Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 42
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Такое и с другими элементами происходит.
Масштабирование мышкой текста надо убрать, только через панель.
Справа неверное или отсутствие определения области рисования на родительском элементе. Перерисовка всего окна решает проблему.
Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?
Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...
Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.
Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?
Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...
Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.
Да, всё работает, только немного криво :).
Алексей Барбашин:
Александр, а Вы ранее уже устанавливали проект Петра?
Петр, проверь пожалуйста содержимое архива. KIB использует инклюдник, которого нет в архиве...
Проверь еще раз что ты упаковал и выложил.
Киб - закрытый ех.5. ему не нужны инклюдники. Инклюдник GUI_DRIVE.mqh используется при подключении панели к советнику. Киб работает без него.
Да, всё работает, только немного криво :).
Александр, а Вы уже подключаете панель?
Киб - закрытый ех.5. ему не нужны инклюдники. Инклюдник GUI_DRIVE.mqh используется при подключении панели к советнику. Киб работает без него.
Ясно. Значит не работает.
Александр, а Вы уже подключаете панель?
Слишком сырая версия, думал сделать для себя панельку.
При вертикальном масштабировании терминала готового советника.
Исправил. Будет в обновлении. Сегодня выложу.
Ясно. Значит не работает.
Ты пытаешься запустить его на МТ4?
Ты пытаешься запустить его на МТ4?
Естественно! Как эе без этого...
Остаётся мусор после удаления советника в случае, когда закрываешь окно: