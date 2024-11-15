Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 50
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в которой ветке или на каком сайте лежит код, который сейчас , здесь обсуждается ?
Код лежит на первой странице этой темы. Но, вы тему не читаете и заходите потроллить, потому и не знаете.
А закрыт редактор из за большого количества внутренних ресурсов. Очень сложно постоянно их загружать на сайт.
Специально для подозрительно настроенных участников форума:
Редактор является свободно распостраняемым софтом, подаренным мною сообществу. Никаких "зацепок" внутри него нет, и это могут проверить администраторы.
Более того, внутри самого редактора сказано, что он некоммерческий продукт:
Это доказывает, что редактор они не открывали и занимаются ВЫГОДНЫМ для СЕБЯ троллингом.
А если бы они умели мыслить, то сообразили, что после этой ветки, НИКТО мне не даст превратить редактор в коммерческий продукт и выставить на продажу.
Но, логика - не их конек.
ГДЕ КОД ?
если код закрыт, то обсуждать его надо в других местах
PS/ В реальной жизни, пока код не опубликован (и не определены его условия распространения), вы в любой момент можете реализовать его в коммерческий продукт. Это закрытый авторский код.
ГДЕ КОД ?
если код закрыт, то обсуждать его надо в других местах
PS/ В реальной жизни, пока код не опубликован (и не определены его условия распространения), вы в любой момент можете реализовать его в коммерческий продукт. Это закрытый авторский код.
На первой странице. Вы ориентироваться в страницах не умеете?
На первой странице. Вы ориентироваться в страницах не умеете?
в профиле вашем в первую очередь смотрел.. Где ещё жить проекту :-)
в профиле вашем в первую очередь смотрел.. Где ещё жить проекту :-)
На первой странице этой темы.
В воскресение опубликую обновление в котором:
1. Окна создаются в редакторе (как и должно быть).
2. Реализован режим многооконного, паралельного редактирования.
3. Элементы копируются друг от друга внутри одного окна или между окнами, наследуя установленные в каждой предыдущей копии свойства.
4. Возможность стирать элементы и целые окна.
5. Исправлены баги на которые указали форумчане.
Поищем ещё багов чтобы было чем заняться :).
Хорошо.))