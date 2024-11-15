Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 33
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В этом случае надо заранее знать наизусть название всех элементов, а тут в фале уже все с регенерировано
Конечно, редактирование пока сырое. Я в обычной студии почти не работал, а в своей вообще в первый раз. Опыта нет, поэтому, не судите строго.
Алексей, Александр, на этот раз попробуйте создать панель и подключить. Должно быть также просто, как в видео.
Работы еще очень и очень много. Сначала нужно отказаться от этого индикатора пустого окна и производить окна прямо в редакторе. Не только добавлять, но и удалять элементы. Создать новые инструменты редактирования, типа муверов, которые будут передвигать группы элементов. Подключить окна с цветами и иконками.
В общем - вагон работы.
....
Алексей, Александр, на этот раз попробуйте создать панель и подключить. Должно быть также просто, как в видео.
Работы еще очень и очень много. Сначала нужно отказаться от этого индикатора пустого окна и производить окна прямо в редакторе. Не только добавлять, но и удалять элементы. Создать новые инструменты редактирования, типа муверов, которые будут передвигать группы элементов. Подключить окна с цветами и иконками.
В общем - вагон работы.
в принципе сейчас надо публиковать мини версию... причем официально. А далее выпускать обновы. Определенная аудитория подтянться. Лучше идти сперва в дизайн. А там может и само ядро появляться мысли переписать.
По поводу окружения пока лучше не думать вообще. Только дизайн
С разметкой - она также должна быть процентной от вышестоящего объекта, как и позиционирование....... - ну эт в идеале
в принципе сейчас надо публиковать мини версию... причем официально. А далее выпускать обновы. Определенная аудитория подтянться. Лучше идти сперва в дизайн. А там может и само ядро появляться мысли переписать.
По поводу окружения пока лучше не думать вообще. Только дизайн
С разметкой - она также должна быть процентной от вышестоящего объекта, как и позиционирование....... - ну эт в идеале
Вас понял. Завершу базовые вещи и так и сделаю. Нужен многооконный режим и дополнительные элементы.
Сейчас я показал концептуальную простоту создания панелей, без копаний в ядре или коде... Собрали - подключили.
Если стараться, займет более 12-ти минут, но не намного.
...
С разметкой - она также должна быть процентной от вышестоящего объекта, как и позиционирование....... - ну эт в идеале
Интересная мысль.
Вас понял. Завершу базовые вещи и так и сделаю. Нужен многооконный режим и дополнительные элементы.
Сейчас я показал концептуальную простоту создания панелей, без копаний в ядре или коде... Собрали - подключили.
Если стараться, займет более 12-ти минут, но не намного.
думаю надо начинать с релиза (именно с релиза без оговорок), а потом выпускать обновы. Пока никакой многооконный режим не нужен это с обновой. Также стоит выпускать панэльки собранные в качестве демонстрации с ссылкой на конструктор.
Нескромный вопрос. А по каким причинам, нет желание все это переписать к определенному стандарту.... Ну по факту можно было добавить реально большой функционал как например добавление контрольных точки для изменение объектов фигур на лету.
Добавление всплывающих окон у определенных узлов на самом графике. и т.д. и т.п.
Фраза типо отсутствие знаний в этой области (объектов) является сильнейшей отмазкой.
Вообще обычно в данной ситуации получается два под проекта это исходный код который также дорабатывается и новый... Сперва новая версия будет сильно отставать, но позже через определенное время старая версия будет забыта. Примеров много к примеру МТ. Отгадайте причины почему они решили переписать код и выпустить МТ5. Причина в том что с обновой МТ4 исправить было сложнее чем сделать новый релиз с новым функционалом о котором они даже не думали создавая МТ4