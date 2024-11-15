Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 13
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А где манипуляция?
Написано прекрасно, но аплодировать сонно-комфортной позиции, самой провоцирующей появление агрессивно-активных существ я бы не стал.
Да ну, Петр, ты, по-моему, не заметил что тональность шуток и критики в твой адрес изменилась с появлением графического конструктора. Сейчас раздражение сменилось умилением, робким восхищение твоим энтузиазмом и зарождением надежды "а вдруг получиться". Все же прекрасно понимают, сколько ты сил вложил в своё детище. Это реально заслуживает уважения.
Но, не только у Артема рождаются дисассоциации... У меня тоже уже давно ты и твое детище ассоциируются с этим памятником Петру, который стоит в Питере в центре Московского вокзала:
В народе его называют "шестикрылым семих..ем"
Воспринимай это как дружеские шаржи.
Да ну, Петр, ты, по-моему, не заметил что тональность шуток и критики в твой адрес изменилась с появлением графического конструктора. Сейчас раздражение сменилось умилением, робким восхищение твоим энтузиазмом и зарождением надежды "а вдруг получиться". Все же прекрасно понимают, сколько ты сил вложил в своё детище. Это реально заслуживает уважения.
Но, не только у Артема рождаются дисассоциации... У меня тоже уже давно ты и твое детище ассоциируется с этим памятником Петру, который стоит в Питере в центре Московского вокзала:
В народе его называют "шестикрылым семих..ем"
Воспринимай это как дружеские шаржи.
Ок, Николай. Пусть так. Лишь бы в конце получить непредвзятую и обьективную оценку, а не злостные смешки.
Ок, Николай. Пусть так. Лишь бы в конце получить непредвзятую и обьективную оценку, а не злостные смешки.
Ну реально - с любовью же написано...
Да где ж там "злостные"?
Ну реально - с любовью же написано...
Ну, если и там имеются подобные параллели...
Никто здесь не принимает остальных за необразованных. Скорее, в этой области, я самый необразованный из присутствующих. И что с того? Суть в другом.
Первое - это уже манипуляция с вашей стороны, т.е. все таки на форуме есть кто-то, кто понимает, что такое ГУИ и знает как его "готовить".
Второе - была бы суть, был бы другой резонанс!
Подождем :) ... суть