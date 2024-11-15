Краудсорсовый GUI. Открытое бета-тестирование. - страница 52
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Петр, большое спасибо за работу.
1. Скажите в вашей библиотеке возможно прям в процессе работы динамически добавлять/удалять строки в таблицах?
2. Все формы и элементы вы строите bmp картинками и дальше отслеживаете координаты и щелчки мышки?
3. Возможно ли это запустить на МТ4?
4. Просит перекомпилировать эксперта (билд 2485)
5. Повторяю ваши действия. ИЗ сообщения выше. После компиляции KIB-source - Out Of Range
Петер, макдональдстайл, посмотри пример winrar,
программы которые имеют третьстепные роли в жизни, им если поставить супермена во главу, ужас.
--
никому не нужны твои тварения, покажи как зарабатывать, строить игры и прочий не трейдерский контент - идти нужно туда где трейдерский контент будет интересен
реализации игры где участник сможет играть и получать удовольствие от игры и к тому же находить рабочие стратегии) я забросил эту идею.
достаточно вспонить гениальную игру, сейчас они построили огромный мир с хорошей физикой, а дальше уже 5-8 лет не знают что с этим делать, war z, как была неочемная 5 лет назад так и сейчас, открытому миру не смогли придумать взаимодействие, MQL5 не иначе.
Петр, большое спасибо за работу.
1. Скажите в вашей библиотеке возможно прям в процессе работы динамически добавлять/удалять строки в таблицах?
2. Все формы и элементы вы строите bmp картинками и дальше отслеживаете координаты и щелчки мышки?
3. Возможно ли это запустить на МТ4?
4. Просит перекомпилировать эксперта (билд 2485)
5. Повторяю ваши действия. ИЗ сообщения выше. После компиляции KIB-source - Out Of Range
1. Можно.
2. Нет, bmp только иконки. Окна и элементы управления - продукты авторской технологии рисования на канвасе.
3. Увы, МТ4 остался в прошлом и текущая версия несовместима с ним.
4. Странно. У меня работает. Сейчас перезалью снова.
5. Покажите снимки файла киб-сорс внизу. Проверю, правильно ли Вы подключили киб-код.
1. Можно.
2. Нет, bmp только иконки. Окна и элементы управления - продукты авторской технологии рисования на канвасе.
3. Увы, МТ4 остался в прошлом и текущая версия несовместима с ним.
4. Странно. У меня работает. Сейчас перезалью снова.
5. Покажите снимки файла киб-сорс внизу. Проверю, правильно ли Вы подключили киб-код.
Весь процесс на гифке