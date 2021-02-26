Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 40
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Не могли бы вы добавить возможность отображать описание объектов при наведении на них указателя мыши вместо отображения имени объекта?
Это имеет больше смысла, потому что вы не можете давать одно и то же имя разным объектам.
Если у объекта заполнена графа 'Описание' - тогда оно отображается:
Если у объекта заполнена графа 'Описание' - тогда оно отображается:
Тоже хотел сначала это написать, но после того как проверил - это не сработало
Тоже хотел сначала это написать, но после того как проверил - это не сработало
Современная операционка. Современный ПК. Результат на лице:
Я также хотел бы знать, какой трюк использовал Владимир, потому что здесь отображается только имя объекта, даже если что-то написано внутри поля описания.
Я считаю, что вы используете MT4, я тестировал в MT4, и он показывает описание. Проблема или ошибка связана с MT5.
@Vladimir Kaputov
Я считаю, что вы используете MT4, я тестировал в MT4, и он показывает описание. Проблема или ошибка связана с MT5.
Что, что? Старый терминал выброшен и похоронен более семи лет назад. Вы находитесь на форуме MQL5. Вы пишите в теме MetaTrader 5. Здесь нет старого терминала.
Я только что показал, как в МТ5 не работает описание объекта, и другой пользователь подтвердил это. Очевидно, это проблема / ошибка в MT5.
Я только что показал, как в МТ5 не работает описание объекта, и другой пользователь подтвердил это. Очевидно, это проблема / ошибка в MT5.
Это ВАША ошибка. И только ВАША. Учите матчасть:
Нет, это проблема МТ5. Я не об этом говорил. Вы включили «показывать описание», и теперь на объектах отображается текст. Описание не отображается в маленьком поле, которое появляется при наведении курсора мыши на объект, как в МТ4.
Это ВАША ошибка. И только ВАША. Учите матчасть:
Да, это сработало.
Теперь вопрос: каким образом включить программно эту галочку.
P.S. Кстати, это даже работает в мт4, теперь появились некоторые идеи.