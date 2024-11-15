Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 24

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Я перечитал еще раз всю ветку, увидел много примеров того, как "оформляется интерфейс на языке разметки". Но я не увидел нигде ни одного примера Петра, в котором было бы показано как именно "код интерфейса" будет взаимодействовать с основной программой разработчика.

Николай и я несколько раз пытались свести Петра к этой теме, но нигде так и не был показан код примера взаимодействия основной программы и GUI.

Так же в процессе прочтения ветки мне несколько раз на глаза попадалось выражение "распечатать код". Петр, как понимать данное предложение? Вроде даже команда такая есть в "вижине" Петра.... Для чего печатать код? Почему его нельзя сохранить в текстовый файл с нужным именем и в нужном месте?

Петр, не спеши выставлять визуализатор, давай разберёмся с применимостью твоего предложения в общем контексте. 

То есть нарисуй форму с парой кнопок, с комбобоксом, с парой чекбоксов и с полем ввода. Пока как в процедурном коде обращаться к этим элементам управления, задавать им значения и получать от них значения.

Как только разберёмся с этим вопросом, так сразу двинешься дальше.

 
Алексей Барбашин:

Я перечитал еще раз всю ветку, увидел много примеров того, как "оформляется интерфейс на языке разметки". Но я не увидел нигде ни одного примера Петра, в котором было бы показано как именно "код интерфейса" будет взаимодействовать с основной программой разработчика.

Николай и я несколько раз пытались свести Петра к этой теме, но нигде так и не был показан код примера взаимодействия основной программы и GUI.

Так же в процессе прочтения ветки мне несколько раз на глаза попадалось выражение "распечатать код". Петр, как понимать данное предложение? Вроде даже команда такая есть в "вижине" Петра.... Для чего печатать код? Почему его нельзя сохранить в текстовый файл с нужным именем и в нужном месте?

Петр, не спеши выставлять визуализатор, давай разберёмся с применимостью твоего предложения в общем контексте. 

То есть нарисуй форму с парой кнопок, с комбобоксом, с парой чекбоксов и с полем ввода. Пока как в процедурном коде обращаться к этим элементам управления, задавать им значения и получать от них значения.

Как только разберёмся с этим вопросом, так сразу двинешься дальше.

Найди профиль Олега Папкова. Я делал ему 11-ти оконный gui с массой разных элементов на языке разметки, еще год назад. Все работает. Он лучше других понимает о чем речь. Я сейчас очень занят.

@Oleg Papkov

И еще Alexandr Atagyan (вот его панель)

 

Вот файл подключения для этой панели. Нашел все таки.

Файлы:
External_Connection.mqh  32 kb
 

В этом файле - функционал для вызова элементов управления, получения их значений, установки значений и состояний. Функционал штатный и пользователю заглядывать в файл не нужно.

Файлы:
Connection_Properties.mqh  19 kb
 
Реter Konow:

Вот файл подключения для этой панели. Нашел все таки.

Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.

 
Алексей Барбашин:

Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.

У меня нет основной программы. Она у тех, кому я делал эти интерфейсы. GUI соединялся с их программой (кода которой я в помине не видел) через ресурсы. А сейчас, соединение будет интегрировано внутрь. Т.е. будет работать без ресурсов. Напрямую.

 
Реter Konow:

У меня нет основной программы. Она у тех, кому я делал эти интерфейсы. GUI соединялся с их программой (кода которой я в помине не видел) через ресурсы. А сейчас, соединение будет интегрировано внутрь. Т.е. будет работать без ресурсов. Напрямую.

Это не совсем так. Ты делаешь визуальный редактор интерфейсов. Визуальная часть твоего приложения - это как раз и есть GUI, которые твое твое приложение создает. А вот что делается "за кадром", как создаются тексты нового GUI - это и есть основная программа.

Но поскольку у тебя собственный взгляд на программирование.....

 
Алексей Барбашин:

Это не совсем так. Ты делаешь визуальный редактор интерфейсов. Визуальная часть твоего приложения - это как раз и есть GUI, которые твое твое приложение создает. А вот что делается "за кадром", как создаются тексты нового GUI - это и есть основная программа.

Но поскольку у тебя собственный взгляд на программирование.....

У нас огромные расхождения в представлениях, Алексей. Лучше оставить это. Общий язык сразу не найти и нужно много времени. Я закончу минимальную версию и ты сам все увидишь. Стараюсь поспеть к послезавтра.

 
Алексей Барбашин:

Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.

Кажется, ты это имел ввиду:

void SMSG(string par0 = "0", string par1 = "0", string par2 = "0", string par3 = "0")
{
 
 SEND send; uint i1 = 0;
 if(par0 != "0"){MSG += par0 + "`" + par1 + "`" + par2 + "`" + par3 + "~";}
 if(MSG != NULL && (par0 == (string)DRIVE_IS_READY || GUI_ЗАГРУЖЕН))
   {
 
    StringToCharArray(MSG,send.char_Send);
    ResourceCreate("::DRIVE_2_EA",send.uint_Send,8000,1,0,0,0,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA);
    //ArrayInitialize(send.char_Send,0);
    while(send.uint_Send[i1]){send.uint_Send[i1] = 0; i1++;}
    MSG = NULL;
   } 
}
//--------------------------------------------------------------------

//--------------------- -----------------------------------------------
void RMSG(bool Internal_message = 0)
{
 READ read; uint width,height, i1 = 0; string msg[], pars[]; bool q1 = 0,q2 = 0,q3 = 0;bool t = 0; string msg2read = NULL;
 int Номер_колонки = 0,T_header = 0,Программный_вызов = 0,Элемент = 0;
 read.uint_Read[0] = 0;
 //------------------------------------------------------------------------------------
 EA_ADRESS = ObjectGetString(0,"EA_2_DRIVE",OBJPROP_TEXT);
 
 //------------------------------------------------------------------------------------
 if(!Internal_message)t = ResourceReadImage(EA_ADRESS + "::EA_2_DRIVE",read.uint_Read,width,height);

 if(read.uint_Read[0] || Internal_message)
   { 
    int cnvs[100];
    int cnvs_2[100];
    //--------------------------------------
    ArrayInitialize(cnvs,0);
    ArrayInitialize(cnvs_2,0);
    //--------------------------------------
    Не_рисовать = 1;
    int Полная_перерисовка_канваса = 0;
    //--------------------------------------
    if(!Internal_message)msg2read = CharArrayToString(read.char_Read);
    else                 msg2read = i_MSG;
    //---------------------------------------------------------------------   
    ushort Msep = StringGetCharacter("~",0);
    int s = StringSplit(msg2read,Msep,msg);
    //---------------------------------------------------------------------    
    for(int a1 = 0; a1 < s; a1++)
      {
       ushort Psep = StringGetCharacter("`",0);
       int   w1   = StringSplit(msg[a1],Psep,pars);
       //--------------------------------------
       if(w1)
       {
       //------------------------------------------------------------------
       if((int)pars[0] == INIT_GUI && !GUI_ЗАГРУЖЕН)
         {
          Загрузить_GUI();         
         }        
       //--------------------------------------------------  
       if(GUI_ЗАГРУЖЕН)
       {
       if((int)pars[0] == M_COLOR)
         {
          G_CORE[(int)pars[1]][G_CORE[(int)pars[1]][_CURRENT_STATE]] = (int)pars[3];
          //---------------------------------------------
          G_CORE[(int)pars[1]][_REDROW] = 1;
          q1 = 1;  
         } 
       //------------------------------------------------------------------- 
       if((int)pars[0] == T_COLOR)
         {
          G_CORE[G_CORE[(int)pars[1]][_HIS_TEXT]][G_CORE[(int)pars[1]][_CURRENT_STATE]] = (int)pars[3];
          //---------------------------------------------
          if(!G_CORE[(int)pars[1]][_PARAMETER])
            {
             G_CORE[(int)pars[1]][_REDROW] = 1;
             q1 = 1;
            } 
          else
            {
             G_CORE[(int)pars[1]][_REDROW] = 2;
             q2 = 1;
            }      
         }
       //-------------------------------------------------------------------
       if((int)pars[0] == F_COLOR)
         {
          int Состояние_элемента = G_CORE[(int)pars[1]][_CURRENT_STATE];
          if(!Состояние_элемента)Состояние_элемента = _NEUTRAL_STATE;
          //---------------------------------------------
          switch(Состояние_элемента)
           {
            case _NEUTRAL_STATE:           G_CORE[(int)pars[1]][_N_FRAME_COLOR]  = (int)pars[3]; break;
            case _NEUTRAL_HIGHLIGHTED:     G_CORE[(int)pars[1]][_NH_FRAME_COLOR] = (int)pars[3]; break;
            case _ACTIVATED_STATE:         G_CORE[(int)pars[1]][_A_FRAME_COLOR]  = (int)pars[3]; break;
            case _ACTIVATED_HIGHLIGHTED:   G_CORE[(int)pars[1]][_AH_FRAME_COLOR] = (int)pars[3]; break;
           } 
         //---------------------------------------------
          G_CORE[(int)pars[1]][_REDROW] = 1;
          q1 = 1;
        }
      //-------------------------------------------------------------------
      if((int)pars[0] == STATE)
        {
         G_CORE[(int)pars[1]][_CURRENT_STATE] = (int)pars[3];
         //---------------------------------------------
          G_CORE[(int)pars[1]][_REDROW] = 1;
          q1 = 1; 
        }
      //-------------------------------------------------------------------     
      if((int)pars[0] == DEST_GUI)
        {
         for(int s1 = 2; s1 < 500; s1++){if(Открыто_окно[s1])Явление_окон(s1,_WINDOW_CLOSE);} 
         Стереть_Edit();   
        }
      //------------------------------------------------------------------- 
      if((int)pars[0] == SET_VALUE_BY_MAGIC || (int)pars[0] == SORT_COLOMN)
        {
         Номер_колонки = (int)MathRound((int)pars[2]/100000);
         T_header      = (int)pars[2] - (Номер_колонки*100000);
         Элемент       = Элемент_по_T_header_и_колонке(T_header,Номер_колонки,(int)pars[1]);        
        }
      //-------------------------------------------------------------------       
      if((int)pars[0] == SET_VALUE_BY_MAGIC || (int)pars[0] == SORT_COLOMN || (int)pars[0] == DELETE_ROW || (int)pars[0] == DELETE_ALL_ROWS)
        {
         if((int)pars[0] != SORT_COLOMN)int _Канвас = G_CORE[T_header][_CANVAS];
         Программный_вызов          = 1;
        }
      //-------------------------------------------------------------------   
      if((int)pars[0] == SET_VALUE_BY_MAGIC)
        {  
         //--------------------------------------------------
        
         //--------------------------------------------------        
         if(!Элемент)
           {         
            Полная_перерисовка_канваса = 1;
            //--------------------
            Явление_рядов(NEW_ROW,T_header,(int)pars[1]);
            Элемент      = Элемент_по_T_header_и_колонке(T_header,Номер_колонки,(int)pars[1]);
           } 
         //--------------------------------------------------
         
         //--------------------------------------------------
         Контроль_значений_движка(Элемент, pars[3], 1);
         //-------------------------------------------------- 
        }
      //------------------------------------------------------------------- 
      if((int)pars[0] == SORT_COLOMN)
        {
         Явление_рядов(SORT_COLOMN,T_header,Номер_колонки,(int)pars[3]);
        }
      //-------------------------------------------------------------------
      if((int)pars[0] == DELETE_ROW)     
        {
         Явление_рядов(DELETE_ROW,(int)pars[2],(int)pars[1]);
        } 
      //-------------------------------------------------------------------  
      if((int)pars[0] == DELETE_ALL_ROWS)
        {
         Явление_рядов(DELETE_ALL_ROWS,(int)pars[2],(int)pars[1]);
        } 
      //-------------------------------------------------------------------
      if((int)pars[0] == SET_RANGE_N_STEP)
        {
         P_CORE[(int)pars[1]][_V_MIN]  = (string)pars[2];
         P_CORE[(int)pars[1]][_V_MAX]  = (string)pars[3];
         P_CORE[(int)pars[1]][_V_STEP] = (string)pars[4];
         P_CORE[(int)pars[1]][_DIGITS] = (string)pars[5];
        }
      //-------------------------------------------------------------------
      //ВЫСКАКИВАЕТ НА КАЖДОМ ОБРАЩЕНИИ К ФУНКЦИИ.
      //------------------------------------------------------------------  
      /*if((int)pars[0] == W_CAPTION)
        {Alert("(int)pars[0] == W_CAPTION");
         CONTENT[G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_WINDOW_NAME]] = pars[1];
         CONTENT[G_CORE[G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_CAPTION_OBJECT]][_N_TEXT]] = pars[1];
         //-----------------------------------------------------------------------------
         int Длинна_текста = 0,Высота_текста = 0;
         //------------------------------------------------
         if(!TextSetFont("Microsoft JhengHei Light",10 *-10,FW_NORMAL,0)){Alert("*",__FUNCTION__,"*","Ошибка настройки параметров шрифта! ",GetLastError());}  
         TextGetSize(pars[1],Длинна_текста,Высота_текста);
         //------------------------------------------------
         G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_CAPTION_X_SIZE] = Длинна_текста;
         G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_CAPTION_Y_SIZE] = Высота_текста;   
         G_CORE[G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_CAPTION_OBJECT]][_TEXT_X_SIZE] = Длинна_текста;
         G_CORE[G_CORE[WND[(int)pars[2]]][_CAPTION_OBJECT]][_TEXT_Y_SIZE] = Высота_текста;                       
         //------------------------------------------------
         Объект((int)pars[2]);
         Нарисовать_элемент(WND[(int)pars[2]] + 1,REDROW_WHOLE_CANVAS);
        }  */
      //-------------------------------------------------------------------       
      Программный_вызов = 0;
      //-------------------------------------------------------------------
      if((int)pars[0] == _SYNC_P_CORE)
        {
         if(!Internal_message)Контроль_значений_движка((int)pars[1], pars[3], 1);
         else                 Контроль_значений_движка((int)pars[1], pars[3]);
         q2 = 1;   
        } 
      //------------------------------------------------------------------- 
      if((int)pars[0] == OPEN_WINDOW) Явление_окон((int)pars[1],_WINDOW_OPEN,NULL);         
      if((int)pars[0] == CLOSE_WINDOW)Явление_окон((int)pars[1],_WINDOW_CLOSE,NULL);  
      //-------------------------------------------------------------------   
      if((int)pars[0] == ONLY_READ)G_CORE[(int)pars[1]][_READ_ONLY] = (int)pars[3];
      //=========================================================================================      
      
      //=========================================================================================          
      int Канвас = G_CORE[(int)pars[1]][_CANVAS];
      if((int)pars[0] == SET_VALUE_BY_MAGIC || (int)pars[0] == SORT_COLOMN)Канвас = G_CORE[Элемент][_CANVAS];
      //----------------------------------------------
      for(int r6 = 0; r6 < 100; r6++)
        { 
         if(cnvs[r6] == Канвас)break; 
         //--------------------------
         if(!cnvs[r6])
           {
            cnvs[r6]   = Канвас;
            cnvs_2[r6] = REDROW_CHANGED_ELEMENTS;
            //-----------------------------------
            if(Полная_перерисовка_канваса)
              {
               cnvs_2[r6] = REDROW_WHOLE_CANVAS;
               Полная_перерисовка_канваса = 0;
              } 
            //----------------------------------- 
            break;
           }
         //--------------------------
        }
       //=========================================================================================
       
       //=========================================================================================  
       
       //========================================================================================= 
        }
      } 
    }
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    if(!q1 && q2)q3 = 1;
    else q3 = 0;
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    for(int f1 = 0; f1 < 100; f1++)
      {
       if(!cnvs[f1])break;
       if(Открыто_окно[G_CORE[cnvs[f1]][_WS_NUMBER]] && !G_CORE[cnvs[f1]][_HIDE] && cnvs_2[f1] == REDROW_CHANGED_ELEMENTS)
         {
          Нарисовать_элемент(cnvs[f1],REDROW_CHANGED_ELEMENTS);
         } 
       if(cnvs_2[f1] == REDROW_WHOLE_CANVAS)
         {
          Установить_параметры_прокрутки(cnvs[f1]);
          //----------------------------------------------------------
          //Перерисовываем канвас V_BOX-а.
          //----------------------------------------------------------
          Нарисовать_элемент(G_CORE[G_CORE[cnvs[f1]][_MAIN]][_CANVAS],G_CORE[cnvs[f1]][_MAIN]);
          //----------------------------------------------------------
          //Перерисовываем весь канвас.
          //----------------------------------------------------------    
          Нарисовать_элемент(cnvs[f1],REDROW_WHOLE_CANVAS);
          //---------------------------------------------------------- 
         }
      }
    i1 = 0;  
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    if(!Internal_message)while(read.uint_Read[i1]){read.uint_Read[i1] = 0; i1++;} 
    //ArrayInitialize(read.char_Read,0);
    //ResourceCreate("::EA_2_DRIVE",read.uint_Read,8000,1,0,0,0,COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA);
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Не_рисовать = 0;
   // MSG = NULL;
    i_MSG = NULL;
    //-------------------------------------------------------------------------------------------------------      
   }
   
}

Это две функции, обеспечивающие "общение" GUI с программой. Они принимают сообщения, расшифровывают и пересылают либо элементам, либо программе.

 
Реter Konow:

Кажется, ты это имел ввиду:

Это две функции, обеспечивающие "общение" GUI с программой. Они принимают сообщения, расшифровывают и пересылают либо элементам, либо программе.

Это шедеврально :)

Открыто_окно[G_CORE[cnvs[f1]][_WS_NUMBER]]

Если что нужно будет переделать/доделать, то через неделю не будешь помнить, что к чему относится. 

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