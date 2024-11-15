Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для того, чтобы объяснить, что такое объект, не нужна философия. Ибо объекты - это части самой жизни.
Есть объект "живое существо".
Есть объект "насекомое", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "млекопитающее", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "человек", которое является наследником объекта "млекопитающее"
Есть объект "повар", который является наследником объекта "человек"
и т.д. и т.п. Где здесь философия?
ООП как раз четко описывает данный механизм наследования ( и не только наследования)
Каждый объект обладает набором аттрибутов и методов, которые передаются при наследовании. Все строго логически и конкретно. Никакой философии.
Почитай статьи Артема Тришкина. У него там совсем не столь очевидные и материальные объекты. Например, класс "торгового события". Или "класс события". Или просто "класс класса.")))
Без философии не обойтись.))
Для того, чтобы объяснить, что такое объект, не нужна философия. Ибо объекты - это части самой жизни.
Есть объект "живое существо".
Есть объект "насекомое", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "млекопитающее", которое является наследником объекта "живое существо"
Есть объект "человек", которое является наследником объекта "млекопитающее"
Есть объект "повар", который является наследником объекта "человек"
и т.д. и т.п. Где здесь философия?
ООП как раз четко описывает данный механизм наследования ( и не только наследования)
Каждый объект обладает набором аттрибутов и методов, которые передаются при наследовании. Все строго логически и конкретно. Никакой философии.
Холивару быть !!
кухня-автомат будет ли являться наследником класса "повар" ?
человек-паук, он экземпляр которого класса ?
Холивару быть !!
кухня-автомат будет ли являться наследником класса "повар" ?
человек-паук, он экземпляр которого класса ?
Блин, писал и подумал об этом, что обязательно найдется какой-нибудь умник-приколист. ))
Ну а если серьезно, то для человека-паука, и кухни-автомата существует такая тема, как множественные наследования от виртуальных классов (не уверен насчет MQL, то в Java точно есть).
Блин, писал и подумал об этом, что обязательно найдется какой-нибудь умник-приколист. ))
Ну а если серьезно, то для человека-паука, и кухни-автомата существует такая тема, как множественные наследования от виртуальных классов (не уверен насчет MQL, то в Java точно есть).
Кстати, на этом месте у ООП происходит серьезный панчер. Множественное наследование чертовски все усложняет. Пока объекты простые - все путем. А потом, начинается "винегрет" из наследованных свойств и путаница. Чем дальше, тем больше.
Кстати, на этом месте у ООП происходит серьезный панчер. Множественное наследование чертовски все усложняет. Пока объекты простые - все путем. А потом, начинается "винегрет" из наследованных свойств и путаница. Чем дальше, тем больше.
Это называется алмазной проблемой. Вот для этого и существуют виртуальные классы. Я это, между прочим, уточнил.
Читайте первоисточники и не изобретайте велосипедов, которые уже придуманы до вас!
Это называется алмазной проблемой. Вот для этого и существуют виртуальные классы. Я это, между прочим, уточнил.
Читайте первоисточники и не изобретайте велосипедов, которые уже придуманы до вас!
Надо же, красивое название. Нерешаемая проблема. Я когда думал над созданием базы знаний, понял, что у наследования есть реальный и обозримый предел, дальше которого - сложности переваливают за преимущества. Наследовать свойства от других объектов будет менее выгодно, чем заново создавать их в новых объектах.
Зы. Я ушел. На сегодня хватит.)
Надо же, красивое название. Не решаемая проблема на самом деле. Я когда думал над созданием базы знаний, понял, что у наследования есть реальный и обозримый предел, дальше которого - сложности переваливают за преимущества. Наследовать свойства от других объектов будет менее выгодно, чем заново создавать их в новых объектах. Все имеет предел.
Петр, начни с простого. До множественного наследования еще дорасти нужно. Я еще не дорос (чуток осталось)
Надо же, красивое название.
Название от того что форма ромба, который напоминает алмаз.
Ромбовидное наследование.
Название от того что форма ромба, который напоминает алмаз.
Да. Сначала ООП порождает ветвящуюся иерархическую структуру. По мере усложнения, она растет. Объекты распологаются на ее ветвях. Постепенно, поверх нее, начинается обратный процесс, - ветки начинают срастаться. Так образуются объекты от множественного наследования. А потом, количество параллельных связей между классами настолько вырастает, что вся система абсолютно запутывается и перестает приносить какую либо выгоду.