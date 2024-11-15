Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 28
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"Мы протестируем, если ты все перепишешь по нашему"... Так это звучит.
Петр, ты видимо и читаешь что тебе пишут с право на лево...
Как-то так...
Как-то так...
Алексей, если ты найдешь одну причину смотреть в файл движка и разбирать код в процессе подключения панели, я публично признаю себя дураком в этой ветке.
Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".
Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда.
В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.
Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.
Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".
Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда.
В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.
Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.
Петр, укажи пожалуйста ссылку на пост, где указывается потребность в разборе содержимого "движка".
Я спрашивал только об одном: Петр, приведи пожалуйста пример кода "стыковки" инструмента, созданного твоей программой, с основным кодом. Ты ответил что тебе некогда.
В настоящий момент именно эта тема остается непонятной и нет никаких примеров.
Я тебе уже ответил: совершенно не важно на чем у тебя написаны внутренности. Главное как это все будет стыковаться с основной программой. Но примеров пока нет.
Ну полу пример был же. Понятно что там есть некий файл как кусочек от рабочей функции. Где походу генерируеться переключатель (кнопки). ну и нам прдставляеться возможность вписать реакцию на нажатие кнопки.