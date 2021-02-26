Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 14
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Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?
А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.
ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.
Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?
А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.
ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.
По моему нужно удалить terminal.ini.(папка config)
По моему нужно удалить terminal.ini.(папка config)
Спасибо. Я перезапустил терминал и окно встроилось в него, потом его закрыл. Но хотелось бы нормальных способов, как, например, описанные выше.
Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?
Вот интересно, в логе терминала (ниже строка) есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?
Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?
Вот интересно, в логе терминала есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?
Вы забыли, что это не терминал работает, а ваша программа-робот.
Вот именно она может тысячью способов выдавать разные результаты на разных проходах, что обычно и происходит.
Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?
Нужно предоставить данные для воспроизведения на стороне. Без этого шансы почти нулевые.
Находил когда-то причину в чужом коде и находил причину в Тестере. Но оба варианта требуют соответствующей квалификации.
Спасибо, но поправили не всё.
После выхода из пользовательской функции, стока следующая за вызовом этой функции пропускается. На гифке строка 26
Если-же из пользовательской функции выйти по Shift+F11 то эта строка не пропускается. Отладчик на ней останавливается. Или нажав F10 обойти пользовательскую функцию, то так-же на следующей за вызовом пользовательской функции, строке 26 отладчик останавливается.
На гифке первый раз показан выход из функции по Shift+F11, а второй раз в обход, через F10.
Не получается воспроизвести описанное поведение на этом коде
Записал видео по несовпадению результатов оптимизации и одиночного прогона по результатам этой оптимизации. Bild 2765. Комп перезагружен перед тестами. Кэши очищены. Такое ощущение, что или данные подставляются с разных временных рядов. На 2715 такого не замечал, на 2755 данные то совпадали, то отличались. На 2765 совпадений не наблюдается совсем. Специально выбрал суточное тестирование, так как на месячном хоть и есть расхождения, но совсем совсем небольшие. Вопрос - как пофиксить или что я делаю не так?
Вот интересно, в логе терминала (ниже строка) есть строка при коннекте, что билд 2715. MT5 изначально ставился в сборке от брокера. Может быть в этом проблема?2021.01.26 12:26:56.461 Network 'хххх': authorized on ххх-ECN through Europe #2 (ping: 51.70 ms, build 2715)
Запустил оптимизацию кода Three Typical Candles Martingale. После этого одиночный проход. Разницы не заметил вообще. Все сходится.
Окно стакана цен вышло за пределы монитора сверху, и теперь нет возможности его закрыть. Как это сделать?
А вообще - не удобно. Сначала окно открывается как самостоятельное - поверх окон терминала. Если же его сдвинуть, то оно цепляется к терминалу и встраивается в него. При попытке вытащить его опять поверх терминала - сделать самостоятельным, верхняя часть окна ушла за пределы монитора, и теперь ничего с ним не сделать. Может я чего и не знаю, но не вижу возможности закрыть окно.
ЗЫ. При перезапуске терминала окно встроилось в терминал, и только тогда смог его закрыть. Но это, простите, костыль. Нужны нормальные способы его закрыть - если окно самостоятельное, и при этом может выходить за пределы экрана, то перетаскивать его нужно не только за заголовок, а вообще - за любое его место. Либо по ПКМ в меню сделать пункт закрытия окна. По крайней мере, это первое, что приходит в голову при встрече такой проблемы.
Встраивание панелей аля мелкомягко вообще по злому сделано, т.к. у панелей нет кнопочки обратной развернуть) . Часто вернуть нужный вид, это снайперская работа мышью, к тому же не очевидная для пользователя, что нужно сделать.
Хорошо бы иметь какой нибудь ини файл для возврата панелей в дефолтные состояния)
Фича выход за экран клевая оставьте. Желательно было бы иметь возможность выбирать видимое содержимое во вкладке, к примеру новости или вкладку эксперт