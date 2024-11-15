Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 24
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Я перечитал еще раз всю ветку, увидел много примеров того, как "оформляется интерфейс на языке разметки". Но я не увидел нигде ни одного примера Петра, в котором было бы показано как именно "код интерфейса" будет взаимодействовать с основной программой разработчика.
Николай и я несколько раз пытались свести Петра к этой теме, но нигде так и не был показан код примера взаимодействия основной программы и GUI.
Так же в процессе прочтения ветки мне несколько раз на глаза попадалось выражение "распечатать код". Петр, как понимать данное предложение? Вроде даже команда такая есть в "вижине" Петра.... Для чего печатать код? Почему его нельзя сохранить в текстовый файл с нужным именем и в нужном месте?
Петр, не спеши выставлять визуализатор, давай разберёмся с применимостью твоего предложения в общем контексте.
То есть нарисуй форму с парой кнопок, с комбобоксом, с парой чекбоксов и с полем ввода. Пока как в процедурном коде обращаться к этим элементам управления, задавать им значения и получать от них значения.
Как только разберёмся с этим вопросом, так сразу двинешься дальше.
Я перечитал еще раз всю ветку, увидел много примеров того, как "оформляется интерфейс на языке разметки". Но я не увидел нигде ни одного примера Петра, в котором было бы показано как именно "код интерфейса" будет взаимодействовать с основной программой разработчика.
Николай и я несколько раз пытались свести Петра к этой теме, но нигде так и не был показан код примера взаимодействия основной программы и GUI.
Так же в процессе прочтения ветки мне несколько раз на глаза попадалось выражение "распечатать код". Петр, как понимать данное предложение? Вроде даже команда такая есть в "вижине" Петра.... Для чего печатать код? Почему его нельзя сохранить в текстовый файл с нужным именем и в нужном месте?
Петр, не спеши выставлять визуализатор, давай разберёмся с применимостью твоего предложения в общем контексте.
То есть нарисуй форму с парой кнопок, с комбобоксом, с парой чекбоксов и с полем ввода. Пока как в процедурном коде обращаться к этим элементам управления, задавать им значения и получать от них значения.
Как только разберёмся с этим вопросом, так сразу двинешься дальше.
@Oleg Papkov
И еще Alexandr Atagyan (вот его панель)
Вот файл подключения для этой панели. Нашел все таки.
В этом файле - функционал для вызова элементов управления, получения их значений, установки значений и состояний. Функционал штатный и пользователю заглядывать в файл не нужно.
Вот файл подключения для этой панели. Нашел все таки.
Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.
Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.
У меня нет основной программы. Она у тех, кому я делал эти интерфейсы. GUI соединялся с их программой (кода которой я в помине не видел) через ресурсы. А сейчас, соединение будет интегрировано внутрь. Т.е. будет работать без ресурсов. Напрямую.
У меня нет основной программы. Она у тех, кому я делал эти интерфейсы. GUI соединялся с их программой (кода которой я в помине не видел) через ресурсы. А сейчас, соединение будет интегрировано внутрь. Т.е. будет работать без ресурсов. Напрямую.
Это не совсем так. Ты делаешь визуальный редактор интерфейсов. Визуальная часть твоего приложения - это как раз и есть GUI, которые твое твое приложение создает. А вот что делается "за кадром", как создаются тексты нового GUI - это и есть основная программа.
Но поскольку у тебя собственный взгляд на программирование.....
Это не совсем так. Ты делаешь визуальный редактор интерфейсов. Визуальная часть твоего приложения - это как раз и есть GUI, которые твое твое приложение создает. А вот что делается "за кадром", как создаются тексты нового GUI - это и есть основная программа.
Но поскольку у тебя собственный взгляд на программирование.....
У нас огромные расхождения в представлениях, Алексей. Лучше оставить это. Общий язык сразу не найти и нужно много времени. Я закончу минимальную версию и ты сам все увидишь. Стараюсь поспеть к послезавтра.
Я не увидел в этом коде взаимодействие основной программы с интерфейсом. Видимо мы совершенно на разных языках говорим.
Кажется, ты это имел ввиду:
Это две функции, обеспечивающие "общение" GUI с программой. Они принимают сообщения, расшифровывают и пересылают либо элементам, либо программе.
Кажется, ты это имел ввиду:
Это две функции, обеспечивающие "общение" GUI с программой. Они принимают сообщения, расшифровывают и пересылают либо элементам, либо программе.
Это шедеврально :)
Открыто_окно[G_CORE[cnvs[f1]][_WS_NUMBER]]
Если что нужно будет переделать/доделать, то через неделю не будешь помнить, что к чему относится.