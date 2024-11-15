Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 8
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что то все это переходит к обычной настройке стилей. Там есть определенные моменты это кнопка ссылка, кнопка наведение, кнопка нажатие, просто кнопка. И для каждого момента обычно делают свои стили, ну либо для их смеси.
Правда я всегда в таких вещах не понимал как именно будет вестись организация настройки выполняемого кода по кнопке. Чтобы это было также визуально. Причем со своими проверками кода на ошибки
Ярким примером такой работы будет создание меню для создание меню. Т.е. если графически будет возможно сделать левую или правую меню со встройкой кода так сказать не лету.
Либо это просто генерация кнопок в код....?
Настройка стилей - это лишь начало редактирования. Далее, количество возможностей будет расти лавино-образно. Основная задача - перетащить в визуальный редактор базовые возможности языка разметки. Сделать это не трудно. Я бы сказал, на визуальном уровне осуществляется некий прорыв, как при преодолении сверхзвукового барьера. Это сложно описать... - как будто, возможности были заперты под замком, а сейчас, при переходе на визуал, дверь к ним открылась и они навалились кучей. Только успевай реализовывать.
Ближайшие задачи:
1. Добавление окон.
2. Удаление элементов.
3. Создание нового инструмента - синий рамки.
4. Копирование элементов внутри окна.
5. Расширение фокуса редактирования.
6. Добавление целей редактирования.
7. Выбор и загрузка сохраненных проектов.
8. Апгрейд движка.
...
//------------------------------------------------
Код по сути не генерируется. Генерируется ядро, содержащее элементы в цифровом описании. Его читает движок, присоеденный к польз.приложению и управляет двусторонним взаимодействием.
Настройка стилей - это лишь начало редактирования. Далее, количество возможностей будет расти лавино-образно. Основная задача - перетащить в визуальный редактор базовые возможности языка разметки. Сделать это не трудно. Я бы сказал, на визуальном уровне осуществляется некий прорыв, как при преодолении сверхзвукового барьера. Это сложно описать... - как будто, возможности были заперты под замком, а сейчас, при переходе на визуал, дверь к ним открылась и они навалились кучей. Только успевай реализовывать.
Ближайшие задачи:
1. Добавление окон.
...
//------------------------------------------------
Код по сути не генерируется. Генерируется ядро, содержащее элементы в цифровом описании. Его читает движок, присоеденный к польз.приложению и управляет двусторонним взаимодействием.
Что хотелось бы: создание базового стиля и его редактирования, создание стилей по умолчанию. Настройка стиля кнопки отдельно. Больший акцент надо делать на шаблоны стилей взяв за основу что-то из современного направления.
Возможность хоть какую то редактирования кода пользовательских файлов на лету. К примеру вызов определенных классов или списка который необходимо показать. Соответственно должен быть стандарт определенного ответа для дальнейшей пост обработки.
Логично что должна быть большая возможность визуального редактирования - но это только первый шажок, в котором думаю логично использовать правую кнопку и сделать там определенно меню. Код вообще проще делать независимый - т.к. в будущем может понадобиться не только для работы в МТ. Соответственно файлы подключаемыми. ну хотя бы в инклюдниках если делаем для маркета.
Обычно в таких направлениях каждый новый шаг влечет к еще более большим задачам по коду, часто кажется что реально все сделать за определенный срок а по факту выходит на порядок дольше. И так будет всегда, лавино образно будет увеличиваться функционал только после релиза первой полностью рабочей версии.
Что хотелось бы: создание базового стиля и его редактирования, создание стилей по умолчанию. Настройка стиля кнопки отдельно. Больший акцент надо делать на шаблоны стилей взяв за основу что-то из современного направления.
Возможность хоть какую то редактирования кода пользовательских файлов на лету. К примеру вызов определенных классов или списка который необходимо показать. Сотсвествено должен быть стандарт определенного ответа для дальнейшей пост обработки.
Логично что должна быть большая возможность визуального редактирования - но это только первый шажок, в котором думаю логично использовать правую кнопку и сделать там определенно меню. Код вообще проще делать независимый - т.к. в будущем может понадобиться не только для работы в МТ. Соответственно файлы подключаемыми. ну хотя бы в инклюдниках если делаем для маркета
Подумаю над сохранением шаблонов стилей. В языке разметки это было просто. Там цепочки свойств могли просто копироваться от элемента к элементу и он принимал нужный облик. Здесь нет прямой цепочки, но в чем проблема ее сделать? Думаю, может получиться и лучше и проще. Что то вроде выборки стилей с сохраненными значениями свойств шаблонов...
Насчет возможности редактирования польз.файлов - не совсем понял о чем именно речь. Пример бы...
Файлы необходимые для подключения печатаются. Их два. В них есть загрузочная информация для движка и апи для польз.приложения. Чтобы оно "общалось" с элементами.
Печатание текста на элементах.
подумайте о сетке - какое-никакое выравнивание/привязки нужны. выставить ровно в ряд три элемента - уже тяжело
Согласен. Подумаю.
подумайте о сетке - какое-никакое выравнивание/привязки нужны. выставить ровно в ряд три элемента - уже тяжело
Да вся эта сетка это 10 раз до......
Нужно видеть пользовательский интерес. К примеру если можно было на лету создать тот или иной график... к примеру нарисовать линию по максимумам и прочее.
Потому что пока что это не более чем очень хороший урок для автора в проектировании программ. Просто создать меню не так интересно. Да и вызовы функций должны исходить от кнопки.
Хотя в виду популяризации канваса на хтмл появляеться спортивный интерес реализации чего-то универсального. Только как -то заморочено все это получается
....
Правда есть еще вариант ограничиться генерацией кода. Типо создается инклудник в коором есть весь макет кнопок осталось лишь внести данные...... - тоже вариант. PS: Самый ближайший и жизненный вариант
Ставлю себе цель - к 3-ему марта реализовать следующий список задач:
1. Добавление/удаление окон.
2. Удаление элементов.
3. Создание нового инструмента - синей рамки.
4. Копирование элементов внутри окна.
5. Расширение фокуса редактирования.
6. Добавление целей редактирования.
7. Выбор и загрузка сохраненных проектов.
8. Апгрейд движка.
9. Сетка и автокорректировка позиций элементов.
//------------------------------------------------
После этого, визуальный редактор можно использовать в создании виндоус-подобных интерфейсов пользовательских приложений.
(зы. с набором простых элементов. За этим последуют таблицы и различные списки.).
Петр придумал и написал виндоуз! Только опоздал лет на 30 =)
Иду по стопам гигантов.)