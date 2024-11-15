Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это он. Я его видел. Набросал фоторобот. Встреча была коротка, - он сильно тарахтел и я мало что понял, но когда на кривом дисплее и заляпанном рыхлой грязью он показал две тройки и дватцатку, я сообразил, что это дата. Потом, исчез в поднятой собой пыли, как будто его и не было.
Он явится.
Вспомогательная разметка.
Добавлю еще сетку и некоторые прибамбасы.
Окно свойств.
Хаха...
Того гляди, Пётр в конце концов всех уделает такими темпами.
ЗЫ если, конечно, ООП сможет оседлать.
Хаха...
Того гляди, Пётр в конце концов всех уделает такими темпами.
ЗЫ если, конечно, ООП сможет оседлать.
Честно говоря, Николай, я долго терпел несправедливые оценки своего труда. Все судят по стилю кода. Не было возможности, продемонстрировать реальную силу подхода и приходилось что то доказывать словами. Даже, когда опубликовал язык разметки, - тоже не помогло. Люди не могли адекватно оценить что либо. Сейчас, все будет иначе. Визуальный редактор даст "прощупать" реальный результат, и каким он будет - все увидят сами.На этот раз, оценка будет объективной. Образ "чужестриэлсика" я разобью на кону.
Питер, проблема не людях, ты сам не смог правильно оценить
можно обсудить тут, пол часа у меня есть на это
Пётр, но ведь главный вопрос остается открытым.
Как пользоваться твоим творением простому пользователю?
Я, конечно же, не вижу никаких движков и ядр, а вижу только лишь подключаемую библиотеку и файл mqh, который генерирует твой Визуальный конструктор (выполненный в виде обычного индикатора, ну или советника).
И, по моему мнению, выглядеть это должно примерно так:
так, во всяком случае, все будет очевидно и понятно. И любому даже начинающему программисту можно с первого дня уже начать это использоват.
ЗЫ даже лучше элементы массивов объектов ( например TextLabel[6]) заменить с помощью дефайнов, которые уже будут в myGUI.mqh более понятными именами - например hight_price_of_last_bar
Пётр, но ведь главный вопрос остается открытым.
Как пользоваться твоим творением простому пользователю?
Я, конечно же, не вижу никаких движков и ядр, а вижу только лишь подключаемую библиотеку и файл mqh, который генерирует твой Визуальный конструктор (выполненный в виде обычного индикатора, ну или советника).
И, по моему мнению, выглядеть это должно примерно так:
так, во всяком случае, все будет очевидно и понятно. И любому даже начинающему программисту можно с первого дня уже начать это использоват.
Так и выглядит. Со времен языка разметки. В описании к нему именно такое подключение.
Так и выглядит.
т.е. ты код уже переписываешь в классы?