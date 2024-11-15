Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 38
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Поясните, куда добавить. Я не понял.
В проект). У вас всё на английском. А можно использовать автоматическое подхватывание нужных языков.
Получаете нужную строку и помещаете куда надо:
В проект). У вас всё на английском. А можно использовать автоматическое подхватывание нужных языков.
Получаете нужную строку и помещаете куда надо:
Где именно у меня все на английском? В файле подключения или еще где то?
Где именно у меня все на английском? В файле подключения или еще где то?
Я про панели.
Я про панели.
В смысле, панели редактора или те, что собирает пользователь? Если панели редактора - сделаю переключение языков. Хотя, там слов - "кот наплакал".
Пользовательские элементы могут именоваться на любом языке.
Интересно, кто нибудь пробовал собрать и подключить свою панель?
Я как раз сейчас пытаюсь.
Только я не вижу инструментальных панелей:
Интересно, кто нибудь пробовал собрать и подключить свою панель?
Выкладывайте сюда скрины, будет интересно посмотреть.
Я как раз сейчас пытаюсь.
Только я не вижу инструментальных панелей:
Странно. Перезапустить попробуй.
На обычном графике.
Проверь список объектов. Может по неведомой причине они неверно позиционируются у тебя...
Как удалять элементы? Списков не вижу.
Этой опции еще нет.) Скоро будет.