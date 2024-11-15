Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 4
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В конструктор добавлены штатные инструменты - окна для выбора цветов, иконок, шрифтов, звуков, рамок. Дабл-клик на график вызывает меню. Инструменты вызываются через него.
Окно иконок - динамичное. Можете протестировать его. Оно немного еще барахлит, но основные качества уже есть.
Вот еще файл с киб-кодом. Создает окна меню в динамичном окне.
Можно прокручивать по горизонтали колесиком, если навести курсор на горизонтальную полосу прокрутки, ползунок или кнопку.
Еще есть немало багов, но со временем все исправлю.
Можно прокручивать по горизонтали колесиком, если навести курсор на горизонтальную полосу прокрутки, ползунок или кнопку.
Еще есть немало багов, но со временем все исправлю.
А я это Петеру уже не раз говорил - должно быть либо обоснование увеличения дохода (эффективности работы),ну или хотя бы "драматизация идеи", красиво поданная иллюстрация, "обертка", так сказать...
Максимум, что я от Петера слышал - "будущее за полуавтоматическими системами", когда торговля идет, фактически, ручная, но по данным, предоставляемым с помощью сложного ГУИ-интерфейса.
Но, при этом хотя бы какое-то доказательство этого утверждения предоставлено не было.
Это вобще проблема всех местных ГУИшников - они создают свои библиотеки интерфейсов (причем, достаточно сложные) без привязки к реальным целям участников форума. В таком виде все эти идеи останутся лишь идеями самих создателей.
Мне далеко ходить не надо - Лига ТС - проект, реально показывающий возможности заработка, и который я реально использую в своей торговле на реале - вызывает очень и очень небольшой интерес. Что же говорить про проекты, в которых не видно ни реальной прибыли, ни реального увеличения эффективности работы ?
Можно подключать свои картинки к элементам BUTTON, CELL, I_BUTTON, TB_BUTTON, CHECKBOX, D_BUTTON и другим.
Для этого, внизу файла киб-сорс пропишите подключение вашего ресурса как показано ниже на картинке. Размер элемета растягивается под картинку (если она его больше). (Но, при необходимости, его можно переопределить).
Картинки устанавливаются для разных состояний:
Картинки можно выбирать из окна конструктора Iсons. (Только имя иконки исправить. Оно немного поломано из за слешей).
зы. В новой версии исправил окно иконок. Оно статичное и можно копировать имена иконок из верхнего поля ввода.
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Ниже в файле пример установки иконки простой кнопки для нейтрального состояния.
PS. Картинки, что в окне иконок уже интегрированы. Нужно только скопировать их имена (целиком) из поля ввода наверху и назначить элементу.
Попробуйте таблицы.
Интегрируются любые элементы. Чекбоксы, слайдеры, прогресс-бары, поля ввода с кнопками и без кнопок, обычные ячейки и ячейки с предустановленным текстом, обычные кнопки и радио-кнопки, выпадающие списки... Все автоматически.
Можно раскрашивать отдельные колонки, ряды, ставить стиль зебра, назначать цвета для стиля зебра... Делать колонки растягиваемыми в ширину и устанавливать возможность ротации колонок (менять их местами).
Можно устанавливать иконки для ячеек, заголовков рядов и колонок и настраивать их размеры. Скоро будет возможность сворачивать части таблицы.
Пока не все работает идеально.
Баги это нормально.
Cпасибо, Владислав. (Как то пропустил Ваш пост). Сосредоточился на следующем посте.))
Приветствую, Петр, скачал файлы и никак не пойму как с этим работать, подскажи пожалуйста, как сконструировать меню, например, как на эскизе, покажи последовательность действий, а дальше я думаю, что разберусь и сам доделаю, что мне нужно
Приветствую, Петр, скачал файлы и никак не пойму как с этим работать, подскажи пожалуйста, как сконструировать меню, например, как на эскизе, покажи последовательность действий, а дальше я думаю, что разберусь и сам доделаю, что мне нужно
Привет, Рафиль. Ок. Составлю простой шаблон. Только закончу с обновлением конструктора и движка. Подожди немного.
Ускорил построение интерфейса в конструкторе в 10 раз. Такая скорость и была изначально, но потом случайно добавил тормоза. Нашел, снял, теперь летает.
Рафиль, вот твой шаблон:
Ниже файл с кодом.
ЗЫ. Если ты не против, выложу код для остальных.