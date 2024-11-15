Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 5
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Да уж... Интересно, а хоть контроль правильности такого кода на стадии компиляции имеется? Допустим если вместо _X2X вписать H_TAB и т.д.
Контроль правильности имеется частично. Если например вместо H_TAB напишите h_tab или допустите любую орфографическую ошибку в любом ключевом слове. Однако, если будете неверно писать код - контроля не будет. Как и в обычном редакторе.
В приведенном примере, просто будет неверно позиционирована группа.
вот что получилось.
Однако, если будете неверно писать код - контроля не будет. Как и в обычном редакторе.
Вы имеете ввиду текстовый редактор? Тогда отлаживать такой код придётся неимоверное количество времени. Те многочисленные случайные ошибки (типа перепутал местами параметры, пропустил что-то и т.д.), которые в обычном случае контролирует компилятор, здесь придётся вылавливать самому во время выполнения.
Посмотрите сколько окон я наклепал. И как быстро я их клепаю. Зачем выдумывать сложности. Все очень легко и быстро. Нужно только освоить базовые правила.
Посмотрите на код. Цепочки свойств, и целые группы и окна, можно просто переносить из проекта в проект. Никто не запрещает создать свободную базу кода GUI, откуда все будут брать готовые шаблоны.
Каждое созданное окно может становиться прототипом для следующего.
Спасибо, Петр, загрузил твой код, обновился до версии 1.3, после переключения таймфрейма, пропадает крестик и панель задач внизу, ну и ничего больше не нажимается.
Так же почему-то во всех вкладках отображается текст, а должно только во вкладке Горячие клавиши, и то что в кавычках "UP" и "DOWN" должно редактироваться,
и всё равно пока мне не понятно, что это за команды, ты бы выложил инструкцию по командам и синтаксис, если ещё не готово, то я не тороплю
Спасибо, Петр, загрузил твой код, обновился до версии 1.3, после переключения таймфрейма, пропадает крестик и панель задач внизу, ну и ничего больше не нажимается.
Так же почему-то во всех вкладках отображается текст, а должно только во вкладке Горячие клавиши, и то что в кавычках "UP" и "DOWN" должно редактироваться,
и всё равно пока мне не понятно, что это за команды, ты бы выложил инструкцию по командам и синтаксис, если ещё не готово, то я не тороплю
Несколько пояснений, Рафиль.
1. На графике конструктора переключать таймфреймы не нужно. Он для этого не приспособлен. На нем ты моделируешь интерфейс, а потом распечатываешь его файлы: CORES и Internal_API. Эти файлы ты подключишь к своему приложению и оно обретет построенный для него GUI.
2. К вкладкам привязываются целые группы объектов:
Инструкцию по коммандам и базовые правила я сегодня распечатаю. Будут еще обновления, я постоянно исправляю баги.
ЕЩЕ:
1. ОДИНАКОВЫЕ ИМЕНА ГРУППАМ ИЛИ ОБЪЕКТАМ ВНУТРИ ОДНОГО ОКНА ДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЕСЛИ ИМЯ ОБЪЕКТА НЕ СУЩЕСТВЕННО, ЕГО ПРОСТО НАЗЫВАЮТ "А" И ОНО СОЗДАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
2. НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ ОКНА ОДИНАКОВЫМИ ИМЕНАМИ.
Поясни пожалйста, что значит редактироватся.
т.е. должно быть поле для ввода цифр и букв
т.е. должно быть поле для ввода цифр и букв
Ок. Тогда так:
Поставь вместо прежней группы.
зы. вечером будет обновление. исправлены заметные баги.