Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 56

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Добавил визуализацию объемов.

Потом сделаю цветовой градиент между барами объемов, чтобы их было легче визуально различать.

 
Реter Konow :

jaffer wilson


В этом архиве все файлы для вашей панели.

Инструкция установки:

1. Распакуйте архив.

2. Откройте терминал и редактор кода.

3. Откройте файл Trade_panel.mqh в папке Experts

4. Скомпилируйте файл.

5. Перейдите на свободный график в терминале, найдите советник Trade_panel в навигаторе и установите его.

6. Панель должна появится на графике.

7. Перейдите в редактор кода.  Откройте файл Internal_API.mqh  и пропишите функционал кнопок.

8. Вы также найдете внизу этого файла список функций вызывающих поля ask/bid/spread/TP/SL. Вызывайте эти функции из вашего кода. Пример показан в файле Trade_panel.mqh в функции OnInit()


Будет ли это работать в МТ4? И панель не работает в StrategyTester.

 
jaffer wilson:

Будет ли это работать в МТ4? И панель не работает в StrategyTester.

Нет, эта панель только для МТ5. Никакая панель с функцией OnChartEvent() не работает в тестере МТ5. Вам нужно было сразу сказать, что хотите создать торговый тренажер для тестера (Strategy Tester).
 

Цвет баров соответствует их объему и рассчитывается относительно максимального значения среди всех баров объема.


Нагрузка на процессор в прежнем диапазоне. 

Следующая задача - выставление ордеров нажатием на ячейки и кнопки, и подвижные маркеры привязанные к конкретным ценам.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
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Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д. Значение...
 

Окно можно перетащить за пределы видимой области, если его отпустить, то потом можно его не достать без перезапуска советника.

На уровне движка это надо контролировать.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Окно можно перетащить за пределы видимой области, если его отпустить, то потом можно его не достать без перезапуска советника.

На уровне движка это надо контролировать.

Вы правы, исправлю, спасибо. Выложу текущую версию стакана для тестинга.

 

Текущая версия стакана, как на видео. (Ограничения перемещения окна я добавлю после.). 

Распакуйте архив, скомпилируйте советник Dom_v1.mq5 и найдите Dom_v1.ех5 в навигаторе терминала. Закиньте на свободный график eurusd. Должно работать как на видео.

Все файлы в архиве - открытые исходники. 

Файлы:
Dom_v1.0.zip  232 kb
 

Вот тот самый баг, что вечно ищут ВСЕ программисты!  Это просто хреножка и она вполне безобидна, но может укусить. Исследую существо в лаборатории...


 
Возникла идея принципиально новой технологии GUI. Нечто такое, что никто здесь (а может и вообще где либо) никогда не делал. Это даже шире чем просто графика и элементы управления. Новый подход. Для реализации потребуются мощность и многопоточность, а потому, попробую использовать OpenCL. Это будет интереееесный опыт...))))
 

Неутомимый изобретатель велосипедов снова в строю!


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