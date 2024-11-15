Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 49

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Собирайте свои панели и подключайте. 

Пишите как работает и где ошибки. Выставляйте скрины.

В конце недели будет очень крутое обновление.
 
Реter Konow:
Господа умники, вам здесь не место.

С теми, кто не запускал редактор и не подключал панель, но "учительствует" разговор короткий.

Остальные, - добро пожаловать!
Боюсь, что с таким отношением к людям вас пошлют все.
 
Реter Konow:
Предупреждения уберу. Временно.

Это напрасно.

Любой код должен компилироваться без единого предупреждения в режиме strict.

Предупреждение говорит о двусмысленности и неочевидности каких-то конструкций в коде. Например, о преобразовании типов, когда нет явного указания на это. Хорошим решением является исключение всех двусмысленностей - оно тебе же потом, через некоторое время будет проще, если возникнет проблема с использованием или переносом.

 
Artyom Trishkin:
Боюсь, что с таким отношением к людям вас пошлют все.
Вот и бойтесь на здоровье. )) Я не боюсь.

Людям нужен редактор, и его будут ставить и пользоваться. 

Кому хочется учительствовать, пусть идут в другие ветки. Пользы от них нет. Они редактор не загрузили и ничего не пробывали, но поучают.

Принимаются репорты о конкретных багах.
 
Georgiy Merts:

...

Предупреждения не игнорирую. Исправлю. Обещаю.
 
Напомню, что код редактора написан на MQL5, - НАМНОГО более требовательного языка, чем MQL4 (который некоторые "учителя" все еще используют). Он априори не может быть плохим потому, что проходит два условия:

1. Плохой код не компилируется из за ошибок.

2. Если компилируется, то работает плохо и медленно.

Мой код компилируется и работает быстро. Это видно по рисованию. Есть баги. Не отрицаю. Для того и провожу тестирование.

Нужен конструктив.
 
Реter Konow:
Напомню, что код редактора написан на MQL5, - НАМНОГО более требовательного языка, чем MQL4 (который некоторые "учителя" все еще используют). Он априори не может быть плохим потому, что проходит два условия:

1. Плохой код не компилируется из за ошибок.

2. Если компилируется, то работает плохо и медленно.

Мой код компилируется и работает быстро. Это видно по рисованию. Есть баги. Не отрицаю. Для того и провожу тестирование.

Нужен конструктив.

Где исходники ?

или тут опять просто тестирование коммерческого(в позывах автора) продукта...ну не будут нормальные люди запускать 6-ти мегабайтный KIB.ex5 без возможности ознакомится что там внутре.

PS/ и какой нахрен краудсурс без проекта и определения желаемых задач/фич. ПРОЕКТА как сущности нету.

 
Maxim Kuznetsov:

Где исходники ?

или тут опять просто тестирование коммерческого(в позывах автора) продукта...ну не будут нормальные люди запускать 6-ти мегабайтный KIB.ex5 без возможности ознакомится что там внутре.

PS/ и какой нахрен краудсурс без проекта и определения желаемых задач/фич. ПРОЕКТА как сущности нету.

Вам в другую ветку.
 
Реter Konow:
Вам в другую ветку.

в которой ветке или на каком сайте лежит код, который сейчас , здесь обсуждается ?

 

Специально для подозрительно настроенных участников форума:

Редактор является свободно распостраняемым софтом, подаренным мною сообществу. Никаких "зацепок" внутри него нет, и это могут проверить администраторы.

Более того, внутри самого редактора сказано, что он некоммерческий продукт:

Это доказывает, что редактор они не открывали и занимаются ВЫГОДНЫМ для СЕБЯ троллингом.


А если бы они умели мыслить, то сообразили, что после этой ветки, НИКТО мне не даст превратить редактор в коммерческий продукт и выставить на продажу.

Но, логика - не их конек.

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