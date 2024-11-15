Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 50

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Maxim Kuznetsov:

в которой ветке или на каком сайте лежит код, который сейчас , здесь обсуждается ?

Код лежит на первой странице этой темы. Но, вы тему не читаете и заходите потроллить, потому и не знаете.

А закрыт редактор из за большого количества внутренних ресурсов. Очень сложно постоянно их загружать на сайт. 

 
Реter Konow:

Специально для подозрительно настроенных участников форума:

Редактор является свободно распостраняемым софтом, подаренным мною сообществу. Никаких "зацепок" внутри него нет, и это могут проверить администраторы.

Более того, внутри самого редактора сказано, что он некоммерческий продукт:

Это доказывает, что редактор они не открывали и занимаются ВЫГОДНЫМ для СЕБЯ троллингом.


А если бы они умели мыслить, то сообразили, что после этой ветки, НИКТО мне не даст превратить редактор в коммерческий продукт и выставить на продажу.

Но, логика - не их конек.

ГДЕ КОД ?

если код закрыт, то обсуждать его надо в других местах

PS/ В реальной жизни, пока код не опубликован (и не определены его условия распространения), вы в любой момент можете реализовать его в коммерческий продукт. Это закрытый авторский код.

 
Maxim Kuznetsov:

ГДЕ КОД ?

если код закрыт, то обсуждать его надо в других местах

PS/ В реальной жизни, пока код не опубликован (и не определены его условия распространения), вы в любой момент можете реализовать его в коммерческий продукт. Это закрытый авторский код.

На первой странице. Вы ориентироваться в страницах не умеете?

 
Реter Konow:

На первой странице. Вы ориентироваться в страницах не умеете?

в профиле вашем в первую очередь смотрел.. Где ещё жить проекту :-)

 
Maxim Kuznetsov:

в профиле вашем в первую очередь смотрел.. Где ещё жить проекту :-)

На первой странице этой темы.

 
Полностью доступный и открытый код могут взять злоумышленники, переделать и превратить в собственный коммерческий продукт. Поэтому, в дальнейшем продолжу публиковать в закрытом виде. Чтобы, если и могло произойти подобное мошенничество, то только от меня. А я этого делать не буду.
 

В воскресение опубликую обновление в котором:

1. Окна создаются в редакторе (как и должно быть).  

2. Реализован режим многооконного, паралельного редактирования.

3. Элементы копируются друг от друга внутри одного окна или между окнами, наследуя установленные в каждой предыдущей копии свойства.

4. Возможность стирать элементы и целые окна.

5. Исправлены баги на которые указали форумчане.


 
Через некоторое время, редактор вырастет как приложение подобно тому, как тесто всходит на дрожжах. Причина - я начну его строить используя его собственные внутренние инструменты, а не язык разметки, как сейчас. Количество окон (настроек и диалоговых) резко увеличится и пойдет процесс ускорения, - чем больше функционала - тем быстрее редактор будет расти.
 
Поищем ещё багов чтобы было чем заняться :).
 
Aliaksandr Hryshyn:
Поищем ещё багов чтобы было чем заняться :).

Хорошо.))

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