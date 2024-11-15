Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 14

Новый комментарий
 

Это он. Я его видел. Набросал фоторобот. Встреча была коротка, - он сильно тарахтел и я мало что понял, но когда на кривом дисплее и заляпанном рыхлой грязью он показал две тройки и дватцатку, я сообразил, что это дата. Потом, исчез в поднятой собой пыли, как будто его и не было. 



Он явится. 

 

Вспомогательная разметка.



Добавлю еще сетку и некоторые прибамбасы.

 

Окно свойств.


 

Хаха...
Того гляди, Пётр в конце концов всех уделает такими темпами.

ЗЫ если, конечно, ООП сможет оседлать.

 
Nikolai Semko:

Хаха...
Того гляди, Пётр в конце концов всех уделает такими темпами.

ЗЫ если, конечно, ООП сможет оседлать.

Честно говоря, Николай, я долго терпел несправедливые оценки своего труда. Все судят по стилю кода. Не было возможности, продемонстрировать реальную силу подхода и приходилось что то доказывать словами. Даже, когда опубликовал язык разметки, - тоже не помогло. Люди не могли адекватно оценить что либо. Сейчас, все будет иначе. Визуальный редактор даст "прощупать" реальный результат, и каким он будет - все увидят сами.На этот раз, оценка будет объективной. Образ "чужестриэлсика" я разобью на кону.

 

Питер, проблема не людях, ты сам не смог правильно оценить

можно обсудить тут, пол часа у меня есть на это

 
можешь свой энтузиазм попробовать против моего
 
Реter Konow:


Пётр, но ведь главный вопрос остается открытым.
Как пользоваться твоим творением простому пользователю?

Я, конечно же, не вижу никаких движков и ядр, а вижу только лишь подключаемую библиотеку и файл mqh, который генерирует твой Визуальный конструктор (выполненный в виде обычного индикатора, ну или советника).

И, по моему мнению, выглядеть это должно примерно так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 TestPeterGui.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include "myGUI.mqh"        // это файл сгенерированный визуальным конструктором, он содержит 
                            // созданный экземпляр класса CGuiFromPeter с именем myGUI, который 
                            // и есть уже созданный в визуальном конструкторе ГУИ, который может 
                            // состоять из любого количества окон 
#include <GuiFromPeter.mqh> // это главная библиотека, которую необязательно указывать, т.к. эта строка может быть в предыдущем файле


int OnInit()
  {
   myGUI.init();  // возможно это не обязательно
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
   myGUI.deinit();  // возможно это не обязательно
  }

void OnTick()
  {
   myGUI.OnTick();
   MqlRates rates[];
   int start_pos=0,count=1;
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,start_pos,count,rates)!=count) return;
   if (myGUI.win[0].ChecBox[2].isCheck())   myGUI.win[1].TextLabel[5].text  =  DoubleToString(rates[0].close,_Digits);
   if (myGUI.win[1].ChecBox[3].isCheck())   myGUI.win[1].TextLabel[6].text  =  DoubleToString(rates[0].high,_Digits);
   myGUI.Update();  
  }

void OnTimer()
  {
   myGUI.onTimer(); 
   
  }

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   myGUI.onChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

так, во всяком случае, все будет очевидно и понятно. И любому даже начинающему программисту можно с первого дня уже начать это использоват.

ЗЫ даже лучше элементы массивов объектов ( например TextLabel[6]) заменить с помощью дефайнов, которые уже будут в myGUI.mqh более понятными именами - например hight_price_of_last_bar

 
Nikolai Semko:

Пётр, но ведь главный вопрос остается открытым.
Как пользоваться твоим творением простому пользователю?

Я, конечно же, не вижу никаких движков и ядр, а вижу только лишь подключаемую библиотеку и файл mqh, который генерирует твой Визуальный конструктор (выполненный в виде обычного индикатора, ну или советника).

И, по моему мнению, выглядеть это должно примерно так:

так, во всяком случае, все будет очевидно и понятно. И любому даже начинающему программисту можно с первого дня уже начать это использоват.

Так и выглядит. Со времен языка разметки. В описании к нему именно такое подключение.

 
Реter Konow:

Так и выглядит.

т.е. ты код уже переписываешь в классы?

1...789101112131415161718192021...59
Новый комментарий