Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 14

Новый комментарий
 

Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?

А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.

ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.

 
Artyom Trishkin:

Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?

А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.

ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.

По моему нужно удалить terminal.ini.

(папка config)
 
Vladimir Karputov:

По моему нужно удалить terminal.ini.

(папка config)

Спасибо. Я перезапустил терминал и окно встроилось в него, потом его закрыл. Но хотелось бы нормальных способов, как, например, описанные выше.

 

Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?




Вот интересно, в логе терминала (ниже строка) есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?

2021.01.26 12:26:56.461    Network    'хххх': authorized on ххх-ECN through Europe #2 (ping: 51.70 ms, build 2715)
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
 
Nikolay Kuznetsov:

Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?


Вот интересно, в логе терминала есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?

Вы забыли, что это не терминал работает, а ваша программа-робот.

Вот именно она может тысячью способов выдавать разные результаты на разных проходах, что обычно и происходит.

 
Nikolay Kuznetsov:

Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?

Нужно предоставить данные для воспроизведения на стороне. Без этого шансы почти нулевые.

Находил когда-то причину в чужом коде и находил причину в Тестере. Но оба варианта требуют соответствующей квалификации. 

 
Alexey Viktorov:

Спасибо, но поправили не всё.

После выхода из пользовательской функции, стока следующая за вызовом этой функции пропускается. На гифке строка 26


Если-же из пользовательской функции выйти по Shift+F11 то эта строка не пропускается. Отладчик на ней останавливается. Или нажав F10 обойти пользовательскую функцию, то так-же на следующей за вызовом пользовательской функции, строке 26 отладчик останавливается.

На гифке первый раз показан выход из функции по Shift+F11, а второй раз в обход, через F10.


Не получается воспроизвести описанное поведение на этом коде

int  m;
int  n;
long chartID;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   chartID=ChartID();
   return INIT_SUCCEEDED;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   createArrow("00",iTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,1));
   m=0;
   n=6;
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void createArrow(string nameArr,datetime timeArr)
  {
   string vol=DoubleToString(100,0);

   if(ObjectFind(chartID,nameArr)<0)
     {
      ObjectCreate(chartID,nameArr,OBJ_ARROW_BUY,0,timeArr,126.23);
     }
  }
 
Nikolay Kuznetsov:

Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?




Вот интересно, в логе терминала (ниже строка) есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?

2021.01.26 12:26:56.461    Network    'хххх': authorized on ххх-ECN through Europe #2 (ping: 51.70 ms, build 2715)

Запустил оптимизацию кода  Three Typical Candles Martingale. После этого одиночный проход. Разницы не заметил вообще. Все сходится.

Three Typical Candles Martingale
Three Typical Candles Martingale
  • www.mql5.com
Торговая стратегия на основе расчёта Typical цены для баров #1, #2 и #3 (или #0, #1 и #2). При однонаправленном движении получает сигнал. Мартингейл
 
Artyom Trishkin:

Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?

А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.

ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.

Встраивание панелей аля мелкомягко вообще по злому сделано, т.к. у панелей нет кнопочки обратной развернуть) . Часто вернуть нужный вид, это снайперская работа мышью, к тому же не очевидная для пользователя, что нужно сделать. 

Хорошо бы иметь какой нибудь ини файл для возврата панелей в дефолтные состояния)

 

Фича выход за экран клевая оставьте.  Желательно было бы иметь возможность выбирать видимое содержимое во вкладке, к примеру новости или вкладку эксперт

1...789101112131415161718192021...49
Новый комментарий