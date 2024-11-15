Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 56
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Добавил визуализацию объемов.
Потом сделаю цветовой градиент между барами объемов, чтобы их было легче визуально различать.
jaffer wilson
В этом архиве все файлы для вашей панели.
Инструкция установки:
1. Распакуйте архив.
2. Откройте терминал и редактор кода.
3. Откройте файл Trade_panel.mqh в папке Experts
4. Скомпилируйте файл.
5. Перейдите на свободный график в терминале, найдите советник Trade_panel в навигаторе и установите его.
6. Панель должна появится на графике.
7. Перейдите в редактор кода. Откройте файл Internal_API.mqh и пропишите функционал кнопок.
8. Вы также найдете внизу этого файла список функций вызывающих поля ask/bid/spread/TP/SL. Вызывайте эти функции из вашего кода. Пример показан в файле Trade_panel.mqh в функции OnInit()
Будет ли это работать в МТ4? И панель не работает в StrategyTester.
Будет ли это работать в МТ4? И панель не работает в StrategyTester.
Цвет баров соответствует их объему и рассчитывается относительно максимального значения среди всех баров объема.
Нагрузка на процессор в прежнем диапазоне.
Следующая задача - выставление ордеров нажатием на ячейки и кнопки, и подвижные маркеры привязанные к конкретным ценам.
Окно можно перетащить за пределы видимой области, если его отпустить, то потом можно его не достать без перезапуска советника.
На уровне движка это надо контролировать.
Окно можно перетащить за пределы видимой области, если его отпустить, то потом можно его не достать без перезапуска советника.
На уровне движка это надо контролировать.
Вы правы, исправлю, спасибо. Выложу текущую версию стакана для тестинга.
Текущая версия стакана, как на видео. (Ограничения перемещения окна я добавлю после.).
Распакуйте архив, скомпилируйте советник Dom_v1.mq5 и найдите Dom_v1.ех5 в навигаторе терминала. Закиньте на свободный график eurusd. Должно работать как на видео.
Все файлы в архиве - открытые исходники.
Вот тот самый баг, что вечно ищут ВСЕ программисты! Это просто хреножка и она вполне безобидна, но может укусить. Исследую существо в лаборатории...
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