Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 42

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Aliaksandr Hryshyn:

Такое и с другими элементами происходит.

Масштабирование мышкой текста надо убрать, только через панель.

Справа неверное или отсутствие определения области рисования на родительском элементе. Перерисовка всего окна решает проблему.

Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?

Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...

Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.

 
Алексей Барбашин:

Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?

Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...

Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.

Да, всё работает, только немного криво :).

 

Алексей Барбашин:

Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?

Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...

Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.

Киб - закрытый ех.5. ему не нужны инклюдники. Инклюдник GUI_DRIVE.mqh используется при подключении панели к советнику. Киб работает без него.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Да, всё работает, только немного криво :).

Александр, а Вы уже подключаете панель?

 
Реter Konow:

Киб - закрытый ех.5. ему не нужны инклюдники. Инклюдник GUI_DRIVE.mqh используется при подключении панели к советнику. Киб работает без него.

Ясно. Значит не работает.

 
Реter Konow:

Александр, а Вы уже подключаете панель?

Слишком сырая версия, думал сделать для себя панельку.

 
Aliaksandr Hryshyn:

При вертикальном масштабировании терминала готового советника.

Исправил. Будет в обновлении. Сегодня выложу.

 
Алексей Барбашин:

Ясно. Значит не работает.

Ты пытаешься запустить его на МТ4?

 
Реter Konow:

Ты пытаешься запустить его на МТ4?

Естественно! Как эе без этого...

 

Остаётся мусор после удаления советника в случае, когда закрываешь окно:

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