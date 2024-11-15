Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 22
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Да. Сначала ООП порождает ветвящуюся иерархическую структуру. По мере усложнения, она растет. Объекты распологаются на ее ветвях. Постепенно, поверх нее, начинается обратный процесс, - ветки начинают срастаться. Так образуются объекты от множественного наследования. А потом, количество параллельных связей между классами настолько вырастает, что вся система абсолютно запутывается и перестает приносить какую либо выгоду.
Твоя лень в постижении нового генерирует эту токсичную ментальную жвачку.
Ты мастер индульгирования.
Твоя лень в постижении нового генерирует эту токсичную ментальную жевачку.
Ты мастер индульгирования.
Whatever you say...
Петр, а вы так и не ответили на мой вопрос. Вы случайно не были модератором на каком-то форуме по психоанализу?
Вы меня с кем то путаете, Дмитрий. Я нарушаю любые правила в рамках закона, - какой из меня модератор?))
Батя учил сыну: "Сына, это ложечка, с неё кушают". Но сына, дабы не быть ограниченным дурацкими правилами, скушал ложечку и хлебал кашку прямо со стола.
Батя говорил: "Варежки на ручки, валенки на ножки". Но сына делал наоборот, побеждая правила, дабы быть свободным.
И вообще - "это стол, на нём сидят, это стул - его едят"...
Петр, а не были ли вы случаем пациентом того самого форума в борьбе за свою свободу?
Артём, все мы немного лошади..
я так думаю, что психиатор(тем паче психоаналитик) обнаружит на форуме полный букет по своему профилю, и вообще придёт к выводу что тут филиал своеобразной лечебницы где самые буйные прикидываются санитарами :-)
Артём, все мы немного лошади..
я так думаю, что психиатор(тем паче психоаналитик) обнаружит на форуме полный букет по своему профилю, и вообще придёт к выводу что тут филиал своеобразной лечебницы где самые буйные прикидываются санитарами :-)
Да, за мной уже парочка наблюдает :)
А как технарю объяснить, что такое "событийная модель"? Или, что Объектом может являться любая сущность имеющая свойства? Как ты ему объяснишь, что такое абстратный класс и множественное наследование?
Петр, какими свойствами, полезными для любого элемента управления, обладает массив?
Ты, как верно заметили другие участники форума, давно превратил программирование в философию, по этой причине тебя никто и не понимают.
Конечно же мобильный телефон можно сделать и на лампах, ну пусть он по размерам будет с квартал девятиэтажек, это не важно.. ведь главное "цель"!
Ведь потому Петр и придумал "язык разметки", что по его технологии невозможно обратиться к любому элементу управления как к конкретному объекту с конкретными свойствами.
Но Петр нашел "выход", он разработал "описательную абстрактность" через дефайны чтобы скрыть всю архаичность и непотребность того нагромождения, что он создал.
Дальнейшее развитие его "движка" приведет к тому что он будет расширять главный массив программы, который он называет "ядром", чтобы добавить новые свойства "объектам"....
Самостоятельно ни один программист на основе этого "ядра" не сможет сделать свой элемент управления или создать свой стиль оформления всего интерфейса.
Но это все лирика... ждемс.... 2 года ждали и еще подождем... до 3-го марта вроде не долго уже осталось...
Петр, какими свойствами, полезными для любого элемента управления, обладает массив?
Ты, как верно заметили другие участники форума, давно превратил программирование в философию, по этой причине тебя никто и не понимают.
Конечно же мобильный телефон можно сделать и на лампах, ну пусть он по размерам будет с квартал девятиэтажек, это не важно.. ведь главное "цель"!
Ведь потому Петр и придумал "язык разметки", что по его технологии невозможно обратиться к любому элементу управления как к конкретному объекту с конкретными свойствами.
Но Петр нашел "выход", он разработал "описательную абстрактность" через дефайны чтобы скрыть всю архаичность и непотребность того нагромождения, что он создал.
Дальнейшее развитие его "движка" приведет к тому что он будет расширять главный массив программы, который он называет "ядром", чтобы добавить новые свойства "объектам"....
Самостоятельно ни один программист на основе этого "ядра" не сможет сделать свой элемент управления или создать свой стиль оформления всего интерфейса.
Но это все лирика... ждемс.... 2 года ждали и еще подождем... до 3-го марта вроде не долго уже осталось...
Алексей, не совершай главную ошибку моих оппонентов. Они все считают, что моя технология - полный шлак, и каждый раз испытывают когнитивный диссонанс, когда видят ее результаты. Зачем ходить по тем же граблям?
Петер, да надо показать, что твоя технология позволяет либо увеличить доходы, либо увеличить эффективность их получения.
Ну, доходы, как я понимаю, твоя технология не увеличивает.
Значит, надо представить какой-то продукт, на котором ты можешь показать - "Вот, глядите, как просто с помощью него теперь я торгую ! То, что без него требует этого и этого и этого, и еще кучи телодвижений - сейчас совершается легким движением руки".
И появятся и сочувствующие, и даже единомышленники.
Драматизируй идею !
А ты пока что предлагаешь некую библиотеку, которую даже сам не используешь... Что ж удивляться реакции ?