Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 11
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Петр, а вы никогда не были модератором на каком-то форуме по психоанализу?
))) знакомые фразы чтоли?)))
извиняюсь, глубоко развил мысль в голове))
Джорж, ну какой мне смысл отвечать тебе "кому и зачем?" если ты все перечеркнешь в любом случае? Ты ведь, не хочешь понимать ответ, а я давал его много раз.
Я не перечеркиваю ответ.
Я, как ты правильно заметил "думаю только о деньгах". И, считаю "крутость программы" как раз большим минусом, ибо, чем более крута программа - тем в ней больше ошибок, и тем больше в нее приходится вкладывать усилий.
Я понимаю, что "...тайна - это для души, а ты все к желудку приспосабливаешь". Но, увы, в этом форуме "желудок" - это главное. То есть, либо разработка приносит прямую прибыль, либо увеличивает эффективность работы.
Одно время я загорелся идеей сделать модуль, который бы экспортировал весь интерфейс Лиги в виде API. Но, быстро понял, что народу это не нужно. Даже реально работающий демо-счет для них не больно-то привлекательный показатель. Поэтому, я бросил эту затею, и занимаюсь Лигой чисто для своих целей. Если кому интересно - я даю возможность пользоваться. Неинтересно - ну и не больно-то хотелось.
Пока что все, кто предоставлял "крутые графические программы" - предлагали "вещь в себе", то есть, "программа ради программы". Ну... повторю, ЧСВ - это тоже важный момент, но никто пользоваться предложенным при этом не будет.
Навеяло как-то...
Едешь спокойненько себе по трассе, временами тихонько касаясь рулевого колеса своего авто. Под капотом лениво урчит трёхсотсильный мотор, круиз-контроль временами подмигивает на проекционном дисплее сообщениями о контроле скоростного режима и дорожных знаках. Вокруг - благодать. Вдали синеет гряда невысоких гор, а вдоль трассы раскинулись поля, на которых местные пастухи на лошадях сопровождают отары овец или стада деревенских коров. Обстановка благоприятствует спокойным размышлениям о чём-то тёплом и солнечном.
Неожиданно тихую обстановку нарушает непонятный звон, рёв и грохот металлических то-ли кастрюль, то ли сковородок, а то-ли и того, и другого... Краем глаза замечаешь справа как на полях происходит что-то странное - стадо коров разбегается в ужасе в разных направлениях. Лай пастушьих собак, заглушаемый грохотом чего-то неизведанного, сливается с криками конного пастуха на своих коров в попытках успокоить стадо и направить его по давно, годами протоптанному пути.
И тут замечаешь странную жутко-сюрреалистичную картину: справа по полям несётся, скрипя и подпрыгивая на пяти квадратных колёсах, с пропеллером на левом боку, в клубе пыли и коровьих хвостов некий организм (или механизм - из-за столбов пыли не различить), громыхая непонятными конструкциями на своём коробчатом теле. Этот монстр, поднимая жуткий грохот и огромные клубы пыли и грязи, подскакивая и временами заваливаясь то на один, то на другой бок, то выстреливая чем-то зелёным и вонючим из странной воронки спереди своего тела или корпуса, прёт по полям, оставляя за собой грязную глубокую дымящуюся борозду грязи на некогда зелёном, наполненном жизнью и благостью поле...
Когда этот некий страшный организм-механизм пропадает за горизонтом в клубах пыли и разрядах молний, и испуганные птицы вновь начинают осторожно пробовать петь свои трели, и когда поднятые непонятным существом облака пыли и грязи наконец оседают на проломанную в поле борозду свежевыкорчеванной земли, на электронной карте лобового проекционного дисплея вдруг появляется новый, ранее отсутствующий объект - дорога, идущая напрямую сквозь поле, вдаль - прямо в горы.
И подписана эта дорога на электронной карте дорог страны как "Свой путь талантливого и дерзкого самоучки"...
Навеяло как-то...
Едешь спокойненько себе по трассе, временами тихонько касаясь рулевого колеса своего авто. Под капотом лениво урчит трёхсотсильный мотор, круиз-контроль временами подмигивает на проекционном дисплее сообщениями о контроле скоростного режима и дорожных знаках. Вокруг - благодать. Вдали синеет гряда невысоких гор, а вдоль трассы раскинулись поля, на которых местные пастухи на лошадях сопровождают отары овец или стада деревенских коров. Обстановка благоприятствует спокойным размышлениям о чём-то тёплом и солнечном.
Неожиданно тихую обстановку нарушает непонятный звон, рёв и грохот металлических то-ли кастрюль, то ли сковородок, а то-ли и того, и другого... Краем глаза замечаешь справа как на полях происходит что-то странное - стадо коров разбегается в ужасе в разных направлениях. Лай пастушьих собак, заглушаемый грохотом чего-то неизведанного, сливается с криками конного пастуха на своих коров в попытках успокоить стадо и направить его по давно, годами протоптанному пути.
И тут замечаешь странную жутко-сюрреалистичную картину: справа по полям несётся, скрипя и подпрыгивая на пяти квадратных колёсах, с пропеллером на левом боку, в клубе пыли и коровьих хвостов некий организм (или механизм - из-за столбов пыли не различить), громыхая непонятными конструкциями на своём коробчатом теле. Этот монстр, поднимая жуткий грохот и огромные клубы пыли и грязи, подскакивая и временами заваливаясь то на один, то на другой бок, то выстреливая чем-то зелёным и вонючим из странной воронки спереди своего тела или корпуса, прёт по полям, оставляя за собой грязную глубокую дымящуюся борозду грязи на некогда зелёном, наполненном жизнью и благостью поле...
Когда этот некий страшный организм-механизм пропадает за горизонтом в клубах пыли и разрядах молний, и испуганные птицы вновь начинают осторожно пробовать петь свои трели, и когда поднятые непонятным существом облака пыли и грязи наконец оседают на проломанную в поле борозду свежевыкорчеванной земли, на электронной карте лобового проекционного дисплея вдруг появляется новый, ранее отсутствующий объект - дорога, идущая напрямую сквозь поле, вдаль - прямо в горы.
И подписана эта дорога на электронной карте дорог страны как "Свой путь талантливого и дерзкого самоучки"...
Написано прекрасно, но аплодировать сонно-комфортной позиции, самой провоцирующей появление агрессивно-активных существ я бы не стал.
как фильм посмотрел)
Петр даже если на пятиколесном авто будешь ездить, все-равно мы тебя любим)
Образование в этой области - долгая и бесполезная дорога, для тех, кто хочет догнать и идет далеко позади.
Славу богу, что мы пользуемся творениями образованных людей.
Peter, получить образование никогда не поздно, у Вас уже есть курсовая работа на троечку.. дерзайте!!!
Славу богу, что мы пользуемся творениями образованных людей.
Peter, получить образование никогда не поздно, у Вас уже есть курсовая работа на троечку.. дерзайте!!!
как там Энштейн говорил, главное не образование, а глубина энтузиазма (что-то типо того)
...Вас уже есть курсовая работа на троечку.. дерзайте!!!
(Насколько вонючий и "заваливающийся на бок"). Вот и посмотрим.
))))))))))))))))))))))))))) Петр)))