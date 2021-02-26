Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 37
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Подсказка в МЕ для аргумента функции не работает, если тип не соответствует. Что за бред! Конвертацию типов не отменяли. Предпочтительные переменные можно первыми предлагать, а не убирать все остальное.
В 2021 году можно уже официально поддерживать VS Code, а не мучать программистов в ME. Рефакторинга и много чего остального не хватает.
Добрый день!
На многих инструментах в спецификации контракта не указано начало обращения фьючерса.
Это баг МТ5 или брокер забыл добавить поле в спецификацию?
Добрый день!
На многих инструментах в спецификации контракта не указано начало обращения фьючерса.
Это баг МТ5 или брокер забыл добавить поле в спецификацию?
Брокер не заполнил поле начала контракта, оставив ее пустой.
Брокер не заполнил поле начала контракта, оставив ее пустой.
Спасибо, как всегда они "кивают" на Вас.
Я писал им.
Добалено
Сейчас Брокер ответил, что не заполняют спецификацию, а МТ5 это делает сам.
Кому верить? А самое главное будет ли исправлено?
Брокер не заполнил поле начала контракта, оставив ее пустой.
А нет-ли возможности сделать заполнение полей обязательным?
А нет-ли возможности сделать заполнение полей обязательным?
Брокер говорит, что не для Квик ни для МТ5 они поля спецификации не заполняют.
Очень печально, что "кивания" друг на друга только тормозят решение проблемы...
Добрый день!
На многих инструментах в спецификации контракта не указано начало обращения фьючерса.
Это баг МТ5 или брокер забыл добавить поле в спецификацию?
На самом деле все очень глючно, так как нужно делать перебор массы контрактов в поисках варианта прехода; если на Моех это еще посильно, то на СМе вообще тупняк.
Наверно тут целесообразней будет развивать иной подъход: у склеек на стороне МТ5 Сервере однозначно имеется информация о том какой сейчас под склейкой находится базовый фьючерс, так вот стоит попросить MQ вывести в клиентский терминал именно это поле. Тогда можно запускать советников на склейках, а выполнение сделок проводить на том контакте, который указан в склейке как базовый.
Вот это вообще было бы шикарно!
На самом деле все очень глючно, так как нужно делать перебор массы контрактов в поисках варианта прехода; если на Моех это еще посильно, то на СМе вообще тупняк.
Наверно тут целесообразней будет развивать иной подъход: у склеек на стороне МТ5 Сервере однозначно имеется информация о том какой сейчас под склейкой находится базовый фьючерс, так вот стоит попросить MQ вывести в клиентский терминал именно это поле. Тогда можно запускать советников на склейках, а выполнение сделок проводить на том контакте, который указан в склейке как базовый.
Это спецификация контракта и все поля спецификации должны быть доступны.
Всю необходимую информацию биржа транслирует.
Это спецификация контракта и все поля спецификации должны быть доступны.
Всю необходимую информацию биржа транслирует.
Сталкивался с тем что поля не заполняет именно брокер, эта обязанность лежит на стороне брокера.
После претензий брокер заполнил необходимые поля.