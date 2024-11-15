Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 17
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посмотрите как устроены state-less gui ( см в гугле ) .
if (Button("hello world!")) {
printf("fck u self");
}
оно сразу и рисует кнопку и задаёт реакцию на неё
Некоторое время назад я когда увидел чем занимается Петр, пришел к заключению что он несколько тронулся на нервной почве; помню даже писал ему в блоге призыв очнуться, бросить программирование и вернуться к торговле на СМЕ.
Но сегодня посмотрев эту ветку и ознакомившись с результатами по визуализации создания GUI я в целом понял, что всему свое место под солнцем и ничто не ново под луной - деятельность Петра нужно просто понять. Т.е. не все могут идти путем воина/самурая/гладиатора трейдинга и активно сражаться на финансовых площадках - современных аренах битв за ресурсы. Кто-то должен же быть ремесленником, изготавливающим оружие, доспехи, щиты для воинов; кто-то должен быть поэтом, сочиняющим военные марши. Так было всегда, так и теперь.
"Создавайте отличный GUI к mql-приложениям без тяжелого труда"- это классно, Петр отлично влился в тему создания инструментария обеспечения графических оболочек. При этом профессионализм - качество приобретаемое; все мы рождаемся с нулем, и набираемся опыта, так и тут - будет вложение усилий и времени, это все даст мастерство.
Так что Петр продолжай работу, я тебя поддерживаю!
Вроде как в твоем конструкторе сейчас все вполне логично, но не увидел пока одного - как вывести из своего класса переодически меняющуюся информацию на панель (ну н-р выводить данные о текущих значениях трейлинг-стопов по набору позиций, которые пересчитываются каждый час).
Ведь одно из важнейщих свойств Xaml-редактора VisualStudio, с которым ты сравниваешь свой конструктор - это возможность установить связку (binding) значения графических элементов с полями классов программы, и в KIB по идее тоже что-то подобное необходимо реализовать.
Надо отобразить красиво граф. Поможете :) ? Графы могут быть разной структуры.
Так что Петр продолжай работу, я тебя поддерживаю!
Вроде как в твоем конструкторе сейчас все вполне логично, но не увидел пока одного - как вывести из своего класса переодически меняющуюся информацию на панель (ну н-р выводить данные о текущих значениях трейлинг-стопов по набору позиций, которые пересчитываются каждый час). Ведь одно из важнейщих свойств Xaml-редактора VisualStudio, с которым ты сравниваешь свой конструуктор, - это возможность установить связку (binding) значения графических элементов с полями классов программы, и в KIB по идее тоже что-то подобное необходимо реализовать.
Честно, не понял о чем речь. Хорошо бы наглядный пример.
Такой пример, он не отражает то как я хочу чтобы это всё выглядело, пример показывает структуру и некоторые особенности. Узлы имеют ещё и некоторую информацию, которую тоже надо показать. Направление снизу-вверх.
Без дополнительного кода никак, он позволяет считывать такого рода структуру с текстового файла и получать всю информацию о ней.
Хотелось бы красивого представления данной структуры.
Тут нужно динамическое создание графических элементов.
Вот пример файла с такого рода структурой, по нему можно понять, для чего эта структура нужна :)
Этот файл считывается кодом и там удобный доступ ко всем параметрам структуры. Тут представлены не все типы узлов.
Я не настаиваю на помощи, знаю, что это требует некоторых усилий. Требуется решение некоторой задачи оптимального размещения узлов, списком размещать плохо по причине плохой читаемости структуры.
Структура не имеет циклов. Для обхода графа можно использовать рекурсию начиная с вершины, помечаете узлы, где уже находились. Дальше выбираете любой узел без пометки, от него определяете все узлы, которые образуют ещё один граф не связанный с основным и т.д.
Сам бы мог всё сделать, просто сейчас много других задач.
Такой пример, он не отражает то как я хочу чтобы это всё выглядело, пример показывает структуру и некоторые особенности. Узлы имеют ещё и некоторую информацию, которую тоже надо показать. Направление снизу-вверх.
Без дополнительного кода никак, он позволяет считывать такого рода структуру с текстового файла и получать всю информацию о ней.
Хотелось бы красивого представления данной структуры.
Тут нужно динамическое создание графических элементов.
Вот пример файла с такого рода структурой, по нему можно понять, для чего эта структура нужна :)
Этот файл считывается кодом и там удобный доступ ко всем параметрам структуры. Тут представлены не все типы узлов.
Я не настаиваю на помощи, знаю, что это требует некоторых усилий. Требуется решение некоторой задачи оптимального размещения узлов, списком размещать плохо по причине плохой читаемости структуры.
Структура не имеет циклов. Для обхода графа можно использовать рекурсию начиная с вершины, помечаете узлы, где уже находились. Дальше выбираете любой узел без пометки, от него определяете все узлы, которые образуют ещё один граф не связанный с основным и т.д.
Сам бы мог всё сделать, просто сейчас много других задач.
Уточните, эти "узлы" - динамичные и интерактивные объекты, как и связи между ними? Это ведь не просто схема? Если так, то нечто подобное видел у Андрея Баринова в его графическом конструкторе стратегий. Это имеете ввиду?
Логика связей между узлами неизменна и существует по предопределленым правилам, или это фривольная схема, создаваемая как угодно?
В принципе, не вижу ничего сложного создать это. Работа на пару-тройку дней. Доп.код не нужен. Сделаю сам, после основных вещей, которые сейчас в приоритете.
Некоторое время назад я когда увидел чем занимается Петр, пришел к заключению что он несколько тронулся на нервной почве; помню даже писал ему в блоге призыв очнуться, бросить программирование и вернуться к торговле на СМЕ....
"Создавайте отличный GUI к mql-приложениям без тяжелого труда"- это классно, Петр отлично влился в тему создания инструментария обеспечения графических оболочек. При этом профессионализм - качество приобретаемое; все мы рождаемся с нулем, и набираемся опыта, так и тут - будет вложение усилий и времени, это все даст мастерство.
Да нормально все !
Вопрос лишь в необходимости использования всей этой красоты.
Это минус всех графических библиотек, которые предлагались на форуме - они ни доход не увеличивали, не эффективность его получения.
Да, красиво. Да, применять легко.
Но какой в этом всем смысл ?
Те, кто использует роботов - в графических наворотах не нуждается.
Те, кто торгует вручную - вполне удовлетворятся несколькими кнопками и строками отчетов.
Навороченный графический интерфейс - кому он может пригодиться-то ?
Кроме увеличения ЧСВ самого Петера, я других применений данной графической библиотеке я не вижу. Впрочем, это тоже очень даже нужная штука.