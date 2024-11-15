Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.......ЗЫ. В блоге есть скомпилированная версия конструктора с интегрированными ресурсами : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733356
Файлы из поста #1 :
в файлах из поста #1 - нету уже скомпилированного файла "KIB.ex5" , а при компиляции файла KIB.mq5 -->> выдаёт 2000 ошибок :
... ну и при компиляции файла " KIB-source.mq5" (из поста #1) -->> тоже выдаёт ошибку :