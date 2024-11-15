Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование.
Закрытый код -> Маркет.
Открытый код -> Форум.
Закрытый код -> Маркет.
Открытый код -> Форум.
Хорошо. Я опубликую открытый код конструктора. Но, мне нужно пара дней на его причесывание. Согласитесь подождать?
Хорошо. Я опубликую открытый код конструктора. Но, мне нужно пара дней на его причесывание. Согласитесь подождать?
Ваша теме никуда не денется.
"Шо? Опять?!))
Кстати, а попробуйте создать Проект:
Кстати, а попробуйте создать Проект:
Хорошо. Только поясню. Сам код конструктора или движка более 20 000 строк кода. В этой ветке, я хотел научить людей создавать GUI на языке разметки, а не разбираться в кодах самого конструктора. Поэтому, код конструктора я хочу выложить одним файлом, для удобства пользователей.
Хорошо. Только поясню. Сам код конструктора или движка более 20 000 строк кода. В этой ветке, я хотел научить людей создавать GUI на языке разметки, а не разбираться в кодах самого конструктора. Поэтому, код конструктора я хочу выложить одним файлом, для удобства пользователей.
Неа. Так каждый продавец Маркета начнёт свою ветку вида "Протестируй мой самый лучший советник".
Неа. Так каждый продавец Маркета начнёт свою ветку вида "Протестируй мой самый лучший советник".
Ладно. Без разницы. Опубликую как есть.
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Предлагаю сообществу конструктор GUI для MQL-программ для свободного использования.
За конструктивное участие.
P.S. Проект краудсорсовый, а значит мы реализуем его вместе.
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СБОРКА:
ИНСТРУКЦИЯ К УСТАНОВКЕ:
Шаг 1 - распаковка:
Шаг 2 - установка файлов:
Шаг 3 - подготовка к работе:
Шаг 4 - начало работы:
Шаг 5 - проектирование пользовательского GUI:
Шаг 6 - сохранение пользовательского GUI:
Шаг 7 - подключение пользовательского GUI к советнику:
Шаг 8 - получение событий от элементов управления:
ЗЫ. В блоге есть скомпилированная версия конструктора с интегрированными ресурсами : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733356
В этой версии есть только открытый код, потому как ресурсы находятся в различных папках (звуки и вложенные подпапки с картинками) и переносить все сюда с огромным количеством пояснений нет смысла.