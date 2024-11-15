Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 15
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т.е. ты код уже переписываешь в классы?
Подключение давно работает. И оно простое, как ты показал. Все в точку.
Классы непричем. Там не библиотека, а три файла:
1. загрузочные ядра для движка.
2. сам движок в одном файле, подключаемый к польз.советнику.
3. файл апи, в котором пользователь прописывает реакции на события элементов управления.
Подключение давно работает. И оно простое, как ты показал. Все в точку.
ну слава Богу. Я тебе об этом толдычил с первого дня нашего общения.
1. загрузочные ядра для движка.
2. сам движок в одном файле, подключаемый к польз.советнику.
3. файл апи, в котором пользователь прописывает реакции на события элементов управления.
Блин, опять двадцать пять.
Блин, опять двадцать пять.
Чего?)) Три, блин, файла подключить)))
Чего?)) Три, блин, файла подключить)))
Поясни, что не так.))
Поясни, что не так.))
Пётр, ну зачем придумывать что-то типа классов, а не просто использовать классы. Это выстрел в ногу.
И это красная тряпка для любого программиста.
Пётр, ну зачем придумывать что-то типа классов, а не просто использовать классы. Это выстрел в ногу.
И это красная тряпка для любого программиста.
Какие классы? Зачем? Ты не понял. Нет никаких классов.
1. Сохраняем проект выбирая опцию в меню:
2. Печатаются два файла:
3. Переносим их в папку инклюд.
4. Подключаем к нашему советнику:
5. Прописываем остальные подключения:
Поясни, что не так.))
Я до сих пор не понимаю. Для работы индикатора или советника с твоим гуи, требуется парралельная работа еще чего-то (ядра, движка и т.д.)?