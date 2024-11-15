Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 26
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Петр, в одном из своих сообщений ты сослался на одного из пользователей форума: Артема Тришкина
Обрати внимание на цикл его статей о программировании торговых инструментов. Особое внимание обрати на то, что его инструментарий содержит интерфейсную часть. Эта интерфейсная часть основана на примитивных элементах.
Полагаю что всю мощь своего инструментария ты бы мог показать совместно с Артемом... Уверено что Артем с большим удовольствием пропиарил бы твой инструментарий для других программистов.... вот только боюсь что Артему будет очень трудно соединить твой подход к программированию с тем, как у него созданы торговые инструменты.
Мой подход уходит за кулисы графического редактора, с которым, Артем легко справится и без меня. Коды ему для этого не понадобятся.
ЗЫ. Я был бы только рад использованию редактора для роботов Маркета, Статей и прочего...
Допишу только...
юнион. Но она используется два раза.
То есть один из типов данных, из которых состоит твой юнион, является фиксированным массивом?
Блин, я уже отвык даже от того что массивы могут быть фиксированной длины...
То есть один из типов данных, из которых состоит твой юнион, является фиксированным массивом?
Блин, я уже отвык даже от того что массивы могут быть фиксированной длины...
В юнионе все массивы фиксированные. Динамичные не поддерживаются.
Мой подход уходит за кулисы графического редактора, с которым, Артем легко справится и без меня. Коды ему для этого не понадобятся.
Никуда он не уходит! Взаимодействие между двумя логиками все равно строить нужно. View не существует сам по себе. Часть его элементов всегда биндится с переменными и/или объектами самой модели приложения.
Никуда он не уходит! Взаимодействие между двумя логиками все равно строить нужно. View не существует сам по себе. Часть его элементов всегда биндится с переменными и/или объектами самой модели приложения.
Эх...)) Подожди пару дней и продолжишь со мною спорить.)
Вот инструкция по редактированию:
Инструкция подключения:
Поздравляю! Смотрится круто!
Надо доработать интерфейс до современного. по дизайну.
Ну может ядро перепистаь.
Поздравляю! Смотрится круто!
Надо доработать интерфейс до современного. по дизайну.
Ну может ядро перепистаь.