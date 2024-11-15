Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 40
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Ничего не меняется
Как всё очень сыро :).
Александр, а можете скрин графика показать? Чтобы было ясно, что в загрузке нет проблем.
Как всё очень сыро :).
Общими усилиями мы поможем Петру доработать инструментарий.
Ничего не меняется
Есть малая вероятность, что объекты панели стираются другой программой. Или, есть какая то зависимость от конкретного графика. Попробуй на другом, чистом графике.
Есть малая вероятность, что объекты панели стираются другой программой. Или, есть какая то зависимость от конкретного графика. Попробуй на другом, чистом графике.
На ЧИСТОМ? Петр, это какое-то новое слово с МТ... Я не умею открывать ЧИСТЫХ графиков.
На ЧИСТОМ? Петр, это какое-то новое слово с МТ... Я не умею открывать ЧИСТЫХ графиков.
Хорош троллить. Ты понял о чем речь.
График, на котором не запущены индикаторы и у которого имеются котировки.
Хорош троллить. Ты понял о чем речь.
График, на котором не запущены индикаторы и у которого имеются котировки.
)) Уверяю тебя: на том графике, на который я ставлю KIB, больше ничего нет, кроме котировок )))
Такое и с другими элементами происходит.
Масштабирование мышкой текста надо убрать, только через панель.
Справа неверное или отсутствие определения области рисования на родительском элементе. Перерисовка всего окна решает проблему.
)) Уверяю тебя: на том графике, на который я ставлю KIB, больше ничего нет, кроме котировок )))
Ок. Я сейчас скачал свою сборку и установил KIB. Все в порядке. А ты пробывал на другой график установить?
Такое и с другими элементами происходит.
Масштабирование мышкой текста надо убрать, только через панель.
Справа неверное или отсутствие определения области рисования на родительском элементе. Перерисовка всего окна решает проблему.
Нельзя масштабировать мышкой при вводе текста.
Спасибо, за сообщение. Сделаю так, чтобы функция масштабирования текста не вызывалась при вводе текста.