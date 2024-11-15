Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 3

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Неа. Так каждый продавец Маркета начнёт свою ветку вида "Протестируй мой самый лучший советник".

У продавцов Маркета есть же ветки на форуме.

Реter Konow:

Ладно. Без разницы. Опубликую как есть.

Полагаю, можно было бы выкладывать и исходники, и скомпилированный файл. Каждый выберет то, что ему удобнее.

 

а порт Quake под MQL будет?... на все уже есть, а вот на MQL нет еще!

;)

по сабжу... по моему не взлетит и в этот раз гуй, окошки с хелло... хорошо, но нужна свежая идея, которую нужно нарисовать этим ядром-движком


PS: @Реter Konow сделайте чтоль скринсейвер из "Матрицы"...на хабре недавно писали:

Каждый уважающий себя программист обязан написать:

- калькулятор

- интерпретатор брейнфака

- скринсейвер в стиле матрицы


по моему в этом что то есть - как минимум будет порт скринсейвера, ... а вдруг ?

 
Alexey Navoykov:

У продавцов Маркета есть же ветки на форуме.

Полагаю, можно было бы выкладывать и исходники, и скомпилированный файл. Каждый выберет то, что ему удобнее.

Так и сделал. Скомпилированный в блоге. Обновил.

 
Шо, опять? Открытое и без исходника?
 
Dmitry Fedoseev:
Шо, опять? Открытое и без исходника?

Исходники в первом посте. Скомпилированная версия в блоге.

 
Igor Makanu:

а порт Quake под MQL будет?... на все уже есть, а вот на MQL нет еще!

;)

по сабжу... по моему не взлетит и в этот раз гуй, окошки с хелло... хорошо, но нужна свежая идея, которую нужно нарисовать этим ядром-движком


PS: @Реter Konow сделайте чтоль скринсейвер из "Матрицы"...на хабре недавно писали:


по моему в этом что то есть - как минимум будет порт скринсейвера, ... а вдруг ?

Я добавлю: визуальный редактор.)

Взлетят те, кого тянет небо. Остальные будут ходить по земле.)

[Удален]  
Реter Konow:

Пётр, Вы можете здесь показать несколько примеров, как с кнопкой. Интересно, спасибо.

 
Aleksei Stepanenko:

Пётр, Вы можете здесь показать несколько примеров, как с кнопкой. Интересно, спасибо.

Конечно. Вот возьмите файл. Положите его в папку инклюд. Подключите к киб-сорсу (внизу), и скомпилируйте киб-сорс.

получите примерно такую картинку:


Файлы:
Settings_windows.mqh  26 kb
[Удален]  
Пётр, Вы проделали много работы. Молодец!
 
Aleksei Stepanenko:
Пётр, Вы проделали много работы. Молодец!

Спасибо! Надеюсь Вам пригодится мой труд.

12345678910...59
Новый комментарий