Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 13

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Yury Kulikov:

А где манипуляция?

Никто здесь не принимает остальных за необразованных. Скорее, в этой области, я самый необразованный из присутствующих. И что с того? Суть в другом.
 
Реter Konow:

Написано прекрасно, но аплодировать сонно-комфортной позиции, самой провоцирующей появление агрессивно-активных существ я бы не стал.  

Да ну, Петр, ты, по-моему, не заметил что тональность шуток и критики в твой адрес изменилась с появлением графического конструктора. Сейчас раздражение сменилось умилением, робким восхищение твоим энтузиазмом и зарождением надежды "а вдруг получиться". Все же прекрасно понимают, сколько ты сил вложил в своё детище. Это реально заслуживает уважения. 

Но, не только у Артема рождаются дисассоциации... У меня тоже уже давно ты и твое детище ассоциируются с этим памятником Петру, который стоит в Питере в центре Московского вокзала:

В народе его называют "шестикрылым семих..ем"

Воспринимай это как дружеские шаржи.

 
Nikolai Semko:

Да ну, Петр, ты, по-моему, не заметил что тональность шуток и критики в твой адрес изменилась с появлением графического конструктора. Сейчас раздражение сменилось умилением, робким восхищение твоим энтузиазмом и зарождением надежды "а вдруг получиться". Все же прекрасно понимают, сколько ты сил вложил в своё детище. Это реально заслуживает уважения. 

Но, не только у Артема рождаются дисассоциации... У меня тоже уже давно ты и твое детище ассоциируется с этим памятником Петру, который стоит в Питере в центре Московского вокзала:

В народе его называют "шестикрылым семих..ем"

Воспринимай это как дружеские шаржи.

Ок, Николай. Пусть так. Лишь бы в конце получить непредвзятую и обьективную оценку, а не злостные смешки.
 
Реter Konow:
Ок, Николай. Пусть так. Лишь бы в конце получить непредвзятую и обьективную оценку, а не злостные смешки.
Да где ж там "злостные"?
У меня жена обиделась, что я не ей свой романтический опус-триллер посвятил...
 
Реter Konow:
Ок, Николай. Пусть так. Лишь бы в конце получить непредвзятую и обьективную оценку, а не злостные смешки.

Ну реально  - с любовью же написано...

 
Artyom Trishkin:
Да где ж там "злостные"?
У меня жена обиделась, что я не ей свой романтический опус-триллер посвятил...
Ну, если и там имеются подобные параллели... да еще и радость вызывают... Пишите ей.
 
Петр посмотри какой Семка на аве счастливый))
 
Nikolai Semko:

Ну реально  - с любовью же написано...

Да, я понял. Только, любовь была не ко мне. Адрес поменялся случайно.
 
Реter Konow:
Ну, если и там имеются подобные параллели... 
Не... Просто всё красиво начиналось. Пока тишину и романтическое спокойствие не разрезало пополам дерзкое появление сумасшедшего профессора на шайтан-пепелаце... :)
 
Реter Konow:
Никто здесь не принимает остальных за необразованных. Скорее, в этой области, я самый необразованный из присутствующих. И что с того? Суть в другом.

Первое - это уже манипуляция с вашей стороны, т.е. все таки на форуме есть кто-то, кто понимает, что такое ГУИ и знает как его "готовить".

Второе - была бы суть, был бы другой резонанс!

Подождем :) ... суть 

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