Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 15

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Nikolai Semko:

т.е. ты код уже переписываешь в классы?

Подключение давно работает. И оно простое, как ты показал. Все в точку.

Классы непричем. Там не библиотека, а три файла:

1. загрузочные ядра для движка.

2. сам движок в одном файле, подключаемый к польз.советнику.

3. файл апи, в котором пользователь прописывает реакции на события элементов управления.

 
Реter Konow:

Подключение давно работает. И оно простое, как ты показал. Все в точку.

ну слава Богу. Я тебе об этом толдычил с первого дня нашего общения.

 
Реter Konow:


1. загрузочные ядра для движка.

2. сам движок в одном файле, подключаемый к польз.советнику.

3. файл апи, в котором пользователь прописывает реакции на события элементов управления.

Блин, опять двадцать пять.

 
Nikolai Semko:

Блин, опять двадцать пять.

Чего?)) Три, блин, файла подключить)))

 
Реter Konow:

Чего?)) Три, блин, файла подключить)))


 
Nikolai Semko:


Поясни, что не так.))

 
Реter Konow:

Поясни, что не так.))

Пётр, ну зачем придумывать что-то типа классов, а не просто использовать классы. Это выстрел в ногу.
И это красная тряпка для любого программиста.

 
Nikolai Semko:

Пётр, ну зачем придумывать что-то типа классов, а не просто использовать классы. Это выстрел в ногу.
И это красная тряпка для любого программиста.

Какие классы? Зачем? Ты не понял. Нет никаких классов. 


1. Сохраняем проект выбирая опцию в меню:


2. Печатаются два файла:

3. Переносим их в папку инклюд.

4. Подключаем к нашему советнику:

5. Прописываем остальные подключения:


 
Потом заходим в файл апи и пишем реакции на события элементов, как в VS майкрософта.
 
Реter Konow:

Поясни, что не так.))

Я до сих пор не понимаю. Для работы индикатора или советника с твоим гуи, требуется парралельная работа еще чего-то (ядра, движка и т.д.)?

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