Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Причин может быть много. Что пишет?
2. Проект сохраняется в папке Files. Если бы его можно было напрямую сохранить в папку Include, я бы так и сделал. Но, правило файловой "песочницы".
В любом случае, у пользователя могут быть разные папки проектов и он сам определяет, куда перетаскивать файлы.
А при чем тут папка Include?
Сами инклюдники можно подключать из любой папки в рамках всей "песочницы".
Я тебе в примере прямо написал как сделать ссылку на эти файлы.
А при чем тут папка Include?
Сами инклюдники можно подключать из любой папки в рамках всей "песочницы".
Я тебе в примере прямо написал как сделать ссылку на эти файлы.
То есть, можно подключать файлы из общей папки Files (не той, что в инклюд, а той что в папке MQL5)?
То есть, можно подключать файлы в общей папке Files (не той, что в инклюд, а той что в папке MQL5)?
Конечно можно.
И еще одна проблема: открываем файл GUI_DRIVE.mqh и пытаемся его скомпилировать - сплошные ошибки.
Конечно можно.
И еще одна проблема: открываем файл GUI_DRIVE.mqh и пытаемся его скомпилировать - сплошные ошибки.
Его нужно только подключить. Компилировать нужно твой советник.
Обрати внимание, что подключение дожно быть полным:
В именах ресурсов используй двойной слеш:
Все файлы желательно должны быть компилировано способны, если что ставим заглушки
Совершенно верно! Любой файл должен быть "самодостаточен" и компилироваться без ошибок.
Все файлы желательно должны быть компилировано способны, если что ставим заглушки
Нельзя скомпилировать неполноценный инклюдник и не иметь ошибок. Там все завязано с советником и другими файлами.
GUI_DRIVE - движок, он неизменен. CORES - ядро. Оно постоянно меняется. Они - взаимозависимы. Поместить одно в другое - нельзя. Так что - не обращай внимание.
В именах ресурсов используй двойной слеш:
Забудь пока о предупреждениях. Проверь правильную последовательность подключения. Порядок строк имеет значение.
Нельзя скомпилировать неполноценный инклюдник и не иметь ошибок. Там все завязано с советником и другими файлами.
GUI_DRIVE - движок, он неизменен. CORES - ядро. Оно постоянно меняется. Они - взаимозависимы. Поместить одно в другое - нельзя. Так что - не обращай внимание.
Что за бред? Если он на что-то ссылается то это должно быть подключено к инклюднику и он будет полноценным, если без другого инклюдника он не может работать.
Определись с последовательностью вложений этих файлов и тебе все станет понятно.
Любой файл должен компилироваться без ошибок.
Если уж у тебя отвращение к классам, то будь добр прислушиваться хотя бы к самым элементарным советам и выполнять элементарные требования.