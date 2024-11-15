Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 44

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Реter Konow:

1. Причин может быть много. Что пишет?

2. Проект сохраняется в папке Files. Если бы его можно было напрямую сохранить в папку Include, я бы так и сделал. Но, правило файловой "песочницы".

В любом случае, у пользователя могут быть разные папки проектов и он сам определяет, куда перетаскивать файлы.

А при чем тут папка Include? 

Сами инклюдники можно подключать из любой папки в рамках всей "песочницы".

Я тебе в примере прямо написал как сделать ссылку на эти файлы.

 
Алексей Барбашин:

А при чем тут папка Include? 

Сами инклюдники можно подключать из любой папки в рамках всей "песочницы".

Я тебе в примере прямо написал как сделать ссылку на эти файлы.

То есть, можно подключать файлы из общей папки Files (не той, что в инклюд, а той что в папке MQL5)?

 
Реter Konow:

То есть, можно подключать файлы в общей папке Files (не той, что в инклюд, а той что в папке MQL5)?

Конечно можно.

И еще одна проблема: открываем файл GUI_DRIVE.mqh и пытаемся его скомпилировать - сплошные ошибки.

 
Алексей Барбашин:

Конечно можно.

И еще одна проблема: открываем файл GUI_DRIVE.mqh и пытаемся его скомпилировать - сплошные ошибки.

Его нужно только подключить. Компилировать нужно твой советник.

Обрати внимание, что подключение дожно быть полным:

//--------------------------------------------------------------------
#include<GUI_DRIVE.mqh>
#include<MyProject_1\CORES.mqh>
#include<MyProject_1\Internal_API.mqh> 
//+------------------------------------------------------------------+
 
Все файлы желательно должны быть компилировано способны, если что ставим заглушки
 

В именах ресурсов используй двойной слеш:


 
Alexandr Andreev:
Все файлы желательно должны быть компилировано способны, если что ставим заглушки

Совершенно верно! Любой файл должен быть "самодостаточен" и компилироваться без ошибок.

 
Alexandr Andreev:
Все файлы желательно должны быть компилировано способны, если что ставим заглушки

Нельзя скомпилировать неполноценный инклюдник и не иметь ошибок. Там все завязано с советником и другими файлами.

GUI_DRIVE - движок, он неизменен. CORES - ядро. Оно постоянно меняется. Они - взаимозависимы. Поместить одно в другое - нельзя. Так что - не обращай внимание.

 
Алексей Барбашин:

В именах ресурсов используй двойной слеш:


Забудь пока о предупреждениях. Проверь правильную последовательность подключения. Порядок строк имеет значение.

#include<GUI_DRIVE.mqh>
#include<MyProject_1\CORES.mqh>
#include<MyProject_1\Internal_API.mqh>
 
Реter Konow:

Нельзя скомпилировать неполноценный инклюдник и не иметь ошибок. Там все завязано с советником и другими файлами.

GUI_DRIVE - движок, он неизменен. CORES - ядро. Оно постоянно меняется. Они - взаимозависимы. Поместить одно в другое - нельзя. Так что - не обращай внимание.

Что за бред? Если он на что-то ссылается то это должно быть подключено к инклюднику и он будет полноценным, если без другого инклюдника он не может работать.

Определись с последовательностью вложений этих файлов и тебе все станет понятно.

Любой файл должен компилироваться без ошибок.

Если уж у тебя отвращение к классам, то будь добр прислушиваться хотя бы к самым элементарным советам и выполнять элементарные требования.

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