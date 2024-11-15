Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 38

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Реter Konow:

Поясните, куда добавить. Я не понял.

В проект). У вас всё на английском. А можно использовать автоматическое подхватывание нужных языков.

Получаете нужную строку и помещаете куда надо:

string s1=cLng::CodeDescription_user(my_lng_id,1,"","");
Print("Моя строка такая: ",s1);
 
Интересно, кто нибудь пробовал собрать и подключить свою панель?
 
Aliaksandr Hryshyn:

В проект). У вас всё на английском. А можно использовать автоматическое подхватывание нужных языков.

Получаете нужную строку и помещаете куда надо:

Где именно у меня все на английском? В файле подключения или еще где то?

 
Реter Konow:

Где именно у меня все на английском? В файле подключения или еще где то?

Я про панели.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Я про панели.

В смысле, панели редактора или те, что собирает пользователь? Если панели редактора - сделаю переключение языков. Хотя, там слов - "кот наплакал".

Пользовательские элементы могут именоваться на любом языке.

 
Реter Konow:
Интересно, кто нибудь пробовал собрать и подключить свою панель?

Я как раз сейчас пытаюсь.

Только я не вижу инструментальных панелей:


 
Реter Konow:
Интересно, кто нибудь пробовал собрать и подключить свою панель?

Выкладывайте сюда скрины, будет интересно посмотреть.

 
Алексей Барбашин:

Я как раз сейчас пытаюсь.

Только я не вижу инструментальных панелей:


Странно. Перезапустить попробуй.

На обычном графике.

Проверь список объектов. Может по неведомой причине они неверно позиционируются у тебя...

 
Как удалять элементы? Списков не вижу.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Как удалять элементы? Списков не вижу.

Этой опции еще нет.) Скоро будет.

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