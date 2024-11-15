Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 28

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"Мы протестируем, если ты все перепишешь по нашему"... Так это звучит. 

Алексей, а ты пробывал скачать редактор? Где там есть необходимость разбирать мой код?

Сегодня, я закину версию, и ты замеришь время создания панели. Если это время будет более 5 минут, я все перепишу на классы.
 
Реter Konow:
"Мы протестируем, если ты все перепишешь по нашему"... Так это звучит. 

Алексей, а ты пробывал скачать редактор? Где там есть необходимость разбирать мой код?

Петр, ты видимо и читаешь что тебе пишут с право на лево...

 

Как-то так...

 
Алексей Барбашин:

Как-то так...

Это ты не слышишь.

МОЙ КОД НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К РЕДАКТОРУ.

Будем говорить о нем в другой ветке. 

ДЛЯ РАБОТЫ С РЕДАКТОРОМ, СОЗДАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ НЕ НУЖНО НИКАКОГО КОДА.
 
Усоявшееся представление, что для создания и подключения GUI нужна библиотека и долгое копание в функционале. Алексей, уже нет. Тю-тю.

Не нужно. Пользователь все получает на блюдечке и не лезет ни в какой код. 

Можешь представить такое, Алексей? 
 
Алексей, если ты найдешь одну причину смотреть в файл движка и разбирать код в процессе подключения панели, я публично признаю себя дураком в этой ветке.

Подожди сегодняшней публикации. Там исправлен баг с позициями элементов.

 
Реter Konow:
Алексей, если ты найдешь одну причину смотреть в файл движка и разбирать код в процессе подключения панели, я публично признаю себя дураком в этой ветке.

Подожди сегодняшней публикации. Там исправлен баг с позициями элементов.

Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".

Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда. 

В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.

Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.

 
Также, опубликую полную видео-инстркцию создания-подключения и работы панели. От А, до Я. 

Чтобы не было вопросов "а как нам разобратся с твоим кодом"?
 
Алексей Барбашин:

Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".

Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда. 

В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.

Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.

Сегодня увидишь в полной видео-инструкции.

А вообще, согласен. Полноценных примеров еще не было. В этом ты прав.
 
Алексей Барбашин:

Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".

Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда. 

В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.

Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.

Ну полу пример был же. Понятно что там есть некий файл как кусочек от рабочей функции. Где походу генерируеться переключатель (кнопки). ну и нам прдставляеться возможность вписать реакцию на нажатие кнопки.

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