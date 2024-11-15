Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 52

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Я к тому, что возможностей у нас достаточно много - каждый сможет добавить/убрать то, что хочет и на общей базе кастомизировать стакан цен.
 
Тут в новом билде выскочили ошибки, те кто еще не скачал, подождите, я перезалью интерпретатор KIB и сообщу об этом. Также, сделаю видео-инструкцию подключения и начала работы с конструктором.
 
Перезалил, можно качать. Сейчас делаю видео.
 

Простая техника подключения.

  1. Качаете интерпретатор.
  2. распаковываете.
  3. советник КИБ устанавливается в папку экспертов.
  4. индикатор КИБ-сорс в папку индикаторов. 
  5. Закидываете их обоих на один свободный график.
  6. Открываете МЕ.
  7. Открываете файл KIB-source в папке индикаторов.
  8. Внизу файла открываете строку.
  9. Файл DOM с киб-кодом прилагаю. Поместите его в инклюд (можете создать внутри папку "My projects" или подобную). После скомпилируйте KIB-source. Стакан появится в терминале.
Файлы:
DOM.mqh  40 kb
 
Завтра найду код стакана и он заработает. Потом, покажу как его подключить к своему советнику. После, можно будет совершенствовать - добавлять функционал и визуализацию. На сегодня все.)
 

Петр, большое спасибо за работу.

1. Скажите в вашей библиотеке возможно прям в процессе работы динамически добавлять/удалять строки в таблицах?

2. Все формы и элементы вы строите bmp картинками и дальше отслеживаете координаты и щелчки мышки?

3. Возможно ли это запустить на МТ4?

4. Просит перекомпилировать эксперта (билд 2485)

5. Повторяю ваши действия. ИЗ сообщения выше. После компиляции KIB-source -  Out Of Range

Документация по MQL5: Строковые функции / StringAdd
Документация по MQL5: Строковые функции / StringAdd
  • www.mql5.com
Строковые функции / StringAdd - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Петер, макдональдстайл, посмотри пример winrar, 

программы которые имеют третьстепные роли в жизни, им если поставить супермена во главу, ужас.

--

никому не нужны твои тварения, покажи как зарабатывать, строить игры и прочий не трейдерский контент - идти нужно туда где трейдерский контент будет интересен

реализации игры где участник сможет играть и получать удовольствие от игры и к тому же находить рабочие стратегии) я забросил эту идею.


достаточно вспонить гениальную игру, сейчас они построили огромный мир с хорошей физикой, а дальше уже 5-8 лет не знают что с этим делать, war z, как была неочемная 5 лет назад так и  сейчас, открытому миру не смогли придумать взаимодействие, MQL5 не иначе.

 
Sergey Likho:

Петр, большое спасибо за работу.

1. Скажите в вашей библиотеке возможно прям в процессе работы динамически добавлять/удалять строки в таблицах?

2. Все формы и элементы вы строите bmp картинками и дальше отслеживаете координаты и щелчки мышки?

3. Возможно ли это запустить на МТ4?

4. Просит перекомпилировать эксперта (билд 2485)

5. Повторяю ваши действия. ИЗ сообщения выше. После компиляции KIB-source -  Out Of Range

1. Можно.

2. Нет, bmp только иконки. Окна и элементы управления - продукты авторской технологии рисования на канвасе.

3. Увы, МТ4 остался в прошлом и текущая версия несовместима с ним.

4. Странно. У меня работает. Сейчас перезалью снова.

5. Покажите снимки файла киб-сорс внизу. Проверю, правильно ли Вы подключили киб-код.

 
Реter Konow:

1. Можно.

2. Нет, bmp только иконки. Окна и элементы управления - продукты авторской технологии рисования на канвасе.

3. Увы, МТ4 остался в прошлом и текущая версия несовместима с ним.

4. Странно. У меня работает. Сейчас перезалью снова.

5. Покажите снимки файла киб-сорс внизу. Проверю, правильно ли Вы подключили киб-код.

Весь процесс на гифке

Файлы:
Sc11111reenFlow.gif  6963 kb
 
Перезалил. Пожалуйста, прежде чем качать новую версию, убедитесь, что прежние версии удалены из терминала полностью (была такая проблема).  У меня все работает и компилируется. 
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