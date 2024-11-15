Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 49
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Господа умники, вам здесь не место.
Предупреждения уберу. Временно.
Это напрасно.
Любой код должен компилироваться без единого предупреждения в режиме strict.
Предупреждение говорит о двусмысленности и неочевидности каких-то конструкций в коде. Например, о преобразовании типов, когда нет явного указания на это. Хорошим решением является исключение всех двусмысленностей - оно тебе же потом, через некоторое время будет проще, если возникнет проблема с использованием или переносом.
Боюсь, что с таким отношением к людям вас пошлют все.
...
Напомню, что код редактора написан на MQL5, - НАМНОГО более требовательного языка, чем MQL4 (который некоторые "учителя" все еще используют). Он априори не может быть плохим потому, что проходит два условия:
Где исходники ?
или тут опять просто тестирование коммерческого(в позывах автора) продукта...ну не будут нормальные люди запускать 6-ти мегабайтный KIB.ex5 без возможности ознакомится что там внутре.
PS/ и какой нахрен краудсурс без проекта и определения желаемых задач/фич. ПРОЕКТА как сущности нету.
Где исходники ?
или тут опять просто тестирование коммерческого(в позывах автора) продукта...ну не будут нормальные люди запускать 6-ти мегабайтный KIB.ex5 без возможности ознакомится что там внутре.
PS/ и какой нахрен краудсурс без проекта и определения желаемых задач/фич. ПРОЕКТА как сущности нету.
Вам в другую ветку.
в которой ветке или на каком сайте лежит код, который сейчас , здесь обсуждается ?
Специально для подозрительно настроенных участников форума:
Редактор является свободно распостраняемым софтом, подаренным мною сообществу. Никаких "зацепок" внутри него нет, и это могут проверить администраторы.
Более того, внутри самого редактора сказано, что он некоммерческий продукт:
Это доказывает, что редактор они не открывали и занимаются ВЫГОДНЫМ для СЕБЯ троллингом.
А если бы они умели мыслить, то сообразили, что после этой ветки, НИКТО мне не даст превратить редактор в коммерческий продукт и выставить на продажу.
Но, логика - не их конек.