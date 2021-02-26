Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 40

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beto_gauer:


Не могли бы вы добавить возможность отображать описание объектов при наведении на них указателя мыши вместо отображения имени объекта?

Это имеет больше смысла, потому что вы не можете давать одно и то же имя разным объектам.

Если у объекта заполнена графа 'Описание' - тогда оно отображается:


 
Vladimir Karputov:

Если у объекта заполнена графа 'Описание' - тогда оно отображается:


Тоже хотел сначала это написать, но после того как проверил - это не сработало



 
Vitaly Muzichenko:

Тоже хотел сначала это написать, но после того как проверил - это не сработало



Современная операционка. Современный ПК. Результат на лице:


 

Я также хотел бы знать, какой трюк использовал Владимир, потому что здесь отображается только имя объекта, даже если что-то написано внутри поля описания.

 
@Vladimir Kaputov

Я считаю, что вы используете MT4, я тестировал в MT4, и он показывает описание. Проблема или ошибка связана с MT5.

 
beto_gauer:
@Vladimir Kaputov

Я считаю, что вы используете MT4, я тестировал в MT4, и он показывает описание. Проблема или ошибка связана с MT5.

Что, что? Старый терминал выброшен и похоронен более семи лет назад. Вы находитесь на форуме MQL5. Вы пишите в теме MetaTrader 5. Здесь нет старого терминала.

 

Я только что показал, как в МТ5 не работает описание объекта, и другой пользователь подтвердил это. Очевидно, это проблема / ошибка в MT5.

 
beto_gauer:

Я только что показал, как в МТ5 не работает описание объекта, и другой пользователь подтвердил это. Очевидно, это проблема / ошибка в MT5.

Это ВАША ошибка. И только ВАША. Учите матчасть:

Фокус покус

 

Нет, это проблема МТ5. Я не об этом говорил. Вы включили «показывать описание», и теперь на объектах отображается текст. Описание не отображается в маленьком поле, которое появляется при наведении курсора мыши на объект, как в МТ4.



 
Vladimir Karputov:

Это ВАША ошибка. И только ВАША. Учите матчасть:


Да, это сработало.

Теперь вопрос: каким образом включить программно эту галочку.

P.S. Кстати, это даже работает в мт4, теперь появились некоторые идеи.

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