на определенный продукт в маркете...
Бросил текущий сложный проект, полез разбираться...
В предыдущих билдах терминала все работало хорошо, вышли новые билды и важные функции перестали работать как раньше...
Потратил несколько дней на описание и доказательства проблемы...
В результате получил ответ:
"Некая проблема в этом есть, подумаем...."
Вот вся тема https://www.mql5.com/ru/forum/354802
Ради чего я бросил большой проект и потратил несколько дней на доказательства я так и не понял, так же не ясно что писать людям у которых все работало хорошо и после обновления перестало работать... Какого то конкретного ответа я так и не получил...
Хотелось бы как минимум что то типа: Оптимизируем, ускорим, проведем ревизию...
Пожалуйста, добавьте возможность видеть перечисления в отладчике, не только как целое число. Также считает ошибочным просмотр кода перечисления и использование егов выражениях.
Спасибо за предложение.
Значение перечисления будет отображаться так:
Реализация использования перечислений в Watch выражениях отложена, есть более приоритетные задачи.
Довольно хорошо что можно кликом мыши, назначать последовательность смены, графика, средствами нажатия на CNTRL +SHIT +TAB & CNTRL + TAB. Но это не явное и не намеренное назначение, лучше сделать явным, ибо рушиться кликом последовательность. Клик, в любом случае нужен, так как нужна и последовательность клавиатуры и выборность клика.
При всем уважении к вам как автору многих полезных библиотек, судя по тексту последних ваших тем и постов - вы устроились развивать hft-трейдинг в какую-то форекс-контору и по сути должны покинуть этот форум.
Поясню: баги и потребности, которые вы тут публикуете, вероятно и имеют место быть, но они далеки от нужд и потребностей 99% участников и разработчиков на Mql. Если вы намерены заниматься hft и считать миллисекунды в конкуренции с реальными hft, то и приобретайте спец.платформы, типа SunGard, где прайс у вас будет 10х стоимости МТ5-сервера, и там за эти деньги долбите дальше качество микросекундного исполнения.
На MT5 еще предостаточно проблем и направлений развития, касающихся широких кругов. Да те же ваши библиотеки - большинство из них по сути костыли, перекрывающие различные проблемы и пробелы в функционале МТ5, и можно прямо из них компилировать план устранения слабых мест платформы, который будет интересен и упростить жизнь очень многим. Вам же при вашей текущей сфере деятельности стоит все же найти себе новую платформу и новый форум под hft-тематику.
Вообще-то проблемы затронутые fxsaber-ром касаются всех 100% торгующих на данной платформе, даже если они этого не понимают т.е. - вас это тоже касается. Эти миллисекунды и пропущенные тики совсем не "мелочь" и убивают абсолютно одинаково, как торгующих hft, так и тех кто торгует часы и даже дни. Один пропущенный ордер, несработавший тейк или стоп в дневном диапазоне - это, конечно, "ничего страшного" - покурим недельку-другую, а то и месяц, отрабатывая просадку, которая, как назло, получилась из-за несработавшего тейка и, затем, ордер ушел в минус - времени-то у нас вагон - мы же бессмертны.
Вы можете не верить в то, что важны: размер спреда, проскальзывания, время исполнения, пропущенные или запоздавшие тики, как и в то, что все эти "мелочи" отгрызают от вашего и без того, наверняка, невеликого матожидания (на длинной дистанции) последние крохи - и вот вы уже льете... Верить или нет - это не важно, важно то, что это работает - против вас, естественно. От этих "мелочей" не скрыться на высоких таймфреймах. Поставьте себе в тестере, для проверки: 1) положительную коммиссию 2) уберите спред в 0, а также проскальзывания и задержки - и вы уже миллионер, даже с примитивной системой (конечно если у вас она хотя-бы есть). Кстати, этот тест наглядно покажет за счет чего живет ДЦ (или брокер если угодно) и иже с ними.
А fxsaber-у, спасибо большое, за проделанную работу и неутомимую энергию по устранению багов.
Хорошо было бы также пофиксить срабатывание ордеров только на новом тике. Производительность ТС увеличилась бы.
Поддерживаю! Критическая логика однозначно!
Акцепт твоего ордера зависит от кого то другого, т.е. тика, это конечно не по фэншую. Хотим по касанию!
А лимитка по худшей цене, это должен быть стандарт платформы, а не опция ДЦ.
Хорошо было бы также пофиксить срабатывание ордеров только на новом тике. Производительность ТС увеличилась бы.
Полностью поддерживаю!
Ну или хотя бы комментарий, почему это не будет сделано - хотелось бы более человечного отношения к пользователям форума.
Полностью поддерживаю!
Ну или хотя бы комментарий, почему это не будет сделано - хотелось бы более человечного отношения к пользователям форума.
Мое мнение, что терминал изначально затачивался под маркетмейкерские изолированные схемы, раньше же было и instant исполнение и проч. Сейчас большинство тех, кто агрегирует ликвидность из разных источников, а не предоставляет свою. Новые условия требуют наиболее быстрой отправки приказов, чтобы быть конкурентным. Иначе медленные ордера просто могут отклоняться из-за их быстрого устаревания в общем потоке.
Мое мнение, что терминал изначально затачивался под маркетмейкерские изолированные схемы, раньше же было и instant исполнение и проч. Сейчас большинство тех, кто агрегирует ликвидность из разных источников, а не предоставляет свою. Новые условия требуют наиболее быстрой отправки приказов, чтобы быть конкурентным. Иначе медленные ордера просто могут отклоняться из-за их быстрого устаревания в общем потоке.
Наверно настало то время, когда необходимо плавно приучать дилеров к A-book.
И платформа должна этому способствовать.
Да и B-book по моему уже вне закона в регулируемых странах. (?)