Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 7
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Наверное, нет смысла продолжать обучение языку разметки. Почему? Сегодня стало очевидно, что визуальный конструктор станет ему на замену. Никогда не думал, что его устройство будет когда нибудь настолько ясно, но это случилось. Жаль конечно, но, так и было запланировано. Вкратце опишу функционал и принципы редактора:
2. Две функции позволяющие редактировать элементы:
3. Функции позволяющие работать с проектами:
4. Окна, необходимые для редактора:
Теперь, немного пояснений:
Вот и все. Это абсолютная реальность. Так что, язык разметки уходит от нас... Мне лично грустно...
Наверное, нет смысла продолжать обучение языку разметки. Почему? Сегодня стало очевидно, что визуальный конструктор станет ему на замену. Никогда не думал, что его устройство будет когда нибудь настолько ясно, но это случилось.
Ура!
Мы с тобой уже об этом говорили почти 3 года назад :))
Ура!
Мы с тобой уже об этом говорили почти 3 года назад :))
Да, Николай:)) Это случилось!))
Ура!
Мы с тобой уже об этом говорили почти 3 года назад :))
Сегодня вечером (через часов 5...) представлю рабочий прототип визуального редактора, на котором можно добавлять элементы и редактировать свойства в "ручном" режиме. Приглашаю опробывать и высказать мнение. Его развитие движется с огромной быстротой, на которую я не рассчитывал, и то что увидите - всего лишь начало. Поэтому, не судите строго. За считанные недели его функционал может многократно умножиться и улучшиться.
Опубликовал.
Краткие инструкции:
Распакуйте архив и установить советник KIB_Studio.ex5 в папку экспертов, а индикатор Empty_window.ex5 в папку индикаторов. Запустите сначала советник, потом индикатор.
1. Появится окно меню. Оно содержит базовые элементы управления.
2. После загрузки индикатора, появится пустое окно для редактирования.
3. Перетаскивайте элементы из окна меню на канвас пустого окна и редактируйте их.
Редактирование включает следующие возможности:
1. Изменение размеров объектов (основание элементов (кнопок) и тексты). Некоторые элементы не меняют некоторые из своих параметров. Это сделано чтобы сохранить их целостность. Например, вып.список не меняет высоту и положение текста, а также параметры своей кнопки.
2. Перемещение элементов по канвасу. Можно перемещать как весь элемент, так и его части (опять же - не для всех элементов). Для элемента, перемещение ограничено канвасом, а для его внутренних объектов - пространством его основания. Коррекция автоматическая.
3. Откройте окна выборок цветов, шрифтов и иконок нажав на вкладку меню "Main properties". Для редактирования объекта, нажмите на него, а после, нажимайте на нужные цвета, шрифты или иконки, в зависимости от выбранного объекта редактирования.
4. Можно менять размер текста нажав на него, при стрелках вверх-вниз или влево-вправо и перемещать курсор. Текст будет менять свой размер, становясь меньше или больше.
5. Можно менять угол наклона текста, вращая его. Для этого нужно ухватить стрелку в левом верхнем углу и потянуть. Стрелка направлена по диаганали слева направо.
6. Можно печатать на элементах, меняя их текст. Для этого, нужен дабл-клик на текст. Появится поле ввода. Еще клик - и будет выбран текст. Далее, его можно стереть и напечатать что то другое.
7. Перемещать элементы можно ухватив за центр их верхней стороны, когда появляется перекрестие.
Молодец, Петр!
Большая работа проделана.
Начало положено.
Файл то с кодом генерируется? Не нашел.
Молодец, Петр!
Большая работа проделана.
Начало положено.
Файл то с кодом генерируется? Не нашел.
Спасибо, Николай.
Загрузочный и апи файлы генерируются через главное меню (дабл-клик на график), но в этой версии не стоит пока пробывать. Там движок нужно апгрейдить и далеко не все сделано в самой студии. Пока немного рано. К концу месяца постараюсь полностью перенести возможности языка в редактор.
что то все это переходит к обычной настройке стилей. Там есть определенные моменты это кнопка ссылка, кнопка наведение, кнопка нажатие, просто кнопка. И для каждого момента обычно делают свои стили, ну либо для их смеси.
Правда я всегда в таких вещах не понимал как именно будет вестись организация настройки выполняемого кода по кнопке. Чтобы это было также визуально. Причем со своими проверками кода на ошибки
Ярким примером такой работы будет создание меню для создание меню. Т.е. если графически будет возможно сделать левую или правую меню со встройкой кода так сказать не лету.
Либо это просто генерация кнопок в код....?