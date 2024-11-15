Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 59

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У кого есть скомпилированная версия? Поделитесь пожалуйста, в личку.
 
Реter Konow:


.......ЗЫ. В блоге есть скомпилированная версия конструктора с интегрированными ресурсами : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733356

Файлы из поста #1 :


в файлах из поста #1 - нету уже скомпилированного файла "KIB.ex5" , а при компиляции файла  KIB.mq5 -->> выдаёт 2000 ошибок :


... ну и при компиляции файла " KIB-source.mq5" (из поста #1) -->> тоже выдаёт ошибку :

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