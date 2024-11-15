Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 3
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Неа. Так каждый продавец Маркета начнёт свою ветку вида "Протестируй мой самый лучший советник".
У продавцов Маркета есть же ветки на форуме.
Ладно. Без разницы. Опубликую как есть.
Полагаю, можно было бы выкладывать и исходники, и скомпилированный файл. Каждый выберет то, что ему удобнее.
а порт Quake под MQL будет?... на все уже есть, а вот на MQL нет еще!
;)
по сабжу... по моему не взлетит и в этот раз гуй, окошки с хелло... хорошо, но нужна свежая идея, которую нужно нарисовать этим ядром-движком
PS: @Реter Konow сделайте чтоль скринсейвер из "Матрицы"...на хабре недавно писали:
Каждый уважающий себя программист обязан написать:
- калькулятор
- интерпретатор брейнфака
- скринсейвер в стиле матрицы
по моему в этом что то есть - как минимум будет порт скринсейвера, ... а вдруг ?
У продавцов Маркета есть же ветки на форуме.
Полагаю, можно было бы выкладывать и исходники, и скомпилированный файл. Каждый выберет то, что ему удобнее.
Так и сделал. Скомпилированный в блоге. Обновил.
Шо, опять? Открытое и без исходника?
Исходники в первом посте. Скомпилированная версия в блоге.
а порт Quake под MQL будет?... на все уже есть, а вот на MQL нет еще!
;)
по сабжу... по моему не взлетит и в этот раз гуй, окошки с хелло... хорошо, но нужна свежая идея, которую нужно нарисовать этим ядром-движком
PS: @Реter Konow сделайте чтоль скринсейвер из "Матрицы"...на хабре недавно писали:
по моему в этом что то есть - как минимум будет порт скринсейвера, ... а вдруг ?
Я добавлю: визуальный редактор.)
Взлетят те, кого тянет небо. Остальные будут ходить по земле.)
Пётр, Вы можете здесь показать несколько примеров, как с кнопкой. Интересно, спасибо.
Пётр, Вы можете здесь показать несколько примеров, как с кнопкой. Интересно, спасибо.
Конечно. Вот возьмите файл. Положите его в папку инклюд. Подключите к киб-сорсу (внизу), и скомпилируйте киб-сорс.
получите примерно такую картинку:
Пётр, Вы проделали много работы. Молодец!
Спасибо! Надеюсь Вам пригодится мой труд.